Kripto paralarda nefesler tutuldu

SEC’in Bitcoin ETF’lerine izin verip vermeyeceğine yönelik gelişmeler kripto paralarda büyük dalgalanmalara neden oldu. İzin çıksa da iki yönlü sert fiyat hareketlerine karşı temkinli olunmalı. Bakan Mehmet Şimşek’in kripto paralara yönelik yaptığı düzenleme açıklaması ise kripto ekosistemini büyütecek nitelikte.

Kripto para piyasası son zamanlarda çok hareketli. Dışarıda ABD Sermaye Piyasası Kurulu olan SEC’in Bitcoin’e dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik vereceği karar büyük spekülasyona neden oluyor.

Önceki gün SEC’in sosyal medya hesabından ETF izni çıktığına yönelik yapılan ‘yetkisiz’ paylaşım ve ardından SEC Başkanı’nın bunu yalanması büyük bir heyecan yarattı. Bitcoin kısa sürede 48 bin dolar seviyesine dayanırken yalanlamayla hızla 44 bin 750 dolara indi. Alt coinlerde ise daha sert hareketler oldu.

İçeride ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in dün kripto paralarla ilgili yaptığı açıklama gündemi meşgul etti. Şimşek’in açıklamasında benim dikkatimi çeken iki konu var. Bunlardan ilki sermaye piyasası araçlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndaki (MKK) kaydi sistem yerine kripto varlık olarak ihracını imkan verecek şekilde düzenleme yapma konusunda SPK’ya yetki verilecek olması.

Bu açıklamadan, aynı hisse senedi halka arzları gibi şirketlerin kripto varlık arzının önünün açılacağı anlaşılıyor. Diğer konu ise blokzincir ve benzeri teknolojileri geliştiren kişilerin, değeri bu teknolojilerden ayrıştırılamayan nitelikteki blokzincir teknolojisi altyapısını oluşturan kripto varlıklarının satışının kitle fonlaması yöntemiyle yapabilmesine yönelik düzenleme.

Bu da blokzincir tabanlı startupların finansman bulmak için token satmasına olanak sağlanacağı izlenimi veriyor. Bu iki konudaki açıklamalar belki yanlış yorumluyoruz ama her koşulda kripto ekosistemini büyüteceği kesin.

Bitcoin’de önemli seviyeler

Gelelim SEC’in ETF kararına kitlenen piyasalardaki kısa vadeli beklentilere… Bitcoin Spot ETF’lerinin onaylanacağı beklentisiyle birlikte 2023 Ekim ayında başlayan yükseliş hareketi devam ediyor. Bitcoin bu yükselişiyle birlikte teknik anlamda önemli direnç noktalarına oldukça yaklaştı.

Özellikle yatay bölge olarak gördüğümüz 48 bin 850 - 53 bin direnç bölgesine yaklaşılması bir miktar yükseliş hızının yavaşlayabileceğine sinyaller veriyor. Bunun yanında günlük grafikte CCI indikatörünün 100 çizgisinin üzerine aşağı yönlü bir eğilim göstermesi, MACD indikatörünün de yine pozitif olmasına karşın zayıflama yönünde sinyaller vermesi önümüzdeki dönemde Bitcoin’de bir miktar aşağı yönlü riskler üzerinde durulması gerektiğini gösteriyor.

Bu bağlamda olası geri çekilmelere sırasıyla 39 bin 851 - 36 bin 833 ve 34 bin 304 dolar seviyeleri önemli destek noktaları konumunda. Ancak en önemli destek seviyesinin 200 günlük hareketli ortalama seviyesine denk gelen 32 bin500 - 32 bin 750 dolar bandında olduğu söylenebilir. Olası yukarı hareketlerde de 46 bin 800 ve 48 bin 250 dolar seviyeleri ilk direnç noktaları konumunda. Teknik göstergelere bakıldığında ETF onayı olsa da heyecana kapılmamanın daha doğru olacağı sonucu çıkıyor.