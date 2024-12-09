Kripto piyasasında yeni rekorlar ve zorluklar

Muhakkak ki bu ara herkesin gözü krip­to para piyasasında... Bitcoin’in üst üste kırdığı fiyat rekorları şüphesiz piyasanın gün­dem olmasındaki en önemli etken.

Bunun ya­nı sıra Trump’ın Bitcoin özelinde yaptığı açık­lamalar, kilit mevkilere getirdiği kripto dostu yöneticiler ve kripto varlıklarla arası hiç iyi ol­mayan SEC Başkanı Gensler’in 20 Ocak’ta gö­revden ayrılacağını açıklaması kripto varlık­ları gündemde tutan diğer gelişmeler. Tüm bu gelişmelerin piyasaya yansımasına gelin bir­likte bakalım.

Kaldıraç temizliği ve stratejik hareketler

Perşembe günü tüm zamanlar rekorunu ta­zeleyen Bitcoin, cuma gününe bir düşüşle baş­lamıştı.

Bu düşüşü analistler, ‘kaldıraç temiz­liği’ olarak tanımlıyor. Kaldıraçlı işlemlerin piyasada yarattığı aşırı ısınma, büyük oyun­cuların stratejik müdahaleleriyle baskılandı. Bu tür hareketler, kısa vadede yatırımcılar için sert kayıplara neden olsa da piyasanın sağlık­lı bir şekilde istikrar kazanmasını sağlıyor. Bu durum piyasa için bir ‘zorunlu nefes alma’ sü­reci olarak değerlendirilmelidir. Kaldıraçlı po­zisyonlar temizlendikçe, daha sağlam temeller üzerine yeni bir yükseliş trendi inşa edilebilir.

Ayrıca bu düşüşün büyük ölçüde likidite böl­gelerine yönelik stratejik bir hamlenin sonucu olduğunu düşünüyorum. Kurumsal yatırımcı­lar, fiyatları hızlıca yükseltip ardından keskin bir şekilde düşürerek perakende yatırımcıla­rın pozisyonlarını tasfiye ediyor. Ancak bu sü­reç, piyasanın olgunlaşması ve daha geniş ku­rumsal katılım için zemin hazırlayabilir.

Trump yönetimi ve kripto politikalarının etkisi

Bitcoin’in 100 bin doları aşmasında ABD’de­ki seçim sonuçlarının ve yeni yönetimin krip­to yanlısı politikalarının önemli bir etkisi ol­duğu aşikar. Donald Trump’ın David O. Sacks’i Beyaz Saray Yapay Zeka ve Kripto Danışmanı olarak ataması sektöre yeni bir dinamizm ka­zandırdı. Trump’ın, SEC Başkanlığı’na Paul Atkins’i aday göstermesi de piyasalarda olum­lu bir hava yarattı. Bu tür atamalar, kripto pi­yasasında düzenleyici belirsizliği azaltma ve sektörün daha sağlam bir çerçevede büyümesi için büyük bir adım olabilir.

MicroStrategy örneği

MicroStrategy’nin Bitcoin yatırımları, bu boğa piyasasında dikkat çeken bir başka fak­tör. Şirket, 2020’den bu yana 23 milyar dolar değerinde Bitcoin alımı yaparak portföyünü 40 milyar doların üzerine çıkardı. MicroSt­rategy’nin ‘21/21 Planı’ olarak adlandırdığı yeni strateji, önümüzdeki üç yıl boyunca Bit­coin alımlarını artırmayı hedefliyor. Bu ce­sur yaklaşım, diğer kurumsal oyunculara il­ham verebilir.

Altcoin sezonu ve XRP’nin yükselişi

Bitcoin’in piyasa hakimiyetindeki yüzde 5,54’lük düşüş, altcoin sezonunun başlangıcı­na işaret ediyor olabilir. XRP’nin yeniden en büyük üçüncü kripto para birimi konumuna yükselmesi, Ripple’ın stratejik adımları saye­sinde mümkün oldu. Stablecoin RLUSD’nin piyasaya sürülmesi ve SEC davasındaki olumlu gelişmeler, XRP’nin bu başarısında etkili oldu.Altcoin sezonunun tam anlamıyla başlayabilmesi için Bitcoin’in mevcut seviye­lerde yatay bir seyir izlemesi ve Ethereum’un Bitcoin’e karşı değer kazanmaya başlama­sı gerekmektedir.

Ancak yatırımcıların port­föylerini çeşitlendirme eğilimi, altcoin fiyat­larında potansiyel yeni zirveler için güçlü bir temel oluşturuyor. Yıl sonuna doğru artması beklenen likidite, altcoinlere olan ilgiyi daha da artırabilir ve yatırımcılar için yeni fırsat­lar yaratabilir. Bu hareketliliğin, 2024 yılı bo­yunca altcoin piyasasının daha da güçlenme­sini destekleyecek bir dalganın habercisi ol­duğunu düşünüyorum.

Tahminler ve sonuç

Bitcoin’in aralık ayının kalan kısmındaki performansı, büyük ölçüde Fed’in faiz karar­larına bağlı. Fed faiz indirimine giderse liki­dite artışı Bitcoin’i yıl kapanışına doğru güçlü bir yükselişe ile 110 bin dolar seviyesine taşı­yabilir. Beklenenin aksine bir karar ise piya­sada kısa vadeli bir satış baskısı yaratabilir. Kripto piyasasının bu dalgalı yapısı hem risk­ler hem de fırsatlar sunuyor. Makroekonomik koşullar ve kurumsal ilginin artması, Bitco­in’in uzun vadeli yükseliş trendini destekle­meye devam edecek. Yılsonuna doğru altcoin sezonunun güçlenmesiyle birlikte piyasanın daha çeşitli bir yatırım ortamına evrilmesi bekleniyor. Bu süreçte yatırımcıların dikkat­li ve stratejik hareket etmesi gerektiğini dü­şünüyorum.