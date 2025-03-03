Kripto piyasalarında en kötüsü yaşandı mı?
Kripto para piyasaları doğası gereği volatil ve sürprizlerle dolu bir alan. Son birkaç haftadır ise bu volatilite, yatırımcılar açısından oldukça sancılı bir sürece dönüştü. Bitcoin ve Ethereum’un önderlik ettiği piyasa, makroekonomik belirsizlikler, ABD’nin ticaret politikaları ve büyük yatırımcıların satış baskılarıyla sarsıldı.
Özellikle son günlerde yaşanan gelişmeler, piyasanın geleceği hakkında farklı senaryoları gündeme getiriyor. Soru şu: Bu düzeltme süreci artık sona mı yaklaşıyor, yoksa daha büyük bir düşüş dalgası mı bizi bekliyor?
Ne oldu da moraller bozuldu?
Kripto para piyasaları Şubat ayına oldukça güçlü bir başlangıç yapmıştı. Bitcoin 98.000 dolar seviyelerine ulaşmış, Ethereum ise 2.800 dolar bandında işlem görüyordu. Ancak ne olduysa birkaç gün içinde piyasa dengeleri altüst oldu. Öncelikle, ETF çıkışlarının artması ve yatırımcıların riskten kaçınma eğilimi, kripto paralarda büyük bir satış baskısına yol açtı. Global bir borsada 1,4 milyar dolarlık Ether çalındı ve Ethereum fiyatı aniden 2.616 dolara geriledi. Kriptonun aktörleri birbirine destek olarak olayın etkilerini minimize etmeye çalışsa da bu olay, piyasanın güvenini sarstı ve yatırımcıları daha da temkinli hale getirdi.
Bu şokun artçıları devam ederken, 25 Şubat’ta ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ve Meksika'ya %25’lik gümrük tarifesi uygulayacağını duyurdu. Küresel piyasalar gibi kripto para piyasası da bu habere sert tepki verdi. Bitcoin 91.000 dolara, Ethereum ise 2.497 dolara kadar geriledi. Yatırımcı duyarlılığı, Crypto Fear & Greed Index’e (Korku ve Açgözlülük Endeksi) göre “Aşırı Korku” seviyesine indi. Likidasyonlar hızlandı, vadeli işlemlerde 1 milyar dolara yakın pozisyon tasfiye edildi, piyasa adeta panik moduna geçti. Bitcoin’in 88.000 dolar seviyesine kadar gerilemesi, yatırımcılar açısından endişeleri artırdı. Ancak, CryptoQuant verilerine göre büyük yatırımcılar son düşüşlerde 26.430 BTC’yi birikim adreslerine taşıdı. Yani uzun vadeli oyuncular, bu düşüşü bir fırsat olarak görüyor.
Trump’ın bu kez Avrupa Birliği’ne %25’lik gümrük tarifesi tehdidinde bulunması, küresel piyasalarda yeni bir satış dalgası başlattı. Bitcoin 85.000 dolara kadar düştü, Ethereum ise 2.321 dolara geriledi. Yatırımcılar arasında “Dip geldi mi?” sorusu sıkça sorulmaya başlandı. Ancak analistlere göre Bitcoin için dip seviyeler henüz netleşmiş değil ve 80.000 ila 71.000 dolar arasında bir bölge potansiyel destek alanı olabilir.
Piyasalar toparlanmaya çalışırken Bitcoin 77.300 dolara, Ethereum ise 2.076 dolara kadar geriledi. Trump’ın Çin’e ek %10’luk gümrük tarifesi tehdidi, oyuncuların risk iştahını iyice azalttı. Yatırımcılar şu an temkinli bir bekleyiş içinde.
Diğer yandan, kripto piyasalarındaki düşüşe rağmen RWA sektörü dayanıklılığını koruyor. RWA tokenlarının değer kaybına direnmesi, özellikle kurumsal yatırımcıların istikrarlı getiri sunan bu varlıklara ilgisini artırıyor.
Özet ve gelecek beklentileri
Kripto para piyasasındaki son gelişmeler piyasada ciddi bir belirsizlik yaratsa da fırsatları da beraberinde getiriyor. Balinaların ve büyük yatırımcıların Bitcoin toplamaya devam etmesi, uzun vadeli yatırımcıların piyasaya olan güveninin sürdüğünü gösteriyor. Kısa vadeli panik satışları, büyük oyuncular için alım fırsatına dönüşebilir.
Teknik analizler bize şunu söylüyor: Bitcoin 77.000 dolar seviyesinde tutunamazsa 73.000-74.000 dolar bandına düşebilir. r. Ancak bu bölgede gelecek güçlü alım talebi ile, Bitcoin’i yeniden 90.000 dolar seviyelerine taşıyabilir. Ethereum için kritik destek seviyesi 2.100 dolar olarak görünüyor. Buranın kırılması halinde 1.900 dolar seviyelerine gerileyebilir.
Piyasanın geleceğini belirleyecek en önemli faktörler, ABD, Avrupa ve Çin’in ekonomik politikaları, SEC’in ETF kararları ve kurumsal yatırımcıların tutumu olacak. Volatilite bir süre daha sürebilir, ancak geçmişte büyük düzeltmeler yeni yükseliş döngülerini tetikledi. Önümüzdeki haftalarda kritik destek seviyeleri ve yatırımcı duyarlılığı yakından izlenmeli.
Şimdi asıl soru şu:
Yatırımcılar bu düşüşü bir fırsat olarak mı görecek yoksa daha da derin bir çöküş mü bizi bekliyor? Önümüzdeki günler, kripto piyasaları için belirleyici olacak.
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