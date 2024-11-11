Kripto paralarda yeni rekorlar ve beklentiler…

Son dönemde kripto para piyasaları siyasi ve ekonomik gelişmelerin etkisiyle büyük bir hareketlilik yaşıyor. Donald Trump’ın ikinci kez ABD başkanı seçilmesi ve Çin’in beklenen teşvik paketini açıklaması kripto paralara olan ilgiyi ar­tırarak fiyatlarda yeni rekorlar getirdi.

Bu geliş­meler, piyasanın iyimserliğini güçlendirirken ya­tırımcının da güvenini tazeledi. Ancak, bu dalgalı dönemde yatırımcıların dikkat etmesi gereken birçok faktör de bulunuyor. Yazımda, piyasada­ki mevcut durumu, temel etkileri ve gelecekteki beklentileri ele alacağım.

Kripto dostu yönetim beklentisi

Trump’ın başkanlık zaferi ve kripto parala­ra yönelik olumlu söylemleri kripto piyasala­rında büyük bir coşku yarattı. Spot Bitcoin ET­F’lerine 1 milyar doların üzerinde giriş olması, Bitcoin’in 77.217 dolar ile yeni bir zirveye ulaş­masına katkı sağladı. Trump’ın olası politikala­rı ve kripto yanlısı yasaların gündeme gelmesi potansiyeli kurumsal yatırımcıların güvenini artırarak piyasadaki ilgiyi körükledi.

Özellikle ABD’de kripto dostu düzenlemeler beklentisi yatırımcılar için güçlü bir sinyal olarak öne çı­kıyor. Bu gelişmeyle birlikte ABD’deki spot Bit­coin ETF’lerine olan güçlü talep yükselirken, Ethereum gibi büyük varlıklara da kurumsal il­ginin arttığı gözleniyor. Kripto paralara yöne­lik bu iyimser beklenti gelecekte daha fazla ya­tırımcının sektöre girmesine kapı aralayabilir.

Çin'in teşvik paketinin yansıması

Çin’in duyurduğu 6 ve 4 trilyon yuanlık teşvik paketleri 2026 ve 2028’e kadar sürecek ve yerel yönetimlerin borçlarını yapılandırmayı amaç­lıyor. Her ne kadar teşvikler doğrudan kripto paralara yönelik olmasa da Çin ekonomisinde­ki bu rahatlama, küresel yatırımcıların risk iş­tahını artırarak dolaylı bir etkide bulunabilir. Çin gibi büyük bir ekonomiye sağlanan finansal destek, küresel piyasalarda bir iyimserlik yara­tarak kripto paralara ilgiyi besliyor.

Çin’in bu teşvikleri, ABD’deki faiz indirimi ve kripto dostu politikalarla birleştiğinde Asya ve ABD piyasalarında önemli bir dalgalanma yaratıyor. Yatırımcıların bu teşvikleri dikka­te alarak kripto paralara olan ilgisini artırma­sı beklenebilir.

Fed faiz indirimi ve Bitcoin rekoru

Fed, faiz oranlarını 25 baz puan indirerek %4,50 - %4,75 aralığına çekti. Düşük faiz oran­ları, yatırımcıları alternatif yatırımlara yönlen­direrek kripto paralar gibi riskli varlıklara olan talebi artırıyor. Bu faiz indirimi, Trump’ın za­feri ile birlikte kripto piyasalarındaki coşkuyu destekledi. Ancak, faiz indirimleri her ne kadar olumlu görünse de Fed’in gelecekteki kararla­rının piyasa üzerindeki etkileri devam edecek.

Bitcoin, faiz indiriminin ardından 76.800 do­larlık zirveye ulaşarak uzun zamandır beklenen bir seviyeyi gördü. Fed’in benzer kararlar alma­ya devam etmesi durumunda, Bitcoin ve diğer büyük kripto paraların fiyatlarında yeni rekor­lar görebiliriz.

Detroit’in öncü hamlesi

Kripto para piyasalarındaki bu olumlu geliş­melerin yanı sıra ABD’deki bazı şehirler de di­jital varlıklar konusunda cesur adımlar atmaya başladı. Detroit, yakın zamanda vergiler ve di­ğer şehir ücretleri için kripto para kabul eden en büyük ABD şehri olacak. Bu yenilik, kripto paraların günlük yaşama entegrasyonunu hız­landırarak piyasa değeri ve kullanıcı tabanı­nın büyümesine katkı sağlayacak. Detroit’in bu hamlesi, ABD’de kripto paraların kabul görmesi açısından önemli bir örnek teşkil ediyor.

Detroit dışında Colorado, Utah ve Louisiana gibi eyaletlerin de kripto paraları kabul etmesi, ABD genelinde kripto yanlısı politikaların arta­cağına işaret ediyor. Bu tür adımlar, hem piyasa güvenini artırıyor hem de uzun vadede kripto pa­raların daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor.

Sonuç: Rekorlar ve gelecek beklentileri

Kripto para piyasaları, yukarıda belirtti­ğim dinamiklerin etkisiyle yeni rekor seviyele­re ulaştı. Bitcoin, 76.800 dolarlık zirveyi göre­rek yatırımcıları heyecanlandırdı. Bu seviyenin korunması durumunda Bitcoin’in kısa vadede 82.000-85.000 dolar aralığında yeni hedeflere ulaşması olası. Benzer şekilde Ethereum ve So­lana gibi büyük varlıklar da önemli dirençleri aşarak yeni zirveleri hedeflemekte.

Gelecekte kripto paralarda güçlü bir yükse­liş trendi bekleniyor; ancak küresel ve yerel ekonomik gelişmeleri ve sektöre yönelik dü­zenlemeleri takip etmek kritik önem taşıyor. Çin ve ABD gibi büyük ekonomilerin teşvik ve faiz politikaları, kripto paralara olan ilgiyi artı­rarak piyasalardaki yükselişi destekliyor. Yatı­rımcıların piyasa fırsatlarını değerlendirirken temkinli bir yaklaşım sergilemeleri bu dönem­de önemli olacaktır.