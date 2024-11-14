Kripto paralarda Trump rüzgarı

ABD’deki başkanlık seçimlerini kripto paralara ‘sıcak’ yaklaşan Trump’ın kazanmasıyla Bitcoin 1 haftada yüzde 30’un üzerinde değer kazanarak 90 bin dolar sınırına çıktı. Bu seviyeden bir miktar kar satışı gelse de beklentiler olumlu. Ancak Bitcoin’deki bu hareket bir çok altcoine henüz yansımış değil.

ABD’de yapılan başkan­lık seçimlerini Donald Trump’ın kazanması­nın ardından hisse senedi ve kripto paralar gibi riskli var­lıklara talep arttı.

Özellikle Bitcoin cephesinde yaşanan sert yukarı hareket küresel an­lamda en çok konuşulan ko­nuların başında geliyor. Seçim öncesinde Trump’ın ABD’yi kripto paraların merkezi yapa­cağını söylemesi ve ulusal Bit­coin rezerv planını gündeme getirmesi kripto paralardaki yukarı yönlü hareketin en bü­yük nedeni.

Seçim öncesinde 68 bin dolar se­viyelerinden iş­lem gören Bitco­in, 1 hafta gibi kısa bir sürede yüzde 30’un üzerin­de değer kazana­rak 90 bin sınırı­na kadar yükseldi. Kripto paraların toplam piyasa de­ğeri son günlerdeki artışın et­kisiyle 3 trilyon doların üze­rine çıkarken bu tutarın 1.7 trilyon doları Bitcoin’ın değe­rinden oluşuyor.

Yüksek risk alınmamalı

Bitcoin’de uzun zamandır yaşanan yukarı harekete alt­coinler ayak uyduramamış­tı. Ancak büyük altcoinlerin bazıları bu kez Bitcoin’e pa­ralel hareket ederken yaşa­nan ralliye yine birçok altcoi­nin ayak uyduramadığı görü­lüyor. Önümüzdeki dönemde Trump’ın kripto paralara yö­nelik yapacağı açıklamalar ve atacağı adımlar yakından ta­kip edilecek. Kripto para pi­yasasında seçim sonrası bü­yük bir heyecan yaşansa da uzmanlar, bu tip varlıkların yüksek volatiliteye sahip ol­duğunu hatırlatarak yatırım­cıların yüksek risk almaktan kaçınmalarını öneriyor. Özel­likle son yıllarda artan kaldı­raçlı işlemlerden uzak durul­ması gerektiği söyleniyor.

Rallinin devam için 90 bin aşılmalı

Gelelim Bitcoin’de teknik görünüme… Bitcoin’de tek­nik anlamda önemli bir di­renç seviyesi olan 89 bin-90 bin dolar aralığında olması ge­reken ufak bir düzeltme hare­keti gözlemledik. Düzeltme hareketinin devamı halinde ilk destek noktası 82 bin 400 dolar seviyelerine denk geli­yor. Bu seviyenin altındaki ilk destek noktası ise 76 bin 200 dolar seviyesinde.

Ancak şu an­ki iştah yukarıda belirttiğimiz direnç seviyelerinin kırılma ihtimali üzerinde durmamız gerektiğini gösteriyor. Olum­lu olarak adlandırabileceğimiz bu senaryoya göre bu direnç bölgesinin kırılması partiyi ilk aşamada 94 bin- 95 bin dolar bandına kadar taşıyabilir. Kı­saca şu anda Bitcoin tarafında yükselişin devamı teknik ana­liz anlamında 89 bin-90 bin do­lar bandının kırılmasına bağlı.

Ethereum’da 2.956 dolar kritik

Ethereum kanadında 2 bin 820 dolar seviyesinin üzerinde kalınması teknik açıdan oldukça olumlu. Bunun yanında 2 bin 956 dolar seviyesine denk gelen 200 günlük hareketli ortalama seviyesinin de üzerine kalınması teknik açıdan bu paritede olumlu bir sinyal olarak yorumlanabilir. Yani şu an için öncelikli olarak 2 bin 956 dolar sonrası için ise 2 bin 820 dolar seviyesinin üzerinde kalınması durumunda Ethereum’da yönün yukarı olduğu söylenebilir.

Ancak Ethereum’da 2024 Mart ayından beri süregelen bir düşüş trendi var. Ethereum’da gerçek anlamda bir rahatlamadan bahsedebilmemiz bugün için 3 bin 700 dolarlı seviyelere denk gelen bu trendin direnç noktasının hacimli bir şekilde kırılması beklenmeli. Böyle bir senaryoda 4 bin dolar seviyesi hedeflenebilir.