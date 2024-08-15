Kripto para yatırımcısı şimdi de eylülü bekliyor

Büyük umutlarla aldıkları alt coinlerde yaklaşık 3 yıldır sıkışıp kalan ve ciddi kayıplar yaşayan kripto para yatırımcılarının son umudu eylülde faiz indirimlerine başlaması beklenen Fed. Ancak geçmiş yıllara göre değişen şartlar nedeniyle olası bir yükselişe tüm kripto paraların ayak uydurması zor gözüküyor.

Kripto para yatırımcıları yıllardır beklendikleri bo­ğa rallisinin ne zaman baş­layacağını merak ediyor. ‘Bitcoin 2 yıl içinde 5 kata yakın yükseldi, bu ralli değil mi?’ diyebilirsiniz. Evet 21 Kasım 2022’de 15 bin 500 dolar seviyelerinde olan Bitcoin, bu yıl mart ayında 73 bin 777 dolar ile tarihi zirvesini gördü.

Ancak bu süreçte alt coinler Bitcoin’deki bu harekete ayak uyduramadı. Hatta tarihleri biraz daha geriye saralım. Bitcoin’in bir öncesi zirvesi 69 bin dolar ile 10 Kasım 2021 tarihin­de görülmüştü. Ardından düşüşe geçen Bitcoin, tarihler 21 Kasım 2022’yi gösterdiğinde 15 bin 476 dolara kadar indi. Yani 1 yıl sonra zirve seviyesinden yüzde 77 değer kaybetti. Bitcoin’deki bu sert dü­şüş, diğer kripto paraları da eritti.

Hatta bir çok alt coinde kayıplar yüzde 99’lara ulaştı. İşte Bitcoin’in Kasım 2022’deki dip seviyesinden tırmanışa geçip yeni tarihi zirve­lerini gördüğü son yükseliş tren­dinde diğer kripto paralar yerinde sayarken bazıları yeni tarihi diple­rini gerile­di. Birçok ya­tırımcı yüksek volatiliteye sahip bu piyasaya büyük kazanç umutlarıyla giriyor. Dolayısıyla ya­tırımcıların büyük bölü­mü de alt coinlere yatırım yapmış durumda.

Fed faizi ve kriptoların seyri

Alt coinlerde yaklaşık 3 yıl­dır sıkışıp kalan ve ciddi kayıplar yaşayan bu yatırımcılar 2021 yı­lı öncesinde yaşanan boğa rallisi­nin benzerinin tekrar yaşanması­nı ümit ediyor. Piyasadaki genel beklenti ise eylül ayından itiba­ren bir hareketlenme olabileceği yönünde.

Bunun nedeni ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül­den itibaren faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklenti­lerin kuvvetlenmesi. Fed, Mart 2020-Mart 2022 tarihleri arasın­da politika faizini yüzde 0-0.25 aralığında tutmuştu. Düşük faiz ortamının yarattığı likidite krip­to paralarda çok sert yükselişle­re neden olmuştu. Fed’in 17 Mart 2022’de başladığı faiz artırım sü­reci 26 Temmuz 2023’e kadar sür­dü ve politika faizi yüzde 5.25-5.50 aralığına yükseltildi.

Fed’in geç­miş yıllardaki faiz indirimlerinin kripto paralara o dönemdeki gibi olumlu etki yapıp yapmayacağı bir başka tartışma konusu. Çünkü o yıllarda kripto para piyasasında­ki coin adedi bugünkü kadar de­ğildi. Ayrıca kaldıraçlı işlemlerde bugünkü kadar işlem hacmi yoktu. Olası bir alt coin rallisi­ne tüm kripto paraların ayak uydurması biraz zor gözüküyor.

Bitcoin’de kritik seviyeler

Bu yıl mart ayında tarihi zirvesini gören Bitcoin, yaklaşık 5 aydır tes­tere trendi izliyor. Zirvelere yakla­şınca satışlar, 50 bin dolara yakla­şınca da alışlar geliyor. Kısa vadede Bitcoin’in 56 bin 400- 58 bin 200 dolara bandında bulunan desteğin­de tutunması önemli. Bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece teknik anlamda yukarı hareket sürebilir.

Bitcoin’de satış baskısından çıkıp, rahatlamanın yaşanabileceği bölge ise 200 günlük ortalamaya denk ge­len 62 bin 300 dolar seviyelerinde. Bu seviyenin de üzerine çıkılması duru unda 70 bin dolara doğru bir hareket görülebilir. Tersi durumda yani Bitcoin’in 56 bin 400- 58 bin 200 dolar bandındaki desteği aşa­ğı doğru kırması halinde 53 bin 300 dolar ve 49 bin 300 dolar seviyele­rindeki desteklerinin test edilmesi gündeme gelebilir.

Ethereum’da 3.280 dolar önemli

Kripto paralar arasında en büyük alt coin olan Ethereum’dan teknik olarak bir rahatlamadan bahsedebilmek için 3 bin 280 dolar seviyesinin geçilmesi gerekiyor. Ethereum’daki satış baskısından çıkılması ve yeni bir yükseliş hareketinin başlaması için bu seviye oldukça kritik. Bu seviyenin aşılması halinde 3 bin 800 dolar seviyelerine doğru bir hareket olabilir. Ancak 3 bin 280 dolar seviyesinin altında geçirilen her süre aşağıda bulunan trendin destek noktası olan 1.940 dolara denk gelen bu trendin test edilme riskini artırıyor.