Kripto paralarda belirsizlikler arasında denge arayışı
Orta Doğu’daki gerilimin etkisiyle geçtiğimiz hafta sonu 98 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin (BTC), ateşkesin sağlanmasıyla birlikte toparlanma sinyalleri verdi.
Ancak piyasalardaki kısa vadeli iyimserlik ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikalarına yönelik belirsizlikler nedeniyle kalıcı olmamıştı. Bu hafta sonuna ise piyasalar Amerika’dan gelen PCE verisi ve Trump’tan ABD ve Çin anlaşma haberleri ile girdi ve bu da risk iştahının kısmen toparlanmasında etkili oldu.
Trump etkileri
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirilerini artırarak faizlerin bir an önce düşürülmesini istemesi, zaman zaman piyasalarda tansiyonu yükseltiyor.
Trump’ın açıklamaları, Powell’ın görev süresinin sonuna kadar devam edip edemeyeceği yönünde yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Bu tartışmalar, Fed'in bağımsızlığına dair algıyı da etkiliyor. Öte yandan gözler, Fed’in enflasyon göstergesi olarak yakından izlediği PCE fiyat endeksi verisine çevrilmişti. Cuma günü açıklanan PCE endeksi beklentinin üzerinde gerçekleşti ve yıllık bazda %2,7 artış açıklandı.
Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları, mayıs için büyük ölçüde beklendiği gibi geldi, fiyat baskılarının soğuduğu görüşünü güçlendirdi ve bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimi için kapıyı açık tuttu. Açıklanan veri kripto paralara da pozitif yansıdı. Bu gelişmeden beslenen temkinli bir seyri sürdüren kripto paralar hafta sonuna toparlanarak girdi.
PCE endeksinin yanı sıra piyasaların toparlanmasında bir önemli faktör de gündemi oldukça meşgul eden Çin-ABD gümrük vergisi savaşlarında mutabakata varılmış olması. İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılan ticaret müzakereleri sonuç verdi ve ABD Başkanı Trump, iki ülkenin anlaştığını duyurdu. Trump, ekibinin bu konuda fazla mesai yaptığını ve başka ülkelerin de anlaşma yapmak için sırada olduğunu söyledi.
Kurumsal ilgi ve Bitcoin rezervi
Tüm bu gelişmeler birlikte kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e olan ilgisi hız kesmeden sürüyor. Son dönemde Strategy dışında birçok şirket Bitcoin alımı yapıyor. Kripto saklama ve sadakat hizmetleri sunan halka açık şirket Bakkt, Bitcoin alımlarını desteklemek üzere 1 milyar dolara kadar fon toplamayı hedeflediğini duyurdu. Kaynağın, hem hisse senedi hem de borçlanma araçları yoluyla sağlanması planlanıyor. İngiltere merkezli The Smarter Web Company ise 196 adet Bitcoin satın almasının hemen ardından, toplamda 56,59 milyon dolar fon sağladı.
Japonya merkezli yatırım şirketi Metaplanet de bu dönemde Bitcoin alım stratejisini büyütmeye devam ediyor. Şirket, 132,7 milyon dolar harcayarak 1.234 adet daha Bitcoin satın aldı ve toplam BTC varlığı 12.345’e ulaştı. Şirket, bu hamleyle Tesla’yı geride bırakarak halka açık şirketler arasında en büyük yedinci Bitcoin yatırımcısı konumuna yükseldi. Diğer yandan, Anthony Pompliano’nun şirketi ProCap, halka arz planlarının ardından ilk Bitcoin yatırımını gerçekleştirdi. Şirket, 3.724 adet Bitcoin alarak toplamda 386 milyon dolarlık alım yaptı.
Benzer şekilde, yarı iletken çözümleri geliştiren Sequans Communications da Bitcoin yatırımı için 384 milyon dolarlık sermaye artırımına gidiyor. Şirket, 195 milyon dolarlık hisse senedi ve 189 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil ihraç etmeyi planlıyor. Bu süreçte Bitcoin hazine yönetimi konusunda Swan Bitcoin ile iş birliği yapılacak. Nasdaq’ta işlem gören Çin merkezli Aurora Mobile de, açıkladığı kararla nakit ve nakit benzeri varlıklarının %20 ’sini kripto paralara yatırma planını onayladı.
Kurumsal ilginin yanı sıra regülasyon tarafında da önemli gelişmeler yaşanıyor. Arizona Temsilciler Meclisi, el konulan kripto varlıklar için rezerv fon oluşturulmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.
Tüm gelişmeleri okuyunca en çok akıllara gelen soru “Peki Bitcoin’de beklenti ne?” olabilir. Bitcoin’de teknik olarak 104.800– 106.000 dolar aralığı destek, 108.000–108.300 dolar bandı ise direnç konumunda. Direncin hacimli kırılması halinde 111.000 ve 112.000– 120.000 dolar seviyeleri hedef olabilir.
Önemli hatırlatma
Jeopolitik gelişmeler, ticaret savaşları ve kurumsal alımlar, son dönemin özeti. Bu gelişmeler kripto para piyasalarının seyri üzerinde etkisini gösteriyor. Yatırımcıların temkinli hareket etmesi, riski bölmesi ve gelişmeleri yakından takip etmesi oluşabilecek kayıpları azaltmanın en önemli yolu.