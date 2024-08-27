Kurks’a giden yol kongreden geçer

Uzun zamandır süren Rusya Ukrayna savaşı, Ukrayna’nın Kursk bölgesi­ni alması ile enteresan bir sürece evrildi. Birçok noktada kayıplar yaşayan Ukray­na, süreç ilk günlere göre daha stabil bir hal alsa bile yine de dönem dönem kayıp­lar vermeye devam ediyor. Kursk bölge­sine girilmesi ile akıllara ne oldu nasıl ol­du ve neden Kursk gibi sorular geldi. Ben bu operasyonun askeri stratejisinden zi­yade siyasi sebeplerine odaklanmayı da­ha doğru buluyorum.

Savaş başladığı günden bugüne kadar hep söylediğim gibi bu savaşın esas kay­bedeni Rusya, kazananı Amerika, zarar göreni Avrupa, tarumar olanı Ukrayna.

Yüzlerce yıldır Çarlık Rusya’sı bir Av­rupa devleti, Prusya’yla, Fransa’yla, İn­giltere ile Avrupa ittifakının bir parçası. Avrupa denge siyasetinin tam ortasında. Gerek hanedan evlilikleri gerek siyasi ve ekonomik ilişkilerle bir Avrupa gücü soğuk savaş döneminde ideolojik olarak böldüğü Avrupa’nın doğu bloğunun lide­ri. Demir perdenin hakimi. Yine bir Av­rupa gücü. Avrupa siyasetinin dengele­yicisi ve tarafı.

Sınırları artık Ukrayna’nın ötesinde değil

Soğuk savaş sonrasında ise durum farklılaştı Rusya kaybetti. Sovyetler­den ayrılan devletlerin Avrupa Birliği ve NATO’ya dahli ile sınırlarını Belarus, Ukrayna’ya kadar geriletti. Bana 6-7 se­ne evvel Rusya’nın sınırları nerede di­ye sorsanız Ukrayna ve Belarus’u sınırın Avrupa çizgisi olarak değerlendirirdim.

Ancak Amerika’nın büyük istihbarat sa­vaşı ile Ukrayna bölünmeye, batı ve doğu yanlısı olarak halk ayrışmaya hatta Mos­kova ve Kiev kiliseleri üzerinden bile si­yaset güdülmeye başlandı. Bu bölünme Rusya’nın Dombas bölgesini işgali ve sa­vaşın başlaması ile bu günkü noktasına geldi. Bana şimdi sorduğunuzda Rusya toprak mı kazandı evet Dombas. Ama bü­yük etkiye baktığımızda toprak kaybetti derim. Artık Rusya’nın sınırları Ukrayna ötesinde değil. Ukrayna’da bitiyor ve bu daha geri dönmez.

Rusya bozkıra itiliyor

Bütün bunlar olurken soğuk savaş dö­neminde Kennan telgrafında yazanların bir bir uygulandığını görüyoruz. Rusya bozkırlara itiliyor. Bunun olması için de sürecin başından itibaren Amerika as­keri, ekonomik ve siyasi desteğini hat safhada sağlıyor. Ancak yine uzunca bir süredir kongrede Amerikan seçmeninin parası savaş finansmanına mı gidiyor eleştirileri Trump’ın elini güçlendirir­ken Biden’ı çok zor duruma sokmuştu. Şimdi ise Kamala’yı etkiliyor. Zelens­ki daha çok yardım istiyor. Biden des­tek vermek istiyor ama her destek pa­keti kongreye geldiğinde Senatörler ve Temsilciler Meclisi üyeleri, "Bizim pa­ralarımız boşa gidiyor. Ukrayna bir ka­rış bile ilerleyemedi" eleştirileri ile kar­şılaşıyor.

Oysaki tam da seçim ve muhtemel des­tek paketi öncesi, çok da stratejik olma­yan Kursk bölgesine Ukrayna’nın yürü­mesi, Amerikan Kongresi’nde ve seçim sürecinde Kamala’nın elini güçlendir­mesi muhtemel. Bakın Ukrayna ilerliyor. Verdiğimiz paralar etkisini gösteriyor tezinin altını güçlendirmesi hedefleni­yor. Oysa bir yandan da Rusya başka böl­gelerde ilerlemeye ve Ukrayna ordusunu geriletmeye devam ediyor.

Kaybeden, kazanan, büyük zarar gören ve derbeder…

Kısacası Ukrayna’nın bu operasyonu­nu çok da askeri okumamak lazım. As­lında bütün mesele ABD iç siyasetinde seçimler öncesi bu paralar neye yaradı dendiğinde verilecek cevap için ya da ye­ni bir destek paketi kongreye geldiğinde söylenecek söz için. Bakın Ukrayna iler­liyor. Destek yerini buldu. Paralar hakkı­nı verdi. Oysaki tablo hiç de öyle değil.

Dediğim gibi kaybeden şimdilik Rus­ya, kazanan şimdilik Amerika, büyük zarar gören şimdilik Avrupa, derbeder olan ise Ukrayna.