Kripto paralar 3 trilyon dolara çıktı
ABD’deki başkanlık seçimlerini kripto paralara ‘sıcak’ yaklaşan Trump’ın kazanmasıyla Bitcoin, 1 haftada yüzde 30’un üzerinde değer kazanarak 90 bin dolar sınırına çıktı. Son günlerdeki artışın etkisiyle birlikte kripto palaranı piyasa değeri 3 trilyon doların üzerine çıkarken bu tutarın 1,7 trilyon doları Bitcoin’in değerinden oluşuyor.
ABD’de yapılan başkanlık seçimlerini Donald Trump’ın kazanmasının ardından hisse senedi ve kripto paralar gibi riskli varlıklara talep arttı. Özellikle Bitcoin cephesinde yaşanan sert yukarı hareket, küresel anlamda en çok konuşulan konuların başında geliyor. Seçim öncesinde Trump’ın ABD’yi kripto paraların merkezi yapacağını söylemesi ve ulusal Bitcoin rezerv planını gündeme getirmesi kripto paralardaki yukarı yönlü hareketin en büyük nedeni.
Seçim öncesinde 68 bin dolar seviyelerinden işlem gören Bitcoin, 1 hafta gibi kısa bir sürede yüzde 30’un üzerinde değer kazanarak 90 bin sınırına kadar yükseldi. Kripto paraların toplam piyasa değeri son günlerdeki artışın etkisiyle 3 trilyon doların üzerine çıkarken bu tutarın 1,7 trilyon doları Bitcoin’ın değerinden oluşuyor.
Altcoinler ralliye ayak uyduramadı
Bitcoin’de uzun zamandır yaşanan yukarı harekete altcoinler ayak uyduramamıştı. Ancak büyük altcoinlerin bazıları bu kez Bitcoin’e paralel hareket ederken yaşanan ralliye yine birçok altcoinin ayak uyduramadığı görülüyor. Önümüzdeki dönemde Trump’ın kripto paralara yönelik yapacağı açıklamalar ve atacağı adımlar yakından takip edilecek. Kripto para piyasasında seçim sonrası büyük bir heyecan yaşansa da uzmanlar, bu tip varlıkların yüksek volatiliteye sahip olduğunu hatırlatarak yatırımcıların yüksek risk almaktan kaçınmalarını öneriyor. Özellikle son yıllarda artan kaldıraçlı işlemlerden uzak durulması gerektiği söyleniyor.
Gelelim Bitcoin’de teknik görünüme… Bitcoin’de teknik anlamda önemli bir direnç seviyesi olan 89 bin-90 bin dolar aralığında olması gereken ufak bir düzeltme hareketi gözlemledik. Düzeltme hareketinin devamı halinde ilk destek noktası 82 bin 400 dolar seviyelerine denk geliyor. Bu seviyenin altındaki ilk destek noktası ise 76 bin 200 dolar seviyesinde.
Ancak şu anki iştah yukarıda belirttiğimiz direnç seviyelerinin kırılma ihtimali üzerinde durmamız gerektiğini gösteriyor. Olumlu olarak adlandırabileceğimiz bu senaryoya göre bu direnç bölgesinin kırılması partiyi ilk aşamada 94 bin- 95 bin dolar bandına kadar taşıyabilir. Kısaca şu anda Bitcoin tarafında yükselişin devamı teknik analiz anlamında 89 bin-90 bin dolar bandının kırılmasına bağlı.
Ethereum’da 2 bin 956 dolar kritik
Ethereum kanadında 2 bin 820 dolar seviyesinin üzerinde kalınması teknik açıdan oldukça olumlu. Bunun yanında 2 bin 956 dolar seviyesine denk gelen 200 günlük hareketli ortalama seviyesinin de üzerine kalınması teknik açıdan bu paritede olumlu bir sinyal olarak yorumlanabilir. Yani şu an için öncelikli olarak 2 bin 956 dolar sonrası için ise 2 bin 820 dolar seviyesinin üzerinde kalınması durumunda Ethereum’da yönün yukarı olduğu söylenebilir.
Ancak Ethereum’da 2024 Mart ayından beri süregelen bir düşüş trendi var. Ethereum’da gerçek anlamda bir rahatlamadan bahsedebilmemiz bugün için 3 bin 700 dolarlı seviyelere denk gelen bu trendin direnç noktasının hacimli bir şekilde kırılması beklenmeli. Böyle bir senaryoda 4 bin dolar seviyesi hedeflenebilir.