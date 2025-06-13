Kuru çay fiyatına yüzde 15 zam yapıldı

Çay keyfi güvende

2025 Rekoltesi yüzde 15 düşük seyreden çaya yüzde 15 fiyat geçişi yapıldı.

14 Haziran’dan itibaren uygulanacak fiyat geçişini duyuran Çaykur, “yaş çaya yüzde 34 zam yapılmıştı.

Zirai don nedeniyle beklendiği kadar kayıp yaşanmasa da yüzde 15 rekoltede kayıp var.

Bu yıl kar yağışı yüksek olduğu için çayın kalitesi oldukça güzel. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) artan yaş çay alım fiyatı, işçilik maliyetleri gibi maliyet unsurlarını gerekçe gösterse de yüzde 15’lik düşük fiyat geçişi çay tiryakileri tarafından olumlu karşılandı.

En Son Zam Eylül ayında yüzde 18 fiyat geçişi yapılmıştı.

Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan “hasadı devam eden ilk sürgünde 400-420 bin tonluk çay üretimi beklendiğini” belirterek, “kuru çaya yüzde 30-35 zam yapılması gerektiğini” ifade etmişti.