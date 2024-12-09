Kripto piyasasında yeni rekorlar ve zorluklar
Muhakkak ki bu ara herkesin gözü kripto para piyasasında... Bitcoin’in üst üste kırdığı fiyat rekorları şüphesiz piyasanın gündem olmasındaki en önemli etken.
Bunun yanı sıra Trump’ın Bitcoin özelinde yaptığı açıklamalar, kilit mevkilere getirdiği kripto dostu yöneticiler ve kripto varlıklarla arası hiç iyi olmayan SEC Başkanı Gensler’in 20 Ocak’ta görevden ayrılacağını açıklaması kripto varlıkları gündemde tutan diğer gelişmeler. Tüm bu gelişmelerin piyasaya yansımasına gelin birlikte bakalım.
Kaldıraç temizliği ve stratejik hareketler
Perşembe günü tüm zamanlar rekorunu tazeleyen Bitcoin, cuma gününe bir düşüşle başlamıştı.
Bu düşüşü analistler, ‘kaldıraç temizliği’ olarak tanımlıyor. Kaldıraçlı işlemlerin piyasada yarattığı aşırı ısınma, büyük oyuncuların stratejik müdahaleleriyle baskılandı. Bu tür hareketler, kısa vadede yatırımcılar için sert kayıplara neden olsa da piyasanın sağlıklı bir şekilde istikrar kazanmasını sağlıyor. Bu durum piyasa için bir ‘zorunlu nefes alma’ süreci olarak değerlendirilmelidir. Kaldıraçlı pozisyonlar temizlendikçe, daha sağlam temeller üzerine yeni bir yükseliş trendi inşa edilebilir.
Ayrıca bu düşüşün büyük ölçüde likidite bölgelerine yönelik stratejik bir hamlenin sonucu olduğunu düşünüyorum. Kurumsal yatırımcılar, fiyatları hızlıca yükseltip ardından keskin bir şekilde düşürerek perakende yatırımcıların pozisyonlarını tasfiye ediyor. Ancak bu süreç, piyasanın olgunlaşması ve daha geniş kurumsal katılım için zemin hazırlayabilir.
Trump yönetimi ve kripto politikalarının etkisi
Bitcoin’in 100 bin doları aşmasında ABD’deki seçim sonuçlarının ve yeni yönetimin kripto yanlısı politikalarının önemli bir etkisi olduğu aşikar. Donald Trump’ın David O. Sacks’i Beyaz Saray Yapay Zeka ve Kripto Danışmanı olarak ataması sektöre yeni bir dinamizm kazandırdı. Trump’ın, SEC Başkanlığı’na Paul Atkins’i aday göstermesi de piyasalarda olumlu bir hava yarattı. Bu tür atamalar, kripto piyasasında düzenleyici belirsizliği azaltma ve sektörün daha sağlam bir çerçevede büyümesi için büyük bir adım olabilir.
MicroStrategy örneği
MicroStrategy’nin Bitcoin yatırımları, bu boğa piyasasında dikkat çeken bir başka faktör. Şirket, 2020’den bu yana 23 milyar dolar değerinde Bitcoin alımı yaparak portföyünü 40 milyar doların üzerine çıkardı. MicroStrategy’nin ‘21/21 Planı’ olarak adlandırdığı yeni strateji, önümüzdeki üç yıl boyunca Bitcoin alımlarını artırmayı hedefliyor. Bu cesur yaklaşım, diğer kurumsal oyunculara ilham verebilir.
Altcoin sezonu ve XRP’nin yükselişi
Bitcoin’in piyasa hakimiyetindeki yüzde 5,54’lük düşüş, altcoin sezonunun başlangıcına işaret ediyor olabilir. XRP’nin yeniden en büyük üçüncü kripto para birimi konumuna yükselmesi, Ripple’ın stratejik adımları sayesinde mümkün oldu. Stablecoin RLUSD’nin piyasaya sürülmesi ve SEC davasındaki olumlu gelişmeler, XRP’nin bu başarısında etkili oldu.Altcoin sezonunun tam anlamıyla başlayabilmesi için Bitcoin’in mevcut seviyelerde yatay bir seyir izlemesi ve Ethereum’un Bitcoin’e karşı değer kazanmaya başlaması gerekmektedir.
Ancak yatırımcıların portföylerini çeşitlendirme eğilimi, altcoin fiyatlarında potansiyel yeni zirveler için güçlü bir temel oluşturuyor. Yıl sonuna doğru artması beklenen likidite, altcoinlere olan ilgiyi daha da artırabilir ve yatırımcılar için yeni fırsatlar yaratabilir. Bu hareketliliğin, 2024 yılı boyunca altcoin piyasasının daha da güçlenmesini destekleyecek bir dalganın habercisi olduğunu düşünüyorum.
Tahminler ve sonuç
Bitcoin’in aralık ayının kalan kısmındaki performansı, büyük ölçüde Fed’in faiz kararlarına bağlı. Fed faiz indirimine giderse likidite artışı Bitcoin’i yıl kapanışına doğru güçlü bir yükselişe ile 110 bin dolar seviyesine taşıyabilir. Beklenenin aksine bir karar ise piyasada kısa vadeli bir satış baskısı yaratabilir. Kripto piyasasının bu dalgalı yapısı hem riskler hem de fırsatlar sunuyor. Makroekonomik koşullar ve kurumsal ilginin artması, Bitcoin’in uzun vadeli yükseliş trendini desteklemeye devam edecek. Yılsonuna doğru altcoin sezonunun güçlenmesiyle birlikte piyasanın daha çeşitli bir yatırım ortamına evrilmesi bekleniyor. Bu süreçte yatırımcıların dikkatli ve stratejik hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum.