Kripto piyasası yeni rekorlara hazır mı?
2024 yılında kripto paralar için yeni rekorların yılı oldu ve kripto paralar yeni yıla da oldukça hareketli başladı. Bitcoin 2025’e beklenenden düşük enflasyon verileri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto dostu politikalarıyla 100.000 dolarlık kritik eşiği tekrar aşarak 2024 yılındaki performansına devam ederek başladı. Aynı zamanda, XRP ve Bitcoin tabanlı merkeziyetsiz finans (“BTCFi”) uygulamaları da piyasa hareketliliğine katkı sağlıyor.
2025’e nasıl girildi?
ABD Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) sonuçlarının açıklanmasının ardından, Bitcoin Açık Pozisyon (OI) hacminde kayda değer bir artış gözlendi. Beklentilere paralel açıklanan CPI verisi, kripto piyasasında olumlu bir hava yarattı. Bitcoin, 97.000 dolar seviyesinden hızlı bir şekilde yükselerek 105.000 dolara ulaştı.
Donald Trump’ın 20 Ocak’ta başkanlık görevine başlamasıyla birlikte kripto para sektörüne yönelik çeşitli düzenlemeler yapması bekleniyor. Bunlar arasında, bankaların kripto hizmetlerini kısıtlamasını önlemeye yönelik adımlar ve SAB 121 düzenlemesinin kaldırılması gibi politikalar yer alıyor. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık görevine geldiği ilk gün, “kriptoyu ulusal öncelik” ilan etmeye yönelik yönetmelikler çıkarması beklentiler arasında.
Bloomberg’in haberine göre, Trump’ın bu politikaları, sektördeki düzenleyici belirsizlikleri azaltmayı ve ABD’yi “kripto sermayesi” yapmayı hedefliyor. Bu planlar arasında stratejik bir kripto konseyinin kurulması ve ABD merkezli kripto paraları destekleyen politikaların yaygınlaştırılması da yer alıyor.
Daha fazla finansal değer oluşturmayı amaçlayan Bitcoin Tabanlı Merkeziyetsiz Finans (BTCFi) uygulamaları 2024 yılında tarihi bir sıçrama yaşayarak dikkatleri üzerine çekti. DeFiLlama verilerine göre, toplam kilitli değer (TVL) 2024 yılı başında 307 milyon dolar seviyesindeyken Aralık sonunda 6,5 milyar dolara ulaşmış ve %2.000’den fazla bir büyümüştü.
Bu büyümenin arkasındaki en önemli faktörlerden biri, Bitcoin staking ve restaking platformu Babylon oldu. Babylon, Bitcoin tabanlı staking için bir ilk olan altyapıyı sunarak sektörde bir devrim başlattı. Bu gelişmeler, Bitcoin’in yalnızca bir değer saklama aracı olmanın ötesine geçip daha geniş bir finansal ekosisteme dönüştüğünü gösteriyor.
XRP ve diğer altcoinler
XRP ve altcoinlerdeki hareketlilik 2025’te dikkat çeken bir diğer gelişme, XRP’nin yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması oldu. XRP, uzun bir süre 0,40-0,60 dolar bandında yatay bir seyir izledikten sonra, ani bir yükselişle 2 dolar seviyesini aşarak 2,90 dolara kadar ulaştı. Daha sonra, 2 dolar ile 2,60 dolar arasında yeniden yatay bir seyir izledikten sonra, piyasalardaki olumlu hava ve artan yatırımcı ilgisiyle birlikte 3,40 dolara kadar bir yükseliş daha gerçekleştirdi. Bu fiyat hareketi, yatırımcılar arasında büyük ilgi uyandırırken, XRP’nin hem spot hem de türev piyasalardaki işlem hacminde önemli artışlar görülmesine neden oldu. Açık pozisyon hacmi (OI) %300 artışla 7,9 milyar dolara ulaştı.
XRP’nin $3,40 seviyesini aşması, daha yüksek zirvelere ulaşmasının önünü açabilir. Bu gelişmenin, 2025’in ilk çeyreği boyunca altcoin piyasasında olumlu bir hava yaratacağını düşünülebilir. XRP’nin bu çıkışı, yatırımcı güvenini artırırken uzun vadeli stratejilerde de yeni beklentiler ve fırsatlar oluşturabilir.
18 Ocak Cumartesi günü, Donald Trump, "Official Trump" (TRUMP) isimli memecoin'ini herhangi bir ön duyuru yapmadan piyasaya sürdü. Trump, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, kullanıcıları belirli bir merkezi aracıyı kullanarak Solana ağı üzerinden TRUMP token satın almaya yönlendirdi ve akıllı sözleşme adresini paylaştı. Bu lansman, Solana da büyük bir artışa neden oldu ve fiyatı 218 dolardan tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 275 dolara ulaştı.
2025’ten beklentiler
Bitcoin, Trump’ın politikaları, DeFi uygulamaları ve XRP’nin performansıyla 2025’te yeni zirvelere ulaşabilir. Ancak piyasa oynaklığı ve düzenleyici belirsizlikler, yatırımcıların göz önünde bulundurması gereken kritik unsurlar arasında yer alıyor. Trump’ın kripto paraları “ulusal öncelik” ilan etmesi, ABD merkezli projelerin gelişimini hızlandırabilir. DeFi’nin Bitcoin tabanlı uygulamalarla benimsenmesi ve XRP ile Solana’nın yükselişi, altcoinlere olan ilgiyi artırabilir.
Gelecekte, merkeziyetsiz finans uygulamalarının yaygınlaşması ve küresel düzenlemelerin netlik kazanmasıyla birlikte kripto piyasası daha geniş bir ekosistem haline gelebilir. Kripto paraların, yeni ekonomi düzeninde daha merkezi bir rol üstlenmesi, gelecekteki gelişmeleri şekillendirecek en büyük faktörlerden biri olacak.