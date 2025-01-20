Kripto piyasası yeni rekorlara hazır mı?

2024 yılında kripto paralar için yeni rekor­ların yılı oldu ve kripto paralar yeni yıla da oldukça hareketli başladı. Bitcoin 2025’e bek­lenenden düşük enflasyon verileri ve ABD Baş­kanı Donald Trump'ın kripto dostu politikala­rıyla 100.000 dolarlık kritik eşiği tekrar aşarak 2024 yılındaki performansına devam ederek başladı. Aynı zamanda, XRP ve Bitcoin tabanlı merkeziyetsiz finans (“BTCFi”) uygulamaları da piyasa hareketliliğine katkı sağlıyor.

2025’e nasıl girildi?

ABD Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) sonuçları­nın açıklanmasının ardından, Bitcoin Açık Po­zisyon (OI) hacminde kayda değer bir artış göz­lendi. Beklentilere paralel açıklanan CPI veri­si, kripto piyasasında olumlu bir hava yarattı. Bitcoin, 97.000 dolar seviyesinden hızlı bir şe­kilde yükselerek 105.000 dolara ulaştı.

Donald Trump’ın 20 Ocak’ta başkanlık gö­revine başlamasıyla birlikte kripto para sek­törüne yönelik çeşitli düzenlemeler yapması bekleniyor. Bunlar arasında, bankaların krip­to hizmetlerini kısıtlamasını önlemeye yöne­lik adımlar ve SAB 121 düzenlemesinin kaldı­rılması gibi politikalar yer alıyor. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık gö­revine geldiği ilk gün, “kriptoyu ulusal önce­lik” ilan etmeye yönelik yönetmelikler çıkar­ması beklentiler arasında.

Bloomberg’in habe­rine göre, Trump’ın bu politikaları, sektördeki düzenleyici belirsizlikleri azaltmayı ve ABD’yi “kripto sermayesi” yapmayı hedefliyor. Bu planlar arasında stratejik bir kripto konseyi­nin kurulması ve ABD merkezli kripto parala­rı destekleyen politikaların yaygınlaştırılması da yer alıyor.

Daha fazla finansal değer oluşturmayı amaç­layan Bitcoin Tabanlı Merkeziyetsiz Finans (BTCFi) uygulamaları 2024 yılında tarihi bir sıçrama yaşayarak dikkatleri üzerine çekti. De­FiLlama verilerine göre, toplam kilitli değer (TVL) 2024 yılı başında 307 milyon dolar sevi­yesindeyken Aralık sonunda 6,5 milyar dolara ulaşmış ve %2.000’den fazla bir büyümüştü.

Bu büyümenin arkasındaki en önemli faktörler­den biri, Bitcoin staking ve restaking platfor­mu Babylon oldu. Babylon, Bitcoin tabanlı sta­king için bir ilk olan altyapıyı sunarak sektör­de bir devrim başlattı. Bu gelişmeler, Bitcoin’in yalnızca bir değer saklama aracı olmanın ötesi­ne geçip daha geniş bir finansal ekosisteme dö­nüştüğünü gösteriyor.

XRP ve diğer altcoinler

XRP ve altcoinlerdeki hareketlilik 2025’te dikkat çeken bir diğer gelişme, XRP’nin yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaş­ması oldu. XRP, uzun bir süre 0,40-0,60 dolar bandında yatay bir seyir izledikten sonra, ani bir yükselişle 2 dolar seviyesini aşarak 2,90 do­lara kadar ulaştı. Daha sonra, 2 dolar ile 2,60 dolar arasında yeniden yatay bir seyir izledik­ten sonra, piyasalardaki olumlu hava ve artan yatırımcı ilgisiyle birlikte 3,40 dolara kadar bir yükseliş daha gerçekleştirdi. Bu fiyat hareketi, yatırımcılar arasında büyük ilgi uyandırırken, XRP’nin hem spot hem de türev piyasalardaki işlem hacminde önemli artışlar görülmesine neden oldu. Açık pozisyon hacmi (OI) %300 ar­tışla 7,9 milyar dolara ulaştı.

XRP’nin $3,40 seviyesini aşması, daha yük­sek zirvelere ulaşmasının önünü açabilir. Bu gelişmenin, 2025’in ilk çeyreği boyunca altco­in piyasasında olumlu bir hava yaratacağını dü­şünülebilir. XRP’nin bu çıkışı, yatırımcı güve­nini artırırken uzun vadeli stratejilerde de yeni beklentiler ve fırsatlar oluşturabilir.

18 Ocak Cumartesi günü, Donald Trump, "Official Trump" (TRUMP) isimli memeco­in'ini herhangi bir ön duyuru yapmadan piya­saya sürdü. Trump, sosyal medya hesapların­dan yaptığı açıklamada, kullanıcıları belirli bir merkezi aracıyı kullanarak Solana ağı üzerin­den TRUMP token satın almaya yönlendirdi ve akıllı sözleşme adresini paylaştı. Bu lansman, Solana da büyük bir artışa neden oldu ve fiyatı 218 dolardan tüm zamanların en yüksek sevi­yesi olan 275 dolara ulaştı.

2025’ten beklentiler

Bitcoin, Trump’ın politikaları, DeFi uygula­maları ve XRP’nin performansıyla 2025’te ye­ni zirvelere ulaşabilir. Ancak piyasa oynaklığı ve düzenleyici belirsizlikler, yatırımcıların göz önünde bulundurması gereken kritik unsurlar arasında yer alıyor. Trump’ın kripto paraları “ulusal öncelik” ilan etmesi, ABD merkezli pro­jelerin gelişimini hızlandırabilir. DeFi’nin Bit­coin tabanlı uygulamalarla benimsenmesi ve XRP ile Solana’nın yükselişi, altcoinlere olan ilgiyi artırabilir.

Gelecekte, merkeziyetsiz finans uygulama­larının yaygınlaşması ve küresel düzenleme­lerin netlik kazanmasıyla birlikte kripto piya­sası daha geniş bir ekosistem haline gelebilir. Kripto paraların, yeni ekonomi düzeninde da­ha merkezi bir rol üstlenmesi, gelecekteki ge­lişmeleri şekillendirecek en büyük faktörler­den biri olacak.