Kripto piyasası yeni aya temkinli başladı
Yılın yedinci ayı kripto para piyasaları için hem hacimsel hem de kurumsal ilgi bakımından oldukça hareketli geçti. Ay boyunca gözlemlenen pozitif seyir, Ethereum başta olmak üzere önde gelen kripto varlıkların değer kazanmasını ve genel işlem hacminde artışı beraberinde getirdi. Ancak ayın son günlerindeki makroekonomik gelişmeler piyasaların yönünü tekrar sorgulamasına yol açtı diyebiliriz.
FED’in politika faizini sabit tutması, yatırımcılar için olumlu bir sinyal gibi görünse de yakın vadede faiz indirimi ihtimalinin düşük görünmesi, risk iştahında belirgin bir azalmaya sebep oldu. Bu gelişme kripto para piyasalarda geri çekilmeye neden olmuşken, ABD Başkanı Trump’ın çok sayıda ülkeye yönelik gümrük tarifelerini yürürlüğe koyan kararnameyi açıklamasıyla düşüş daha da derinleşti. Belirsizlikler yatırımcılar için güvenli liman arayışını öne çıkarırken, kripto paralarda kısa vadeli satış baskısına neden oldu ve Bitcoin son üç haftanın en düşük seviyesine çekildi.
Kurumsal ilgi Ethereum’u öne çıkardı
Kısa vadeli düşüşleri bir kenara koyarsak geçtiğimiz ay genel görünüm açısından olumlu sinyaller verdi. Özellikle Ethereum’un sergilediği güçlü performans dikkat çekiciydi. Ethereum, Bitcoin’e kıyasla daha yüksek bir getiri sunarak yatırımcıların ilgisinin odağındaydı. Kurumsal ilgideki artış Ethereum’un fiyatının 4 bin dolar seviyesine yaklaştırdı ve ETH son dönemin en yüksek noktalarından birine ulaştı. Ayrıca, geride bıraktığımız ayda Ethereum ETF’lerine 5,43 milyar dolar, Bitcoin ETF’lerine ise 6,02 milyar dolarlık fon girişleri gerçekleşti. Bu rakamlar, kurumsal yatırımcıların dijital varlıklara duyduğu güveni ve ilgisini net bir şekilde ortaya koyuyor. Piyasanın ikinci en büyük varlığı olan Ethereum’un bu performansı, akıllı kontrat altyapısına ve kullanım alanlarının genişliğine duyulan güveni de bir kez daha ispatlıyor diyebiliriz.
NFT’ler ve işlem hacimleri yeniden ivme kazanıyor
NFT piyasası da yılın ikinci yarısında yeniden canlandı. Aylık NFT satış hacmi 574 milyon doları aşarak yılın en yüksek ikinci seviyesine ulaştı. Ocak ayında kaydedilen 679 milyon dolarlık rekorun ardından gelen bu performans, dijital varlıkların sanat, koleksiyon ve oyun sektöründeki etkisinin halen güçlü olduğunu gösteriyor.
İşlem hacimleri açısından da Temmuz önemli bir dönüm noktasıydı. Kripto para borsalarındaki toplam işlem hacmi 1,7 trilyon dolara ulaşarak şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Bu rakam, haziran ayında gerçekleşen 1,1 trilyon dolarlık hacme göre yüzde 55’lik bir artışı temsil ediyor. Bu artışın temel nedenlerinden biri, piyasalara yönelik düzenleyici gelişmelerin kurumsal katılımı teşvik etmesi oldu. Özellikle büyük kurumsal oyuncuların yeniden alım yapmaya başlaması, hem hacim hem de piyasa derinliği açısından önemli bir dönüşüm yaratıyor.
Ekonomik sinyaller ve regülasyonlar yol haritasını belirliyor
ABD'de yürürlüğe giren GENIUS Act, stablecoin piyasasında genişleme yarattı. Düzenlemenin ardından stablecoin’lerin piyasa değeri 275 milyar doların üzerine çıktı.
Bu yasa ile birlikte bankalar, varlık yöneticileri ve kripto finansal kuruluşlar, düzenlenmiş ve güvenli stablecoin’ler çıkarmak için yeni bir yasal çerçeveye kavuşmuş oldu. Bu gelişme, hem piyasa istikrarı hem de kullanıcı güveni açısından ileriye dönük kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.
Diğer yandan piyasalar henüz rahat bir nefes alabilmiş değil. Gümrük tarifeleri ve Fed’in para politikasına ilişkin belirsizlikler, fiyatlarda kısa vadeli düzeltmeleri beraberinde getiriyor. 7 Ağustos itibariyle uygulanmaya başlayacak olan yeni gümrük tarifeleri ve devamında gelecek mesajlar, piyasanın yeniden yön tayin etmesinde etkili olacak. Bununla birlikte Fed’in eylül ve sonrası dönemlerde faiz indirimi sinyali vermesi risk iştahının yeniden canlandırabilir.
Ancak piyasanın yönünü belirleyecek en temel unsur kurumsal ilgi. Kurumsal yatırımcıların piyasaya olan ilgisinin artarak sürmesi likiditeyi ve fiyat istikrarını arttıracaktır. Kurumsal ilgi, kripto paraların ana akım finans sistemiyle entegrasyonunu da hızlandıracaktır. Özellikle düzenleyici netliklerin sağlandığı bu dönemde, güçlü projelerin ve güvenli dijital varlıkların öne çıktığı bir piyasa yapısına doğru ilerliyoruz. Bu nedenle yatırımcılar için kısa vadeli dalgalanmalar kadar uzun vadeli yapısal gelişmeleri de takip etmek büyük önem taşıyor.