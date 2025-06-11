Küresel helal gıda pazarı, helal’inden 7 trilyon dolar
2024’de büyüklüğü 2 trilyon 765 milyar dolar olan helal gıda pazarın 2034’de 7 trilyon dolara ulaşması öngörülüyor. Çıkış noktası dini hassasiyetler olsa da şeffaflık, gıda güvenliği açısından müspet algısı, etik gibi nedenlerden ötürü “Helal Gıdaya” küresel talep hızlı artıyor. Singapur İslam Konseyi, geçtiğimiz yıl yapay ete “Helal Sertifikası” veren ilk ülke olmuştu.
İhracatımız helal olsun
Helal sertifikası veren GİMDES’e göre “Türkiye, 2009 ile 2021 yılları arasında 45 milyar dolarlık helal gıda ihracatı yaptı.” Dünya Helal Zirvesi Konseyi Başkanı Yunus Ete’ye göre “Türkiye 20’den fazla üründe helal üretim yapıyor. 2025’de 300 milyar dolarlık ihracat hedefine “Helal Pazar” ile ulaşabilir.” 1,6 milyar kişiden oluşan Müslüman ülkelerin yıllık gıda, ilaç, kozmetik, moda, seyahat ve eğlence sektörü harcaması 2 trilyon dolar. Önümüzdeki yıllarda İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin küresel ekonomiden alacağı pay çok daha fazla olacak. Küresel büyüme yüzde 6,4 olarak beklenirken, Müslüman ülkelerin büyüme oranı yüzde 7 olarak öngörülüyor.
Rusya’dan helal gıda atağı
Rus Senatör Alexander Dvoinykh’ye göre “Rusya, küresel gıda pazarında önemli bir istikrar sağlayıcı, dünyanın en büyük gıda ihracatçısı olabilir.” Rusya’nın “Helal Gıda” ihracatı başta Arabistan, İran olmak üzere yüzde 82 artarak 380 milyon dolar oldu. Rusya Agroexport Başkanı İlya İlyuşin’e göre, “Yüksek kapasite ve istikrarlı talep, iddialı hedefler koymamızı sağlıyor.” Rusya’nın tarım ateşeleri, ateş gibi her yerde.
Küresel tarım ticaretinde helal fırsatlar
Küresel tarım ticaretinde kartlar yeniden dağıtılıyor, üretim/lojistik kuzeye kayarken coğrafyadan bağımsız gıda üretmeye dönük biyoteknoloji yatırımları etik endişeleri dindirip atağa geçiyor. Yalan dünyanın nimetlerine, “haram helal ver Allah’ım garip kulun yer Allah’ım” diyen faniler, iş gıdaya gelince pek müşkülpesent. Varlık zamanı “fair –play” ile seçkinci ticaretin sandalında keyif sürenler tarım ihracatında küresel çanlar çalmaya başlayınca Trump gibi her türden ticaret enstrümanını silaha dönüştürüyor. Plaza marketingcileri yeni pazarlar için kara kara düşünüyor.
Helal ihracat devleri
Küresel helal gıda/içecek pazarı 415 milyar dolar, Brezilya yüzde 10,7’sini yaparken Hindistan, ABD gibi Müslüman olmayan ülkeler pazarı domine ediyor. Brezilya’nın 2021 helal gıda ihracatı 16,5 milyar dolar, Hindistan 15,4 milyar dolar ile ikinci sırada. İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin toplam helal gıda ihracatı 200 milyar dolar düzeyinde. İlk 10’da olan tek Müslüman ülke Türkiye, pazarın yüzde 3,3’üne hâkim.
Anamızın ak sütü gibi helal ihracat
Ortadoğu en çok helal gıda talep eden bölge olmakla birlikte, Afrika ve Asya Pasifik pazarları da büyüyor. Malezya, Hindistan, Endonezya helal gıda üretimi hızla büyüyen ülkeler. Rusya en beklenmedik üreticilerden. Perakende devleri, fastfood restoranlar helal akımına kulak verip ürün yeniliyor. Fiyat rekabetinde zorlanan küresel tarım/gıda ihracatçıları gözünü “Helal Gıda” pazarına çeviriyor.
Helal pazarı fırsatlarla dolu
Pew araştırma şirketine göre en hızlı büyüyen dini nüfus Müslümanlar, 2060’da 3 milyar olacak, fırsatlarla dolu bir pazar. Wallmart, Nestle gibi küresel devler helal pazarın, iştahlı taleplerini çoktan gördüler. Cargill gibi küresel devler geleceğin tat bileşenlerini üretip yenilikçi ürünlerin tutundurulmasını sağlıyor, geleceğini şekillendiriyorlar.
Cargill’in helal gıda pazarına etkisi
Cargill gibi büyükler, tedarik zincirindeki kültürel, dini ve ekonomik boşluklara uzmanlıklarını koyup pazarı büyütüyor. ABD’nin “ABD’yi Tekrar Sağlıklı Yap” kampanyası çerçevesinde gözler “Helal Gıda’ya” çevrildi. Cargill helal pazarın öncülerinden, İslami beslenme koşullarına uygun fabrikalara yatırım yaptı. Domuz yağı yerine kullanılacak Adrogel GR’yi geliştirdi. Şirket teknik becerilerini kültürel/dini duyarlılıklar için harmanlıyor, helal gıdaya uyumlu bileşenler geliştiriyor. Helal inovasyonunda lider Cargill, vegan tatlandırıcılar, doğal içerikler ve çeşitli proteinlere yatırım yapıyor, etik kaynağı önemseyen milenyum kuşağının ilgisini çekiyor.
Pazarda helal gıdaları ana akım haline getirecek pazarlama faaliyetlerine öncülük ediyor. Sysco gibi büyük perakendecilerle anlaşarak helal gıdanın yaygınlaşmasını sağlıyor. Cargill’in pazardaki liderliği onu ABD ve Asya Pasifik arasındaki helal pazara köprü yapıyor.
Velhasıl, küresel ticarette fırsatların dili/dini/ ırkı yok. Fırsatları görmek, istikrarlı olmak, Ar- Ge’ye yatırım yapmak, sürdürülebilir olmak gerekiyor. Yoksa anamızın ak sütü gibi helal pazarlara uzaktan bakıp pişmanlık duyacağız.