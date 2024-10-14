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Küresel ekonomi ve dijital varlıklar arasındaki ilişki

Ali EŞELİOĞLU
Ali EŞELİOĞLU BLOK ZİNCİR DÜNYASI [email protected]

Küresel makroekonomik gelişmeler, fi­nans piyasalarını olduğu kadar kripto para piyasalarını da etkiliyor. Çin’in eko­nomik durumu, ABD’nin enflasyonla mü­cadelesi ve FED’in faiz politikaları, yatı­rımcıların kararlarını doğrudan şekillen­diriyor.

Artan jeopolitik riskler ve değişen para politikaları yatırımcıyı arayışa iter­ken, genellikle altın ve değerli metaller öne çıkıyor. Ancak, gelecekteki ekonomik ge­lişmelerin kripto paralara olan ilgiyi artıra­bileceği ya da baskılayabileceği de göz ardı edilmemelidir.

Çin ekonomisinin etkisi

Çin, küresel ekonomik büyümenin ana motorlarından biri olarak finansal piyasa­lar üzerinde önemli bir rol oynuyor. Emlak sektöründeki durgunluk ve yerel yönetim­lerin artan borç yükü, küresel yatırımcıları tedirgin ediyor. Çin’in mali teşvik paketle­ri, piyasaları kısa vadede pozitif etkileye­bilir; ancak bu teşviklerin beklenen güç­lü önlemleri karşılayamaması durumunda küresel piyasalarda dalgalanmalar kaçınıl­maz olacaktır. Çin’in tüketici harcamaları­nı artırmaya yönelik politikası, alternatif varlıklara olan talebi artırabilir.

ABD’nin enflasyon verileri ve FED'in faiz politikaları küresel piyasalar üzerin­de belirleyici bir etken. Yüksek enflasyon, FED’in faiz oranlarını düşürmeye ara ver­mesine neden olabilir ki bu da riskli var­lıklar üzerindeki baskıyı artırır. Yüksek faiz oranları, yatırımcıların güvenli li­manlara yönelmesine neden olurken, fa­iz indirimleri riskli varlıklara olan ilgiyi yeniden canlandırabilir. ABD ekonomi­si, enflasyonu kontrol altına alabilirse bu durum kripto paralara olan talebi olumlu yönde etkileyebilir.

Jeopolitik riskler ve güvenli liman arayışı

Jeopolitik gerilimler, özellikle petrol fi­yatları üzerinde baskı yaratırken yatırım­cıları güvenli liman arayışına yönlendiri­yor. Altın ve değerli metaller, kriz dönem­lerinde en çok tercih edilen varlıklar olarak öne çıkıyor. Ancak dijital varlıkların da gi­derek değer saklama aracı olarak görülme­siyle kripto paralar alternatif yatırım araç­ları arasında yer alıyor. Bununla birlikte kripto piyasalarının yüksek volatilitesi on­ları geleneksel güvenli limanlardan ayıran en önemli unsur olarak dikkat çekiyor.

ABD seçimlerinin kripto paralara etkisi

ABD başkanlık seçimleri, küresel piya­salarda belirsizlik ve volatilite yaratma po­tansiyeli taşır. Seçim sonuçları ve aday­ların dijital varlıklara yönelik politikaları kripto para piyasalarını doğrudan etkile­yebilir. Donald Trump’ın seçilmesi, krip­to paralar için daha serbest bir regülasyon politikası anlamına gelebilir ve bu durum dijital varlıkların benimsenmesini hızlan­dırabilir. Kamala Harris’in dijital varlıklar ve yapay zeka konularına olumlu yaklaşı­mı, onun seçilmesi durumunda piyasaların olumsuz etkilenmeyeceğine işaret ediyor. Seçim sürecinde volatilitenin artması bek­lenirken, sonuçların netleşmesi ve seçim belirsizliğinin ortadan kalkması ile piyasa­larda bir rahatlama görülebilir.

Sonuç ve kripto paralar üzerindeki etkiler

Küresel makroekonomik gelişme­ler, özellikle Çin’in ekonomik durumu, ABD’nin faiz politikaları ve jeopolitik risk­ler, finans piyasaları üzerinde önümüzde­ki dönemde de büyük bir etkiye sahip ola­cak. Bu gelişmeler, yatırımcıları güvenli yatırım araçlarına yöneltirken olası para­sal genişlemeler ve faiz indirimleri riskli varlıklara olan ilgiyi canlandırabilir.

Krip­to paralar açısından bakıldığında ise para arzındaki artış dijital varlıklara olan talebi artırabilir ve Bitcoin ve birçok altcoin de­ğer saklama aracı olarak daha geniş kitleler tarafından bir alternatif yatırım aracı ola­rak kabul görebilir. Ancak belirtmek iste­rim ki bunun için kripto paraların gelenek­sel finansta güvenli liman kabul edilebile­cek yatırım araçları ile rekabet edebilmesi için piyasaların daha az volatil olması ve bunun için de piyasaların daha çok oyuncu gelerek derinleşmesi gerekmektedir.

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