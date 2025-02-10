Kripto para piyasalarına Trump’ların etkisi

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, kripto para piyasalarını doğrudan etkili­yor. Geçtiğimiz pazartesi günü, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada ve Meksika’ya yöne­lik tarifeler getirmesi piyasalarda büyük dal­galanmaya neden oldu.

Ancak daha sonra geri adım atması, kısa vadeli bir rahatlama sağlar­ken, hızlı düşüş yaşayan Bitcoin ve Ethereum gibi büyük kripto varlıklar güçlü bir toparlan­ma gösterdi. Ancak, ABD'deki düzenleyici be­lirsizlikler, makroekonomik veriler ve Federal Rezerv yetkililerinin açıklamaları, piyasa yönü açısından belirsizliği artırmaya devam ediyor. Bu yazıda kripto para piyasalarına yönelik son gelişmeleri ve beklentileri değerlendireceğiz.

Kripto dostu Trump ve ailesi

ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimleri pi­yasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam edi­yor. Trump, Çin’den ithal ürünlere %10 ek ver­gi getirirken, Çin de misilleme olarak kömür, LNG ve bazı otomobillere ek vergi uygulayaca­ğını duyurdu. Öte yandan, Trump’ın Kanada ve Meksika için tarifeler getirmesi ve sonra askı­ya alması piyasalarda kötü havanın ardından olumlu bir hava estirdi.

Ayrıca, Donald Trump’ın oğlu Eric’in X hesa­bında yaptığı, Ethereum’un alım fırsatı sundu­ğunu belirten paylaşımıyla ETH ve genel piyasa kısa süreli bir iyimserlik yaşadı.

Bu gelişmelerle Bitcoin, 91.300 dolara kadar geriledikten sonra 102.587 dolara yükseldi, Ethereum ise 2.104 do­lardan 2.920 dolara kadar ulaştı. Ancak bu etki uzun sürmedi. Beyaz Saray’ın kripto düzenle­meleri konusunda net açıklamalar yapmaması ve David Sacks’ın Senato toplantısında Bitco­in’in stratejik rezerv statüsüne değinmemesi, Bitcoin’in 95.700 dolara gerilemesine neden oldu. Altcoin piyasasında ise %6-%10 arasın­da sert kayıplar yaşandı.

Bu süreçte, Trump ai­lesine ait World Liberty Financial (WLF) plat­formunun 307 milyon dolarlık kripto varlığı­nı Coinbase’in saklama hizmetine aktardığı ve 20.000 Lido Staked Ether’i (stETH) çözüp ET­H’ye dönüştürdüğü ortaya çıktı. Ayrıca 5 milyon USDC kullanarak 1.826 ETH satın alan platfor­mun, bu fonları henüz tam olarak faaliyete geç­meyen 'Earn and Borrow' kredi protokolünü desteklemek için kullanabileceği öne sürüldü. Hatırlanacağı üzere, 18 Ocak’ta önce Trump memetoken, ardından Melania memetokenları piyasaya sürülmüştü.

Bunun yanında MicroStrategy’nin Bitcoin alımlarını durdurduğunu ve 30 milyar dolarlık BTC’yi elinde tutacağını açıklaması piyasanın bir diğer dikkat çeken gelişmesi oldu. Micha­el Saylor’un liderliğinde şirketin Bitcoin’e olan güçlü inancı sürse de, kısa vadeli alımların dur­ması yatırımcı psikolojisini olumsuz etkileye­bilir. Öte yandan, MicroStrategy dördüncü çey­rekte büyük bir zarar açıkladı ve Bitcoin strate­jisini yeniden gözden geçirdiğini duyurdu.

Regülasyonlar

ABD Senatörü Bill Hagerty’nin sunduğu GE­NIUS stablecoin yasa tasarısı, kripto piyasasın­da büyük yankı uyandırdı. Tether (USDT) ve USD Coin (USDC) gibi büyük stablecoin ihraç­çılarının Federal Rezerv’in doğrudan denetimi­ne girmesi gündemde. Yasa yürürlüğe girerse, ihraççıların daha şeffaf ve denetlenebilir hale gelmesi bekleniyor. Benzer yaklaşım Avrupa ta­rafında MiCA düzenlemelerinde de var. Ancak, bu düzenlemenin DeFi ekosistemi üzerindeki etkisi belirsizliğini koruyor.

Öte yandan, SEC’in kripto uygulama biri­mini küçültmesi ve Gary Gensler ile Gurbir Grewal’in görevlerinden ayrılması, kurumun kripto paralara daha yumuşak bir yaklaşım be­nimseyebileceği beklentisini artırdı.

Makroekonomik gelişmeler

Makroekonomik tarafta ise ABD Tarım Dı­şı İstihdam Verisi 143.000 olarak açıklanarak beklentilerin altında kaldı. İşsizlik oranı ise %4 olarak duyuruldu. Bu veriler, Federal Rezerv’in faiz indirimine yönelik beklentileri artırabilir ve bu durum kripto piyasaları için olumlu bir gelişme olabilir.

Kripto para piyasaları, küresel gelişmelerin etkisiyle dalgalı seyrini sürdürüyor. Trump’ın ticaret politikalarındaki belirsizlikler, tarife­lerin getirebileceği enflasyon riski, stablecoin düzenlemeleri ve SEC’in kripto sektörüne yö­nelik tutumundaki değişiklikler piyasa üze­rinde etkili olmaya devam ediyor. Bitcoin’in 100.000 doları aşabilmesi, makroekonomik verilerin desteğine ve Fed’in faiz politika­sında net bir gevşeme sinyali vermesine bağ­lı. Ethereum ekosistemindeki gelişmeler ise DeFi ve staking alanında önemli değişimlerin olabileceğini gösteriyor. Önümüzdeki günler­de ABD’den gelecek enflasyon ve istihdam ve­rileri, piyasanın yönünü belirlemede kritik rol oynayacak. Ayrıca, BlackRock’un Avrupa için planladığı Bitcoin ETP hamlesi, kurum­sal yatırımcı ilgisini artırabilir.