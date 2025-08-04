Kripto piyasası yeni aya temkinli başladı

Yılın yedinci ayı kripto para piyasaları için hem hacimsel hem de kurumsal ilgi bakı­mından oldukça hareketli geçti. Ay boyunca gözlemlenen pozitif seyir, Ethereum başta ol­mak üzere önde gelen kripto varlıkların değer kazanmasını ve genel işlem hacminde artışı be­raberinde getirdi. Ancak ayın son günlerindeki makroekonomik gelişmeler piyasaların yönü­nü tekrar sorgulamasına yol açtı diyebiliriz.

FED’in politika faizini sabit tutması, yatı­rımcılar için olumlu bir sinyal gibi görünse de yakın vadede faiz indirimi ihtimalinin düşük görünmesi, risk iştahında belirgin bir azalma­ya sebep oldu. Bu gelişme kripto para piyasa­larda geri çekilmeye neden olmuşken, ABD Başkanı Trump’ın çok sayıda ülkeye yönelik gümrük tarifelerini yürürlüğe koyan kararna­meyi açıklamasıyla düşüş daha da derinleşti. Belirsizlikler yatırımcılar için güvenli liman arayışını öne çıkarırken, kripto paralarda kı­sa vadeli satış baskısına neden oldu ve Bitcoin son üç haftanın en düşük seviyesine çekildi.

Kurumsal ilgi Ethereum’u öne çıkardı

Kısa vadeli düşüşleri bir kenara koyarsak geçtiğimiz ay genel görünüm açısından olum­lu sinyaller verdi. Özellikle Ethereum’un ser­gilediği güçlü performans dikkat çekiciydi. Et­hereum, Bitcoin’e kıyasla daha yüksek bir geti­ri sunarak yatırımcıların ilgisinin odağındaydı. Kurumsal ilgideki artış Ethereum’un fiyatının 4 bin dolar seviyesine yaklaştırdı ve ETH son dönemin en yüksek noktalarından birine ulaş­tı. Ayrıca, geride bıraktığımız ayda Ethereum ETF’lerine 5,43 milyar dolar, Bitcoin ETF’leri­ne ise 6,02 milyar dolarlık fon girişleri gerçek­leşti. Bu rakamlar, kurumsal yatırımcıların di­jital varlıklara duyduğu güveni ve ilgisini net bir şekilde ortaya koyuyor. Piyasanın ikinci en büyük varlığı olan Ethereum’un bu performan­sı, akıllı kontrat altyapısına ve kullanım alanla­rının genişliğine duyulan güveni de bir kez da­ha ispatlıyor diyebiliriz.

NFT’ler ve işlem hacimleri yeniden ivme kazanıyor

NFT piyasası da yılın ikinci yarısında ye­niden canlandı. Aylık NFT satış hacmi 574 milyon doları aşarak yılın en yüksek ikin­ci seviyesine ulaştı. Ocak ayında kaydedilen 679 milyon dolarlık rekorun ardından gelen bu performans, dijital varlıkların sanat, ko­leksiyon ve oyun sektöründeki etkisinin ha­len güçlü olduğunu gösteriyor.

İşlem hacimleri açısından da Temmuz önemli bir dönüm noktasıydı. Kripto para borsalarındaki toplam işlem hacmi 1,7 tril­yon dolara ulaşarak şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Bu rakam, haziran ayın­da gerçekleşen 1,1 trilyon dolarlık hacme göre yüzde 55’lik bir artışı temsil ediyor. Bu artışın temel nedenlerinden biri, piyasalara yönelik düzenleyici gelişmelerin kurumsal katılımı teşvik etmesi oldu. Özellikle büyük kurumsal oyuncuların yeniden alım yapmaya başlama­sı, hem hacim hem de piyasa derinliği açısın­dan önemli bir dönüşüm yaratıyor.

Ekonomik sinyaller ve regülasyonlar yol haritasını belirliyor

ABD'de yürürlüğe giren GENIUS Act, stab­lecoin piyasasında genişleme yarattı. Düzenle­menin ardından stablecoin’lerin piyasa değeri 275 milyar doların üzerine çıktı.

Bu yasa ile birlikte bankalar, varlık yöneti­cileri ve kripto finansal kuruluşlar, düzenlen­miş ve güvenli stablecoin’ler çıkarmak için ye­ni bir yasal çerçeveye kavuşmuş oldu. Bu ge­lişme, hem piyasa istikrarı hem de kullanıcı güveni açısından ileriye dönük kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Diğer yandan piyasalar henüz rahat bir nefes alabilmiş değil. Gümrük tarifeleri ve Fed’in para politikasına ilişkin belirsizlikler, fiyatlarda kısa vadeli düzeltmeleri beraberin­de getiriyor. 7 Ağustos itibariyle uygulanmaya başlayacak olan yeni gümrük tarifeleri ve de­vamında gelecek mesajlar, piyasanın yeniden yön tayin etmesinde etkili olacak. Bununla birlikte Fed’in eylül ve sonrası dönemlerde fa­iz indirimi sinyali vermesi risk iştahının yeni­den canlandırabilir.

Ancak piyasanın yönünü belirleyecek en te­mel unsur kurumsal ilgi. Kurumsal yatırımcı­ların piyasaya olan ilgisinin artarak sürmesi likiditeyi ve fiyat istikrarını arttıracaktır. Ku­rumsal ilgi, kripto paraların ana akım finans sistemiyle entegrasyonunu da hızlandıracak­tır. Özellikle düzenleyici netliklerin sağlandığı bu dönemde, güçlü projelerin ve güvenli dijital varlıkların öne çıktığı bir piyasa yapısına doğ­ru ilerliyoruz. Bu nedenle yatırımcılar için kısa vadeli dalgalanmalar kadar uzun vadeli yapısal gelişmeleri de takip etmek büyük önem taşıyor.