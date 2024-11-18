Kripto paralar 3 trilyon dolara çıktı

ABD’deki başkanlık seçimlerini kripto paralara ‘sıcak’ yaklaşan Trump’ın kazanmasıyla Bitcoin, 1 haftada yüzde 30’un üzerinde değer kazanarak 90 bin dolar sınırına çıktı. Son günlerdeki artışın etkisiyle birlikte kripto palaranı piyasa değeri 3 trilyon doların üzerine çıkarken bu tutarın 1,7 trilyon doları Bitcoin’in değerinden oluşuyor.

ABD’de ya­pılan baş­kanlık seçim­lerini Donald Trump’ın ka­zanmasının ar­dından hisse senedi ve krip­to paralar gi­bi riskli varlık­lara talep arttı. Özellikle Bitcoin cephesin­de yaşanan sert yukarı hare­ket, küresel anlamda en çok konuşulan konuların başında geliyor. Seçim öncesinde Trump’ın ABD’yi kripto pa­raların merkezi yapacağını söylemesi ve ulusal Bitcoin rezerv planını gündeme ge­tirmesi kripto paralardaki yu­karı yönlü hareketin en büyük nedeni.

Seçim öncesinde 68 bin dolar seviyelerinden iş­lem gören Bitcoin, 1 hafta gi­bi kısa bir sürede yüzde 30’un üzerinde değer kazanarak 90 bin sınırına kadar yükseldi. Kripto paraların toplam piya­sa değeri son günlerdeki artı­şın etkisiyle 3 trilyon doların üzerine çıkarken bu tutarın 1,7 trilyon doları Bitcoin’ın değerinden oluşuyor.

Altcoinler ralliye ayak uyduramadı

Bitcoin’de uzun zaman­dır yaşanan yukarı harekete altcoinler ayak uydurama­mıştı. Ancak büyük altcoin­lerin bazıları bu kez Bitco­in’e paralel hareket ederken yaşanan ralliye yine birçok altcoinin ayak uydurama­dığı görülüyor. Önümüzde­ki dönemde Trump’ın krip­to paralara yönelik yapacağı açıklamalar ve atacağı adım­lar yakından takip edilecek. Kripto para piyasasında se­çim sonrası büyük bir heye­can yaşansa da uzmanlar, bu tip varlıkların yüksek volati­liteye sahip olduğunu hatır­latarak yatırımcıların yüksek risk almaktan kaçınmalarını öneriyor. Özellikle son yıllar­da artan kaldıraçlı işlemler­den uzak durulması gerektiği söyleniyor.

Gelelim Bitcoin’de teknik görünüme… Bitcoin’de teknik anlamda önemli bir direnç se­viyesi olan 89 bin-90 bin dolar aralığında olması gereken ufak bir düzeltme hareketi gözlem­ledik. Düzeltme hareketinin devamı halinde ilk destek noktası 82 bin 400 dolar sevi­yelerine denk geliyor. Bu sevi­yenin altındaki ilk destek nok­tası ise 76 bin 200 dolar sevi­yesinde.

Ancak şu anki iştah yukarıda belirttiğimiz direnç seviyelerinin kırılma ihtima­li üzerinde durmamız gerekti­ğini gösteriyor. Olumlu olarak adlandırabileceğimiz bu se­naryoya göre bu direnç bölge­sinin kırılması partiyi ilk aşa­mada 94 bin- 95 bin dolar ban­dına kadar taşıyabilir. Kısaca şu anda Bitcoin tarafında yük­selişin devamı teknik analiz anlamında 89 bin-90 bin dolar bandının kırılmasına bağlı.

Ethereum’da 2 bin 956 dolar kritik

Ethereum kanadında 2 bin 820 dolar seviyesinin üzerinde kalınması teknik açıdan oldukça olumlu. Bunun yanında 2 bin 956 dolar seviyesine denk gelen 200 günlük hareketli ortalama seviyesinin de üzerine kalınması teknik açıdan bu paritede olumlu bir sinyal olarak yorumlanabilir. Yani şu an için öncelikli olarak 2 bin 956 dolar sonrası için ise 2 bin 820 dolar seviyesinin üzerinde kalınması durumunda Ethereum’da yönün yukarı olduğu söylenebilir.

Ancak Ethereum’da 2024 Mart ayından beri süregelen bir düşüş trendi var. Ethereum’da gerçek anlamda bir rahatlamadan bahsedebilmemiz bugün için 3 bin 700 dolarlı seviyelere denk gelen bu trendin direnç noktasının hacimli bir şekilde kırılması beklenmeli. Böyle bir senaryoda 4 bin dolar seviyesi hedeflenebilir.