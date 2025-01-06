Kripto para piyasasında ufukta neler var?

2024 yılında yüzde 120’nin üzerinde ge­tiri sağlayan Bitcoin öncülüğünde, krip­to paralar 2025 yılına güçlü bir giriş yapıyor. Bitcoin’in 96 bin dolar seviyesindeki istikra­rı, yatırımcıların temkinli iyimserliğini yan­sıtırken Ethereum ETF’lerindeki güçlü net girişler ve XRP’nin keskin yükselişi piyasa­nın dinamik yapısını gözler önüne seriyor.

Öte yandan NFT’lerin yeniden canlanması ve yapay zeka destekli token’ların sektörde yarattığı heyecan, kripto ekosisteminin sü­rekli yenilenme kapasitesini ortaya koyuyor. Bu yazıda, 2024’teki önemli hareketleri ve 2025 başlangıcını, ETF piyasasındaki deği­şiklikleri ve gelecekteki potansiyel fırsatları değerlendireceğiz.

Bitcoin ve Ethereum ETF’leri öncü rolde BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust ETF’i (IBIT), 2024’te sektörde devasa net girişler kaydederek lider konuma yerleşmişti. Ancak 2025’in ilk günlerindeki 332,6 milyon dolarlık çıkış, fonun lansmanından bu yana kaydedilen en büyük günlük çıkış olarak dikkat çekti. Yine de toplamda 36,9 milyar dolarlık net girişe sa­hip olan IBIT, kurumsal yatırımcıların Bitco­in’e olan ilgisinin hâlâ güçlü olduğunu gösteri­yor.

Spot Ethereum ETF’leri ise 2024 boyunca toplamda 2,6 milyar dolarlık net girişle piya­sada öne çıktı. Özellikle Ethereum’un 6 bin do­lar seviyesini test etme potansiyeli, yatırımcı­lar için umut verici bir tablo çiziyor.

2025 yılında, Bitcoin ve Ethereum gibi bü­yük varlıkların yanı sıra diğer kripto varlık­larının da ETF onayları gündemde yer alıyor. Özellikle Solana (SOL), Cardano (ADA) ve Polkadot (DOT) gibi Layer 1 blockchain pro­jelerine dayalı ETF’lerin onaylanma ihtimali konuşuluyor. Bu varlıkların ETF piyasasına dahil olması, hem kurumsal yatırımcıların portföylerini çeşitlendirme şansı sunacak hem de bu projelerin piyasa değerine olumlu etkiler yapabilecek.

NFT’ler ve yapay zekâ token’ları yükselişte

NFT piyasasının 2024 yılında 8,8 milyar dolarlık hacme ulaşmış olması, dijital sa­nat ve koleksiyon dünyasında süregelen il­ginin bir göstergesi. Benzer şekilde, yapay zekâ destekli token’ların DeFi optimizasyo­nu ve portföy yönetimi gibi alanlarda sun­dukları yenilikçi çözümler, sektöre yeni bir dinamizm kazandırıyor. Blockchain alanın­da yapay zekâ ajanlarının büyük bir potansi­yel barındırdığını düşünüyorum. Bu ajanlar, işlemlerin verimliliğini artırabilir ve blockc­hain’in kullanım alanlarını genişletebilir. İlk etapta büyük bir etki yaratması beklenen bu yeniliklerin, zamanla etkisinin azalabileceği göz ardı edilmemelidir.

XRP ve altcoin piyasasındaki gelişmeler XRP, 2025 yılının başında yüzde 12’ye varan bir yükselişle 2,40 dolar direncini aşarak pi­yasada dikkat çekti. Bu hareket, Ripple’ın 500 milyon XRP’yi escrow hesabından taşıdığı bü­yük bir işlemle desteklendi. Vadeli işlem piya­sasındaki açık pozisyonların yüzde 25 artma­sı, yatırımcıların bu yükselişe olan güvenini gösteriyor. Öte yandan Ethereum’un 2025 yı­lında Bitcoin’den daha iyi performans sergile­yebileceği yönündeki tahminler, altcoin piya­sasındaki rekabeti artırıyor. Steno Research, ETH/BTC oranının 0,035’ten 0,060’a çıkabi­leceğini öngörürken, Galaxy Research, Ethe­reum’un yıl içinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşabileceğini belirtiyor.

Aave ve Tether’in kripto stratejileri 2025 yılına girerken Aave ve Tether gibi önemli ak­törlerin stratejik hamleleri kripto piyasasında dikkat çekiyor. Aave, toplamda 33,4 milyar do­larlık net mevduatla 2021 yılındaki rekorunu aşarak merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında önemli bir kilometre taşı oluşturdu. Merke­ziyetsiz finansın büyüme potansiyeline işaret eden bu gelişme, yatırımcıların DeFi projele­rine olan ilgisini yeniden artırabilir.

Öte yandan Tether, 780 milyon dolar de­ğerindeki büyük Bitcoin alımıyla piyasanın merkezinde yer almaya devam ediyor. Bu ha­reket, Tether’in Bitcoin rezervlerini artırma stratejisini sürdürdüğünü ve rezerv varlıkla­rını çeşitlendirme çabasını ortaya koyuyor. Bu alımlar, Tether’in piyasa güvenilirliğini güçlendirdiği gibi Bitcoin fiyat hareketleri­ne de dolaylı olarak katkı sağlıyor. Özellikle stablecoin ihraççılarının Bitcoin gibi volatil varlıklara yaptığı bu tür yatırımların, piya­sa üzerinde hem olumlu hem de uzun vadede dikkatle izlenmesi gereken dinamikler yara­tabileceği kanaatindeyim.

Kripto para piyasası, hızla değişen yapısı ve yenilikçi trendleriyle yatırımcılara hem fır­satlar hem de riskler sunmaya devam ediyor. 2025 yılı, kripto dünyasının yalnızca finansal büyümenin değil, aynı zamanda teknolojik entegrasyonun da hız kazanacağı bir yıl ola­rak şekilleniyor.