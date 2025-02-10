Kripto para piyasalarına Trump’ların etkisi
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, kripto para piyasalarını doğrudan etkiliyor. Geçtiğimiz pazartesi günü, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada ve Meksika’ya yönelik tarifeler getirmesi piyasalarda büyük dalgalanmaya neden oldu.
Ancak daha sonra geri adım atması, kısa vadeli bir rahatlama sağlarken, hızlı düşüş yaşayan Bitcoin ve Ethereum gibi büyük kripto varlıklar güçlü bir toparlanma gösterdi. Ancak, ABD'deki düzenleyici belirsizlikler, makroekonomik veriler ve Federal Rezerv yetkililerinin açıklamaları, piyasa yönü açısından belirsizliği artırmaya devam ediyor. Bu yazıda kripto para piyasalarına yönelik son gelişmeleri ve beklentileri değerlendireceğiz.
Kripto dostu Trump ve ailesi
ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimleri piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Trump, Çin’den ithal ürünlere %10 ek vergi getirirken, Çin de misilleme olarak kömür, LNG ve bazı otomobillere ek vergi uygulayacağını duyurdu. Öte yandan, Trump’ın Kanada ve Meksika için tarifeler getirmesi ve sonra askıya alması piyasalarda kötü havanın ardından olumlu bir hava estirdi.
Ayrıca, Donald Trump’ın oğlu Eric’in X hesabında yaptığı, Ethereum’un alım fırsatı sunduğunu belirten paylaşımıyla ETH ve genel piyasa kısa süreli bir iyimserlik yaşadı.
Bu gelişmelerle Bitcoin, 91.300 dolara kadar geriledikten sonra 102.587 dolara yükseldi, Ethereum ise 2.104 dolardan 2.920 dolara kadar ulaştı. Ancak bu etki uzun sürmedi. Beyaz Saray’ın kripto düzenlemeleri konusunda net açıklamalar yapmaması ve David Sacks’ın Senato toplantısında Bitcoin’in stratejik rezerv statüsüne değinmemesi, Bitcoin’in 95.700 dolara gerilemesine neden oldu. Altcoin piyasasında ise %6-%10 arasında sert kayıplar yaşandı.
Bu süreçte, Trump ailesine ait World Liberty Financial (WLF) platformunun 307 milyon dolarlık kripto varlığını Coinbase’in saklama hizmetine aktardığı ve 20.000 Lido Staked Ether’i (stETH) çözüp ETH’ye dönüştürdüğü ortaya çıktı. Ayrıca 5 milyon USDC kullanarak 1.826 ETH satın alan platformun, bu fonları henüz tam olarak faaliyete geçmeyen 'Earn and Borrow' kredi protokolünü desteklemek için kullanabileceği öne sürüldü. Hatırlanacağı üzere, 18 Ocak’ta önce Trump memetoken, ardından Melania memetokenları piyasaya sürülmüştü.
Bunun yanında MicroStrategy’nin Bitcoin alımlarını durdurduğunu ve 30 milyar dolarlık BTC’yi elinde tutacağını açıklaması piyasanın bir diğer dikkat çeken gelişmesi oldu. Michael Saylor’un liderliğinde şirketin Bitcoin’e olan güçlü inancı sürse de, kısa vadeli alımların durması yatırımcı psikolojisini olumsuz etkileyebilir. Öte yandan, MicroStrategy dördüncü çeyrekte büyük bir zarar açıkladı ve Bitcoin stratejisini yeniden gözden geçirdiğini duyurdu.
Regülasyonlar
ABD Senatörü Bill Hagerty’nin sunduğu GENIUS stablecoin yasa tasarısı, kripto piyasasında büyük yankı uyandırdı. Tether (USDT) ve USD Coin (USDC) gibi büyük stablecoin ihraççılarının Federal Rezerv’in doğrudan denetimine girmesi gündemde. Yasa yürürlüğe girerse, ihraççıların daha şeffaf ve denetlenebilir hale gelmesi bekleniyor. Benzer yaklaşım Avrupa tarafında MiCA düzenlemelerinde de var. Ancak, bu düzenlemenin DeFi ekosistemi üzerindeki etkisi belirsizliğini koruyor.
Öte yandan, SEC’in kripto uygulama birimini küçültmesi ve Gary Gensler ile Gurbir Grewal’in görevlerinden ayrılması, kurumun kripto paralara daha yumuşak bir yaklaşım benimseyebileceği beklentisini artırdı.
Makroekonomik gelişmeler
Makroekonomik tarafta ise ABD Tarım Dışı İstihdam Verisi 143.000 olarak açıklanarak beklentilerin altında kaldı. İşsizlik oranı ise %4 olarak duyuruldu. Bu veriler, Federal Rezerv’in faiz indirimine yönelik beklentileri artırabilir ve bu durum kripto piyasaları için olumlu bir gelişme olabilir.
Kripto para piyasaları, küresel gelişmelerin etkisiyle dalgalı seyrini sürdürüyor. Trump’ın ticaret politikalarındaki belirsizlikler, tarifelerin getirebileceği enflasyon riski, stablecoin düzenlemeleri ve SEC’in kripto sektörüne yönelik tutumundaki değişiklikler piyasa üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Bitcoin’in 100.000 doları aşabilmesi, makroekonomik verilerin desteğine ve Fed’in faiz politikasında net bir gevşeme sinyali vermesine bağlı. Ethereum ekosistemindeki gelişmeler ise DeFi ve staking alanında önemli değişimlerin olabileceğini gösteriyor. Önümüzdeki günlerde ABD’den gelecek enflasyon ve istihdam verileri, piyasanın yönünü belirlemede kritik rol oynayacak. Ayrıca, BlackRock’un Avrupa için planladığı Bitcoin ETP hamlesi, kurumsal yatırımcı ilgisini artırabilir.