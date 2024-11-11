Kripto paralarda yeni rekorlar ve beklentiler…
Son dönemde kripto para piyasaları siyasi ve ekonomik gelişmelerin etkisiyle büyük bir hareketlilik yaşıyor. Donald Trump’ın ikinci kez ABD başkanı seçilmesi ve Çin’in beklenen teşvik paketini açıklaması kripto paralara olan ilgiyi artırarak fiyatlarda yeni rekorlar getirdi.
Bu gelişmeler, piyasanın iyimserliğini güçlendirirken yatırımcının da güvenini tazeledi. Ancak, bu dalgalı dönemde yatırımcıların dikkat etmesi gereken birçok faktör de bulunuyor. Yazımda, piyasadaki mevcut durumu, temel etkileri ve gelecekteki beklentileri ele alacağım.
Kripto dostu yönetim beklentisi
Trump’ın başkanlık zaferi ve kripto paralara yönelik olumlu söylemleri kripto piyasalarında büyük bir coşku yarattı. Spot Bitcoin ETF’lerine 1 milyar doların üzerinde giriş olması, Bitcoin’in 77.217 dolar ile yeni bir zirveye ulaşmasına katkı sağladı. Trump’ın olası politikaları ve kripto yanlısı yasaların gündeme gelmesi potansiyeli kurumsal yatırımcıların güvenini artırarak piyasadaki ilgiyi körükledi.
Özellikle ABD’de kripto dostu düzenlemeler beklentisi yatırımcılar için güçlü bir sinyal olarak öne çıkıyor. Bu gelişmeyle birlikte ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerine olan güçlü talep yükselirken, Ethereum gibi büyük varlıklara da kurumsal ilginin arttığı gözleniyor. Kripto paralara yönelik bu iyimser beklenti gelecekte daha fazla yatırımcının sektöre girmesine kapı aralayabilir.
Çin'in teşvik paketinin yansıması
Çin’in duyurduğu 6 ve 4 trilyon yuanlık teşvik paketleri 2026 ve 2028’e kadar sürecek ve yerel yönetimlerin borçlarını yapılandırmayı amaçlıyor. Her ne kadar teşvikler doğrudan kripto paralara yönelik olmasa da Çin ekonomisindeki bu rahatlama, küresel yatırımcıların risk iştahını artırarak dolaylı bir etkide bulunabilir. Çin gibi büyük bir ekonomiye sağlanan finansal destek, küresel piyasalarda bir iyimserlik yaratarak kripto paralara ilgiyi besliyor.
Çin’in bu teşvikleri, ABD’deki faiz indirimi ve kripto dostu politikalarla birleştiğinde Asya ve ABD piyasalarında önemli bir dalgalanma yaratıyor. Yatırımcıların bu teşvikleri dikkate alarak kripto paralara olan ilgisini artırması beklenebilir.
Fed faiz indirimi ve Bitcoin rekoru
Fed, faiz oranlarını 25 baz puan indirerek %4,50 - %4,75 aralığına çekti. Düşük faiz oranları, yatırımcıları alternatif yatırımlara yönlendirerek kripto paralar gibi riskli varlıklara olan talebi artırıyor. Bu faiz indirimi, Trump’ın zaferi ile birlikte kripto piyasalarındaki coşkuyu destekledi. Ancak, faiz indirimleri her ne kadar olumlu görünse de Fed’in gelecekteki kararlarının piyasa üzerindeki etkileri devam edecek.
Bitcoin, faiz indiriminin ardından 76.800 dolarlık zirveye ulaşarak uzun zamandır beklenen bir seviyeyi gördü. Fed’in benzer kararlar almaya devam etmesi durumunda, Bitcoin ve diğer büyük kripto paraların fiyatlarında yeni rekorlar görebiliriz.
Detroit’in öncü hamlesi
Kripto para piyasalarındaki bu olumlu gelişmelerin yanı sıra ABD’deki bazı şehirler de dijital varlıklar konusunda cesur adımlar atmaya başladı. Detroit, yakın zamanda vergiler ve diğer şehir ücretleri için kripto para kabul eden en büyük ABD şehri olacak. Bu yenilik, kripto paraların günlük yaşama entegrasyonunu hızlandırarak piyasa değeri ve kullanıcı tabanının büyümesine katkı sağlayacak. Detroit’in bu hamlesi, ABD’de kripto paraların kabul görmesi açısından önemli bir örnek teşkil ediyor.
Detroit dışında Colorado, Utah ve Louisiana gibi eyaletlerin de kripto paraları kabul etmesi, ABD genelinde kripto yanlısı politikaların artacağına işaret ediyor. Bu tür adımlar, hem piyasa güvenini artırıyor hem de uzun vadede kripto paraların daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor.
Sonuç: Rekorlar ve gelecek beklentileri
Kripto para piyasaları, yukarıda belirttiğim dinamiklerin etkisiyle yeni rekor seviyelere ulaştı. Bitcoin, 76.800 dolarlık zirveyi görerek yatırımcıları heyecanlandırdı. Bu seviyenin korunması durumunda Bitcoin’in kısa vadede 82.000-85.000 dolar aralığında yeni hedeflere ulaşması olası. Benzer şekilde Ethereum ve Solana gibi büyük varlıklar da önemli dirençleri aşarak yeni zirveleri hedeflemekte.
Gelecekte kripto paralarda güçlü bir yükseliş trendi bekleniyor; ancak küresel ve yerel ekonomik gelişmeleri ve sektöre yönelik düzenlemeleri takip etmek kritik önem taşıyor. Çin ve ABD gibi büyük ekonomilerin teşvik ve faiz politikaları, kripto paralara olan ilgiyi artırarak piyasalardaki yükselişi destekliyor. Yatırımcıların piyasa fırsatlarını değerlendirirken temkinli bir yaklaşım sergilemeleri bu dönemde önemli olacaktır.