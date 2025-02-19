Küresel belirsizlik algısında yükselme eğilimi

Son yılların en hareket­li döneminde olabiliriz. Bir taraftan ekonomik gös­tergeler yeniden bir enflas­yon riski unsuruna işaret ederken, bir taraftan tica­ret savaşları olayın sadece fiyat hareketleri ile sınırlı kalmayacağına ve siyasi ta­rafa da evrileceğine işaret ediyor.

Ayrıca Trump’ın savaşları bitireceği söy­lemine rağmen jeopolitik tartışmaların devamı da kısa vadede hisse senetleri, emtialar ve kripto pi­yasalar tarafından takip ediliyor.

Küresel enflasyon görünümü kararsız...

Kendimizden başlayalım. TCM­B’nin 2025 yılının daha ilk toplantı­sında yıl sonu hedefini yüzde 21’den yüzde 24’e yükseltti. Beklenmiyor­du zira TCMB 2025 yıl sonu hedefini daha Kasım ayında yüzde 21 olarak açıklamıştı. Toplantıda bu revizyo­nun nedeni teknik bir dille açıklan­sa da beklenti yönetimi açısından olumlu olmadı.

Rasyonel ekonomi politikalarının, faiz oranında nötr’ü bulmak ve ayrıca maliye politikası eşgüdümü ile sağlanacağına dikka­ti çeken TCMB, hem faiz indirimi­ne gitmiş hem de enflasyon tahmi­nini yukarı yönlü revize etmiş oldu. Birinden birini biraz ertelemiş ol­saydı, daha sağlam bir algı yarata­bilirdi. Belki de ‘Merak etmeyin her şey kontrolüm altında’ mesajını ver­mek istedi.

Ama şunu da ekledi: “Yu­karı yönlü riskler ağır basıyor. Dola­yısıyla ihtiyatlı duruş daha da önem kazandı.” Böylece belirsizliğin altını da çizmiş oldu. Durum sadece bizim için bu şekilde değil elbette. ABD’de en son açıklanan enflasyon verisi de yüzde 3’e işaret etti. FED’in faiz ka­rarında elini rahatlatacak oranın yüzde 2 olduğunu biliyoruz. Gerçi FED bu koşulları beklemeden faiz­de indirime gitmeye başlamış olsa da, son açıklanan enflasyon rakamı ve beklenen Trump etkileri, temkin­li duruşun devamına işaret ediyor.

Bazı yorumlar FED’in bırakın faiz indirmeyi, yeniden faiz artışına git­mesi ihtimalini ortaya koysa da, şim­dilik senaryolarda bulunması gerek­tiğini düşünmüyorum. Aynı veriye AB tarafı için baktığımızda yine ben­zer koşullar rahatlıkla gözlenebilir. Faiz indirimlerinin gecikmeli enf­lasyon etkileri AB Bölgesi için de yu­karı yönü işaret etse de, AB Merkez Bankası bölgesel büyüme sorunları nedeniyle faiz kararında enflasyon riskini göze alacaktır.

Dünya Belirsizlik Endeksi yeniden tırmanışta

Son zamanlarda bu çeyrek dönem­lik endeks epey dikkatimi çekmekte. Endeksin 2024 yılı son çeyrek veri­sine göre hem Dünya genelinde hem de ülkeler alt kırılımlarında belirsiz­lik algısı artıyor. Ben de bir süredir takip ettiğim bu veriyi bu yazıma ta­şımak ve kısaca bahsetmek istedim.

Bu data143 ülkeyi kapsayan Econo­mist Intelligence Unit kapsamında çeyrek dönemlerde yayınlanan ülke raporlarının, bir metin madenciliği tekniği ile incelenerek, raporlarda geçen belirsizlik temalı kelimelerin sayısının tespiti ve metin geneline oranlanması ile hesaplanıyor. Kısaca bu endeksi inceleyerek, Dünya’da ki belirsizlik tansiyonuna ilişkin algıyı ölçmek mümkün.

Mesela endeksin 1990’lı yıllardan bu yana en yüksek değerinin, pandemi dönemine denk geldiğini görebiliyoruz. İkinci sırada yine Trump 1.0 dönemini de kapsa­yan Çin ile gergin ilişkiler ve ticaret savaşları dönemi küresel belirsizlik algısının endişe verici bir seviyeye yükseldiği gözlenmekte. En son açık­lanan 2024 son çeyrek verisi bu en­dekste yeniden yukarı yönlü bir ha­rekete işaret etmekte. Karar almak zorlaşıyor.

Finansal piyasalarda dalgalanma sürecek...

Finansal piyasaların son 5 yıl­lık verisindeki dalgalanmalar izlen­mekle beraber özellikle son 1 yılında yüksek oynaklıklar kafa karıştırıyor. MB’lerin talebiyle altındaki artış göz alırken, bu belirsizlik koşullarında yatırımcı için ılımlı kalmaya devam edeceğini söylemek yanlış olmaz. Öte yandan riskli varlıkların yönü­nün hızla değiştiğini görmekteyiz. Mesela ETF’lerin her ne kadar krip­to piyasaları desteklediğini vurgula­sak da, bu piyasalar birkaç saat içe­risinde bile önemli kayıplar yaşata­biliyor. Şu an içinde bulunduğumuz koşullarda finansal verileri takip et­menin ve gelişen olayları anlamanın en gerekli olduğu dönemdeyiz.