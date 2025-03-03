Kripto piyasalarında en kötüsü yaşandı mı?

Kripto para piya­saları doğası ge­reği volatil ve sürp­rizlerle dolu bir alan. Son birkaç haftadır ise bu volatilite, yatı­rımcılar açısından ol­dukça sancılı bir sü­rece dönüştü. Bitcoin ve Ethereum’un ön­derlik ettiği piyasa, makroekonomik be­lirsizlikler, ABD’nin ticaret politikaları ve büyük yatırım­cıların satış baskılarıyla sar­sıldı.

Özellikle son günlerde yaşanan gelişmeler, piyasa­nın geleceği hakkında farklı senaryoları gündeme getiri­yor. Soru şu: Bu düzeltme sü­reci artık sona mı yaklaşıyor, yoksa daha büyük bir düşüş dalgası mı bizi bekliyor?

Ne oldu da moraller bozuldu?

Kripto para piyasaları Şubat ayına oldukça güçlü bir başlangıç yapmıştı. Bit­coin 98.000 dolar seviyele­rine ulaşmış, Ethereum ise 2.800 dolar bandında işlem görüyordu. Ancak ne olduy­sa birkaç gün içinde piyasa dengeleri altüst oldu. Önce­likle, ETF çıkışlarının art­ması ve yatırımcıların ris­kten kaçınma eğilimi, krip­to paralarda büyük bir satış baskısına yol açtı. Global bir borsada 1,4 milyar do­larlık Ether çalındı ve Et­hereum fiyatı aniden 2.616 dolara geriledi. Kriptonun aktörleri birbirine destek olarak olayın etkilerini mi­nimize etmeye çalışsa da bu olay, piyasanın güvenini sarstı ve yatırımcıları daha da temkinli hale getirdi.

Bu şokun artçıları devam ederken, 25 Şubat’ta ABD Başkanı Donald Trump, Ka­nada ve Meksika'ya %25’lik gümrük tarifesi uygulaya­cağını duyurdu. Küresel pi­yasalar gibi kripto para pi­yasası da bu habere sert tepki verdi. Bitcoin 91.000 dolara, Ethereum ise 2.497 dolara kadar geriledi. Ya­tırımcı duyarlılığı, Crypto Fear & Greed Index’e (Kor­ku ve Açgözlülük Endek­si) göre “Aşırı Korku” sevi­yesine indi. Likidasyonlar hızlandı, vadeli işlemlerde 1 milyar dolara yakın po­zisyon tasfiye edildi, piyasa adeta panik moduna geçti. Bitcoin’in 88.000 dolar se­viyesine kadar gerilemesi, yatırımcılar açısından en­dişeleri artırdı. Ancak, Cr­yptoQuant verilerine göre büyük yatırımcılar son dü­şüşlerde 26.430 BTC’yi bi­rikim adreslerine taşıdı. Yani uzun vadeli oyuncular, bu düşüşü bir fırsat olarak görüyor.

Trump’ın bu kez Avrupa Birliği’ne %25’lik gümrük tarifesi tehdidinde bulun­ması, küresel piyasalarda yeni bir satış dalgası baş­lattı. Bitcoin 85.000 dolara kadar düştü, Ethereum ise 2.321 dolara geriledi. Yatı­rımcılar arasında “Dip gel­di mi?” sorusu sıkça sorul­maya başlandı. Ancak ana­listlere göre Bitcoin için dip seviyeler henüz netleşmiş değil ve 80.000 ila 71.000 dolar arasında bir bölge po­tansiyel destek alanı olabi­lir.

Piyasalar toparlanmaya çalışırken Bitcoin 77.300 dolara, Ethereum ise 2.076 dolara kadar geriledi. Trump’ın Çin’e ek %10’luk gümrük tarifesi tehdidi, oyuncuların risk iştahını iyice azalttı. Yatırımcılar şu an temkinli bir bekleyiş içinde.

Diğer yandan, kripto pi­yasalarındaki düşüşe rağ­men RWA sektörü dayanık­lılığını koruyor. RWA to­kenlarının değer kaybına direnmesi, özellikle kurumsal yatırımcı­ların istikrarlı getiri sunan bu varlıklara ilgisini artırıyor.

Özet ve gelecek beklentileri

Kripto para piyasa­sındaki son gelişme­ler piyasada ciddi bir belirsizlik yaratsa da fırsatları da beraberinde ge­tiriyor. Balinaların ve büyük yatırımcıların Bitcoin top­lamaya devam etmesi, uzun vadeli yatırımcıların piya­saya olan güveninin sürdü­ğünü gösteriyor. Kısa vadeli panik satışları, büyük oyun­cular için alım fırsatına dö­nüşebilir.

Teknik analizler bize şunu söylüyor: Bitcoin 77.000 do­lar seviyesinde tutunamazsa 73.000-74.000 dolar bandına düşebilir. r. Ancak bu bölge­de gelecek güçlü alım talebi ile, Bitcoin’i yeniden 90.000 dolar seviyelerine taşıyabi­lir. Ethereum için kritik des­tek seviyesi 2.100 dolar ola­rak görünüyor. Buranın kı­rılması halinde 1.900 dolar seviyelerine gerileyebilir.

Piyasanın geleceğini belir­leyecek en önemli faktörler, ABD, Avrupa ve Çin’in eko­nomik politikaları, SEC’in ETF kararları ve kurumsal yatırımcıların tutumu ola­cak. Volatilite bir süre da­ha sürebilir, ancak geçmişte büyük düzeltmeler yeni yük­seliş döngülerini tetikledi. Önümüzdeki haftalarda kri­tik destek seviyeleri ve ya­tırımcı duyarlılığı yakından izlenmeli.

Şimdi asıl soru şu:

Yatırımcılar bu düşüşü bir fırsat olarak mı görecek yok­sa daha da derin bir çöküş mü bizi bekliyor? Önümüz­deki günler, kripto piyasaları için belirleyici olacak.

Bu vesileyle, Türkiye'nin ekonomi ve iş dünyasına 45 yıldır ışık tutan Dünya Gaze­tesi'nin kuruluş yıl dönümü­nü kutluyorum. Doğum gü­nün kutlu olsun Dünya!