Kripto piyasasında kazanç ve güven arayışı

Küresel finans piyasaları makro ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmelerin etkisiy­le sert dalgalanmalar yaşıyor. Kripto para eko­sistemi ise bu gelişmelerden etkilenmekle bir­likte, geleneksel piyasalara kıyasla daha hızlı toparlanma eğilimi gösteriyor.

Merkez ban­kalarının faiz kararlarını şekillendiren enflas­yon verileri ve devletler düzeyindeki kritik gö­rüşmeler yatırımcıların stratejilerini ve piya­sa fiyatlamalarını yönlendiriyor.

Makro verilerin etkisi

12 Ağustos’ta açıklanan ABD temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık yüzde 2,7 ile beklentilerin altında kaldı. Bu,, Fed’in eylül ayında faiz indirimine başlayabileceği beklentilerini güçlendirdi ve ABD ekonomi­sinde yumuşak iniş ihtimali arttı. Riskli var­lıklara yönelik iştahın artışı kripto varlıkla­ra güçlü bir biçimde yansıdı. Bitcoin 124.474 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek se­viyesine ulaştı. Ethereum ise 4.776 dolarla 2021’deki zirvesine yaklaştı. Kripto para pi­yasasının değeri de 4,25 trilyon dolar ile yeni bir rekor kırdı. Bu yükseliş uzun soluklu olma­dı, iki gün sonra açıklanan temmuz ayı Üreti­ci Fiyat Endeksi (ÜFE), aylık yüzde 0,9 artarak beklentilerin oldukça üzerinde geldi. Haziran 2022’den bu yana görülen en yüksek artış olan bu veri, yüksek enflasyon endişelerini yeniden alevlendirdi. Böylece Fed’in eylülde faiz indiri­mi olasılığı zayıfladı, piyasalarda temkinli bir duruş yeniden hakim oldu. Kripto piyasasında da kısa vadeli kâr realizasyonları öne çıktı.

Jeopolitik belirsizlikler

Ekonomik verilerin yanında siyasi gelişme­ler de piyasalarda yönü etkiliyor. ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladi­mir Putin’in Alaska’da yaptığı görüşmeyi piya­salar merakla bekledi. Ukrayna-Rusya arasın­daki savaşın bitmesi ve küresel güç dengeleri bakımından kritik olan bu buluşma taraflar için olumlu geçse de gözler bundan sonra de­vam edecek mutabakat sürecinde olacak.

Kurumsal yatırımcı ilgisi ve piyasa güveni

Kripto varlıklara yönelik kurumsal ilgi güç­lü biçimde devam ediyor. Özellikle spot Ethe­reum ETF’lerinde kaydedilen girişler bu eğili­mi açıkça gösteriyor. Ethereum ETF’lerinde son beş günde Ethereum ETF’lerine toplam 3,37 milyar dolarlık yüksek hacimli giriş ger­çekleşti. Bitcoin ETF’lerine olan talep de yedi gün boyunca aralıksız devam etti ve beş gün­lük giriş toplamı 966 milyon dolar oldu. Özel­likle bilançosunda Bitcoin, Ethereum ve hat­ta Solana bulunduran şirket sayısının artması dijital varlıkların artık bir “alternatif yatırım” olmaktan çıkıp, stratejik bir rezerv aracı ola­rak görülmeye başlandığını gösteriyor.

ABD’den gelen açıklamalar kripto paraları domine etti

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptı­ğı açıklamalarla kripto ekosisteminin günde­mindeydi. Bessent, Fed’in ekonomide yumu­şak inişi desteklemek için faizleri toplamda 150-175 baz puan indirmesi gerektiğini, bu sü­recin eylül ayında 50 baz puanlık bir adımla başlamasının uygun olacağını dile getirdi. Bu mesaj, riskli varlıklar ve özellikle kripto piya­saları için likidite koşullarının önümüzdeki dönemde iyileşebileceğine işaret ediyor.

Bessent’in açıklamaları para politikalarıy­la sınırlı kalmadı. Kripto varlıkların strate­jik önemine de değinen Bessent, federal hü­kümetçe el konulan Bitcoin’lerin, Başkan Trump’ın mart ayında yayımladığı Başkan­lık Kararnamesi ile kurulan Stratejik Bitco­in Rezervi’nin temelini oluşturacağını duyur­du. Hazine’nin bu rezervi büyütmek için büt­çe-nötr yöntemler arayacağını ve ABD’nin “dünyanın Bitcoin süper gücü” olma hede­fi doğrultusunda adımların kararlılıkla atıla­cağını vurguladı. ABD’nin bu yaklaşımı, Bit­coin’i yalnızca bir yatırım aracı olarak değil, ulusal stratejinin parçası olarak konumlandı­rıyor. Böylece kripto piyasası artık sadece tek­noloji meraklılarının ya da bireysel yatırımcı­ların alanı olmaktan çıkarak, devletler arası güç dengelerinin de bir unsuru haline geliyor.

Gelecek beklentileri

Piyasa dinamiklerinin önümüzdeki süreçte üç ana eksende şekilleneceğini öngörüyorum. Makroekonomik ve jeopolitik gelişmeler, ku­rumsal ilgi ve regülasyon adımları. Kripto pi­yasasında kısa vadeli sert hareketler devam etse de kurumsal yatırımcıların artan ilgisi ve regülasyonlar uzun vadede daha istikrarlı bir fiyat yapısının oluşmasına zemin hazırlayabi­lir. Bu geçiş sürecinde yatırımcıların vereceği tepki, fiyatların yönünü belirleyen en önemli unsur olmaya devam edecek.