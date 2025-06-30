Kripto paralarda belirsizlikler arasında denge arayışı

Orta Doğu’daki gerilimin etkisiyle geçtiği­miz hafta sonu 98 bin dolara kadar geri­leyen Bitcoin (BTC), ateşkesin sağlanmasıyla birlikte toparlanma sinyalleri verdi.

Ancak pi­yasalardaki kısa vadeli iyimserlik ABD Mer­kez Bankası’nın (Fed) faiz politikalarına yö­nelik belirsizlikler nedeniyle kalıcı olmamış­tı. Bu hafta sonuna ise piyasalar Amerika’dan gelen PCE verisi ve Trump’tan ABD ve Çin an­laşma haberleri ile girdi ve bu da risk iştahı­nın kısmen toparlanmasında etkili oldu.

Trump etkileri

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirilerini artırarak faizlerin bir an önce düşürülmesini istemesi, zaman zaman piyasalarda tansiyonu yükselti­yor.

Trump’ın açıklamaları, Powell’ın görev sü­resinin sonuna kadar devam edip edemeyeceği yönünde yeni tartışmaları da beraberinde ge­tirdi. Bu tartışmalar, Fed'in bağımsızlığına da­ir algıyı da etkiliyor. Öte yandan gözler, Fed’in enflasyon göstergesi olarak yakından izledi­ği PCE fiyat endeksi verisine çevrilmişti. Cu­ma günü açıklanan PCE endeksi beklentinin üzerinde gerçekleşti ve yıllık bazda %2,7 artış açıklandı.

Fed’in tercih ettiği enflasyon göster­gesi olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları, mayıs için büyük ölçüde beklendiği gibi geldi, fiyat baskılarının soğuduğu görüşünü güçlen­dirdi ve bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimi için kapıyı açık tuttu. Açıklanan veri kripto paralara da pozitif yansıdı. Bu gelişme­den beslenen temkinli bir seyri sürdüren krip­to paralar hafta sonuna toparlanarak girdi.

PCE endeksinin yanı sıra piyasaların to­parlanmasında bir önemli faktör de gündemi oldukça meşgul eden Çin-ABD gümrük ver­gisi savaşlarında mutabakata varılmış olma­sı. İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılan ti­caret müzakereleri sonuç verdi ve ABD Baş­kanı Trump, iki ülkenin anlaştığını duyurdu. Trump, ekibinin bu konuda fazla mesai yap­tığını ve başka ülkelerin de anlaşma yapmak için sırada olduğunu söyledi.

Kurumsal ilgi ve Bitcoin rezervi

Tüm bu gelişmeler birlikte kurumsal yatı­rımcıların Bitcoin’e olan ilgisi hız kesmeden sürüyor. Son dönemde Strategy dışında bir­çok şirket Bitcoin alımı yapıyor. Kripto sak­lama ve sadakat hizmetleri sunan halka açık şirket Bakkt, Bitcoin alımlarını desteklemek üzere 1 milyar dolara kadar fon toplamayı he­deflediğini duyurdu. Kaynağın, hem hisse se­nedi hem de borçlanma araçları yoluyla sağ­lanması planlanıyor. İngiltere merkezli The Smarter Web Company ise 196 adet Bitcoin satın almasının hemen ardından, toplamda 56,59 milyon dolar fon sağladı.

Japonya merkezli yatırım şirketi Metapla­net de bu dönemde Bitcoin alım stratejisini büyütmeye devam ediyor. Şirket, 132,7 mil­yon dolar harcayarak 1.234 adet daha Bitco­in satın aldı ve toplam BTC varlığı 12.345’e ulaştı. Şirket, bu hamleyle Tesla’yı geride bı­rakarak halka açık şirketler arasında en bü­yük yedinci Bitcoin yatırımcısı konumuna yükseldi. Diğer yandan, Anthony Pomplia­no’nun şirketi ProCap, halka arz planlarının ardından ilk Bitcoin yatırımını gerçekleştir­di. Şirket, 3.724 adet Bitcoin alarak toplam­da 386 milyon dolarlık alım yaptı.

Benzer şe­kilde, yarı iletken çözümleri geliştiren Sequ­ans Communications da Bitcoin yatırımı için 384 milyon dolarlık sermaye artırımına gidi­yor. Şirket, 195 milyon dolarlık hisse senedi ve 189 milyon dolarlık dönüştürülebilir tah­vil ihraç etmeyi planlıyor. Bu süreçte Bitco­in hazine yönetimi konusunda Swan Bitcoin ile iş birliği yapılacak. Nasdaq’ta işlem gören Çin merkezli Aurora Mobile de, açıkladığı ka­rarla nakit ve nakit benzeri varlıklarının %20 ’sini kripto paralara yatırma planını onayladı.

Kurumsal ilginin yanı sıra regülasyon tara­fında da önemli gelişmeler yaşanıyor. Arizo­na Temsilciler Meclisi, el konulan kripto var­lıklar için rezerv fon oluşturulmasını öngö­ren yasa tasarısını kabul etti.

Tüm gelişmeleri okuyunca en çok akılla­ra gelen soru “Peki Bitcoin’de beklenti ne?” olabilir. Bitcoin’de teknik olarak 104.800– 106.000 dolar aralığı destek, 108.000–108.300 dolar bandı ise direnç konumunda. Direncin hacimli kırılması halinde 111.000 ve 112.000– 120.000 dolar seviyeleri hedef olabilir.

Önemli hatırlatma

Jeopolitik gelişmeler, ticaret savaşları ve kurumsal alımlar, son dönemin özeti. Bu ge­lişmeler kripto para piyasalarının seyri üze­rinde etkisini gösteriyor. Yatırımcıların tem­kinli hareket etmesi, riski bölmesi ve geliş­meleri yakından takip etmesi oluşabilecek kayıpları azaltmanın en önemli yolu.