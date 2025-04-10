Kurumlar vergisi beyan dönemi başladı

Kurumlar vergisi kanununa göre sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisa­di işletmeler ile iş ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisine tabidir. 1 Nisan itibariy­le kurumlar vergisi beyan dönemi başlamış bulunmaktadır. Hesap dönemi takvim yılı olan kurumlar, 2024 hesap dönemine ilişkin beyannamelerini 1-30 Nisan 2025 tarihleri arasında verebileceklerdir.

Beyanname üze­rinden tahakkuk ederek hesaplanan kurum­lar vergisi ise beyanname verme süresi içe­risinde ödenecektir. Kurumlar Vergisi Ka­nununa göre kurumlar vergisi beyannamesi ile geçici vergi beyannamesinin elektronik ortamda verilmesi zorunludur. Bu yazımız­da kurumlar vergisinde beyanname verme süreleri ile kurumlar vergisinde vergileme oranlarına değinilecektir.

Kurumlar vergisi beyan süreleri

Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap dö­neminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden son günü saat 23.59’a kadar verilir. Buna göre 2024 hesap dönemine iliş­kin kurumlar vergisi beyannameleri 1-30 Ni­san 2025 tarihleri arasında elektronik ortam­da verilir.

Dar mükellef kurumlarda, muhatabın Tür­kiye’yi terk etmesi halinde ise ülkeyi terk et­mesinden önceki 15 gün içinde verilir.

Özel hesap dönemi tayin edilmiş mükellef­lerin beyannameleri, özel hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın son gü­nü akşamına kadar verilir.

Özel Beyanname, dar mükellefiyete tabi olan yabancı kurumların vergiye tâbi kazancı Gelir Vergisi Kanununda yazılı diğer kazanç ve iratlardan (telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ti­caret unvanı, marka ve benzeri gayri maddî hakların satışı, devir ve temliki karşılığında alınan bedeller hariç) ibaret bulunması ha­linde, bu kazançların elde edilme tarihinden itibaren yabancı kurum veya Türkiye’de adı­na hareket eden kimse tarafından bu kazanç­ların elde edilmesi tarihinden itibaren 15 gün içinde verilir ve tahakkuk eden vergi beyan­name verme süresi içinde ödenir.

Tasfiyeye giren kurumlarda tasfiye beyan­namesi, tasfiyenin aynı takvim yılı içinde so­nuçlanması halinde, tasfiyenin sonuçlandı­ğı tarihten itibaren 30 gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir. Tasfiyeye giriş tarihi ile tasfiyenin sonuçlan­ma tarihinin farklı takvim yıllarında gerçek­leşmesi durumunda, her bir tasfiye dönemi­ne ilişkin tasfiye beyannamesi tasfiye döne­minin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın son günü akşamına kadar, tasfiyenin sona er­diği döneme ilişkin tasfiye beyannamesi ise; tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi daire­sine verilecektir.

Kurumlar vergisi oranı

-7456 Sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi oranı %25 olarak belirlenmiş olup, sektörler itibariyle farklı oranlar belirlenmiştir. Bun­lar;

-Bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamında­ki şirketler, elektronik ödeme ve para kuru­luşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yö­netim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emekli­lik şirketleri için % 30,

-Payları Borsa İstanbul Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranın­da halka arz edilen kurumlar için %23, bu ku­rumların ihracat faaliyetinde % 18,

-İhracatçı kurumlar için ihracat faaliyet­lerinde % 20,

-Sanayi sicil belgesine haiz ve fiilen üre­timle iştigal eden kurumlar % 24,

-Payları Borsa İstanbul Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az % 20 oranında halka arz edilen ve sanayi sicil belgesine haiz ve fiilen üretimle iştigal eden kurumlar için % 22, oranında uygulanacaktır.