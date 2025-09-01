  1. Dünya Gazetesi
  Ali EŞELİOĞLU
  Kripto piyasası hangi yöne?

Kripto piyasası hangi yöne?

Ali EŞELİOĞLU
Ali EŞELİOĞLU

Küresel ekonomi, merkez bankalarının at­tığı her adımın etkisi altında şekilleniyor. Bu etkiler, faiz ve tahvil piyasaları ile sınırlı kalmayıp, kripto varlıkların yönünü ve yatı­rımcı risk algısını da şekillendiriyor. Jackson Hole Ekonomik Politika Sempozyumu, bu di­namiklerin en güncel yansıması oldu.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın güvercin ton­da yaptığı açıklamalar, eylül toplantısında faiz indiriminin masada olduğunu işaret ederken, FED’in enflasyonla mücadelede daha esnek bir yaklaşım benimseyeceğini de gösterdi. Bu yaklaşım, piyasada kısa vadeli iyimserlik ya­rattı, ancak makroekonomik göstergelerdeki belirsizlikler, yatırımcıların kâr realizasyonu ile temkinli duruşu beraberinde getirdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Guvernörü Li­sa Cook’u görevden alması, 1913’te kurulan FED’in bağımsızlığına yönelik bir müdahale olarak algılandı ve riskten kaçınma eğilimini güçlendirdi. Bu nedenle, Jackson Hole’dan ge­len olumlu mesajlar piyasa üzerinde kalıcı bir ralliye dönüşmedi.

Bitcoin ve altcoinlerin geleceği

Kripto varlıklar, bu gelişmeler çerçeve­sinde dalgalı bir seyir izlemeye devam edi­yor. Bitcoin, Ethereum, Solana ve bazı alt­coinler kısa vadeli yükselişler gösterse de piyasanın yönünde sadece merkez bankası sinyalleri değil, küresel risk iştahı ve yatırımcı davranışları da belirleyici oluyor. Beklentiler dahilinde açıklanan Kişisel Tüketim Harca­maları (PCE) endeksi, Fed’in sonraki adım­larını ve dolayısıyla piyasanın rotasını tayin edecek kritik bir gösterge olarak öne çıkıyor; Eylül ayındaki faiz indirimi beklentisini güçlendirerek kripto paralar için olumlu bir etki yaratıyor.

Kurumsal yatırımcıların artan etkisi

Kripto piyasasının uzun vadeli evriminde kurumsal yatırımcıların ilgisi önemli bir fak­tör. Önceki boğa sezonları altcoin hareketleri üzerinden tanımlanırken, bugün birçok şirket Bitcoin, Ethereum, Solana, Ripple’i rezervle­rine katarak dijital varlık odaklı hazine strate­jileri ile sektörü etkiliyor. Uzun zamandır çok kazanç sağlayamayan Ethereum ekosistemi, kurumsal ilgiden doğrudan destek alıyor, bunu da 4.956 dolarla yakaladığı ATH ile doğruladı diyebiliriz. Kurumsal talep artık yalnızca Ethe­reum ile sınırlı değil. 21Shares’in SEI için yap­tığı ETF başvurusu; Avalanche, Solana, XRP, SUI, Chainlink gibi altcoin’ler için süren ETF değerlendirme süreçleri yatırımcı ilgisinin geniş bir yelpazeye yayıldığını gösteriyor. ETF başvurularının onaylanması ise altcoin piyasa­sında hareketliliğe zemin hazırlayabilir.

Kurumsal ilginin yanında balina hareketle­ri de piyasada etkili oluyor. 100’den fazla BTC tutan adreslerin sayısı rekor seviyeye ulaşa­rak güçlü bir birikim eğilimine işaret ediyor. Bu gelişme, varlıklı yatırımcılar ve kurumlar nezdinde kriptoya duyulan güvenin güçlen­diğini gösteriyor. Yine hafta içinde milyar do­larlık bir Bitcoin balinasının, açtığı Ethereum uzun pozisyonlarını kapatıp yüz milyonlarca dolarlık spot Ethereum alımı yapması, yatı­rımcıların Ethereum’da yükseliş beklentisini koruduğunu ortaya koyuyor. Bu hareketler, piyasada yalnızca spekülatif değil, aynı zaman­da uzun vadeli stratejik bir bakış açısının güç­lendiğini teyit ediyor.

Önümüzdeki dönemin kritik göstergeleri

Kripto piyasası, makroekonomik veriler ve merkez bankalarının stratejileriyle şekillenen bir dengede ilerliyor. Öte yandan kurumsal ya­tırımların etkisi giderek güçleniyor ve kripto varlıkların finansal sistemdeki konumu sağ­lamlaşıyor. ETF onaylarının artması, piyasa­nın hem daha kurumsal hem de daha kapsayıcı bir zemine oturmasını sağlayacak.

Teknolojik gelişmeler de piyasayı şekillen­diriyor; Layer2 çözümleri, merkeziyetsiz fi­nans uygulamaları, varlık tokenizasyonu ve ödemelerde kullanım kripto ekosisteminin finansal altyapının ayrılmaz bir parçası ha­line gelmesine imkan tanıyor. Bu gelişmeler, hem yatırımcı ilgisini artırıyor hem de kripto varlıkların reel ekonomi ile entegrasyonunu güçlendiriyor.

Kripto piyasasında yol haritası

Kripto piyasası, kısa vadeli dalgalanmala­ra rağmen büyümeye devam ediyor ve kurum­sallaşma yolunda ilerliyor. Yatırımcıların gün­lük fiyat hareketlerini takip etmesi kadar be­lirleyici faktör, uzun vadeli dönüşüm süreci. Piyasanın yönünü belirlemesinde FED’in ka­rarlarının yanı sıra kurumsal yatırımcıların tutumu, regülasyonlar ve teknolojik ilerleme­ler etkili olacak. Kripto paralar da kuşkusuz ro­tasını bu gelişmelerin etkisinde belirleyecek.

