Kurlardaki ‘sınırlı’ hareket döviz yatırımcısının inadını kıramıyor
Enflasyonun yüzde 44.38 olduğu 2024 yılında dolar kuru yüzde 19.88, euro kuru ise yüzde 12.45 arttı. Kurda yatay seyre ve TL mevduattaki yüksek getiriye rağmen döviz hesaplarında önemli çözülme olmadı. 2023 yılbaşına göre yurtiçi yerleşiklerin döviz hesaplarında 10 milyar doların üzerinde artış gerçekleşti.
Türkiye’de tasarruf sahiplerinin en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri döviz. Geçmiş yıllarda yaşanan ekonomik krizler, devalüasyonlar ve yüksek enflasyonist dönemler katılaşmış döviz talebinin en önemli nedenleri arasında. Geçmiş tecrübeler her alanda olduğu gibi bireysel yatırımcılara da getiriye göre enstrümanlar arasında hızlı geçiş kabiliyeti kazandırdı.
Ancak döviz yatırımcılarının davranışlarına bakıldığında, bu geçişgenlik daha sınırlı. Onlar daha çok başka yatırım aracına yönelmekten ziyade dövizde al-sat yaptıkları görülüyor. Hatta tecrübeli bankacılar, bireysel döviz yatırımcısının önemli birer trader yeteneklerine sahip olduklarını dile getiriyor.
Dövizdeki artış enflasyonun altında
Ekonomi politikalarındaki son yıllarda yaşanan makas değişiklikleri, yatırım araçları arasında da ilginin birinden diğerine kaymasına neden oluyor. Örneğin yüksek enflasyonist ortamda uygulanan düşük faiz politikası, hisse senetlerine ve dövize ilgiyi artırmıştı. Yeni ekonomi yönetimiyle bu uygulamanın sona erdirilip ‘rasyonel’ politikalarla faiz artışına gidilmesi, Türk Lirası mevduatı yeniden oyuna sokmuş ve bu ürüne talep yükselmişti.
Geçen yılın en gözde yatırım araçlarından biri de para piyasası fonları oldu ve önemli bir tasarruf tutarı bu alana yöneldi. Sabit getirili enstrümanların cazibesinin artmasıyla hisse senetleri iki sene üst üstü enflasyona mağlup oldu. Yıllık enflasyonun yüzde 44.38 olduğu 2024 yılında, BIST 100 Endeksi yüzde 31.60 artarken dolar kuru yüzde 19.88, euro kuru ise yüzde 12.45 yükseldi. Gram altın, mevduat ve bunları portföylerinde bulunduran yatırım fonları yatırımcısının yüzünü güldürdü.
Kur artmadı ama DTH hacmi arttı
Kurlarda geçen yıl yaşanan ve bu yıl da devam eden ‘sınırlı’ artış, döviz yatırımcısını küstürmediği anlaşılıyor. Merkez Bankası verilerine göre, bankalardaki döviz hesaplarının büyüklüğü 203.6 milyar dolar seviyesinde. Bu rakamın 168.7 milyar dolarlık kısmı yurtiçi yerleşiklerin sahip olduğu dövizlerden oluşuyor. Kurlardaki yatay seyre rağmen yurtiçi yerleşik yatırımcılar, faiz indirimlerinin başladığı tarihten bu yana 5 milyar doların üzerinde döviz alımı gerçekleştirdi.
Yukarıda da bahsettiğim gibi, döviz yatırımcısı diğer yatırım araçlarına geçmek yerine genelde dövizde al-satı tercih ediyor. Öyle ki 2023 yılı sonunda yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki döviz hesaplarının büyüklüğü 158.2 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Kurlarda enflasyonun çok altında bir artışa rağmen döviz hesaplarına 10.2 milyar dolarlık döviz daha eklendi.
KKM’nin kalkması endişe yaratmıyor
Kur Korumalı Mevduat’ın (KKM) sonlandırılmasına yönelik atılan adımlar sonrasında, bu hesaplardan çıkan paranın tekrar dövize yönelik yönelmeyeceği merak ediliyor. Ancak Merkez Bankası’nın 173 milyar dolar ile tarihi zirvesine çıkan brüt döviz rezervleri, olası bir döviz talebini rahatlıkla karşılayabilecek olması şu aşamada endişe yaratmıyor.
ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley’in yılsonuna ilişkin dolar/TL paritesi tahmini bu konuda herhangi bir endişenin olmadığını gösteriyor. Morgan Stanley’e göre Türk Lirası, Orta Doğu Avrupa Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde en iyi performans gösteren para birimlerinden biri olmaya devam edecek ve yılı 41 TL seviyelerinden tamamlayacak. Yani geriye kalan 10 ayda dolar kuru Morgan Stanley’in tahminine göre sadece yüzde 13 artacak. Bakalım yıl sonunda kurlar Morgan Stanley’in tahmini gibi olursa, döviz yatırımcısı farklı bir stratejiye geçecek mi…