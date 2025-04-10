Kurumlar vergisi beyan dönemi başladı
Kurumlar vergisi kanununa göre sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler ile iş ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisine tabidir. 1 Nisan itibariyle kurumlar vergisi beyan dönemi başlamış bulunmaktadır. Hesap dönemi takvim yılı olan kurumlar, 2024 hesap dönemine ilişkin beyannamelerini 1-30 Nisan 2025 tarihleri arasında verebileceklerdir.
Beyanname üzerinden tahakkuk ederek hesaplanan kurumlar vergisi ise beyanname verme süresi içerisinde ödenecektir. Kurumlar Vergisi Kanununa göre kurumlar vergisi beyannamesi ile geçici vergi beyannamesinin elektronik ortamda verilmesi zorunludur. Bu yazımızda kurumlar vergisinde beyanname verme süreleri ile kurumlar vergisinde vergileme oranlarına değinilecektir.
Kurumlar vergisi beyan süreleri
Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden son günü saat 23.59’a kadar verilir. Buna göre 2024 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannameleri 1-30 Nisan 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda verilir.
Dar mükellef kurumlarda, muhatabın Türkiye’yi terk etmesi halinde ise ülkeyi terk etmesinden önceki 15 gün içinde verilir.
Özel hesap dönemi tayin edilmiş mükelleflerin beyannameleri, özel hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın son günü akşamına kadar verilir.
Özel Beyanname, dar mükellefiyete tabi olan yabancı kurumların vergiye tâbi kazancı Gelir Vergisi Kanununda yazılı diğer kazanç ve iratlardan (telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayri maddî hakların satışı, devir ve temliki karşılığında alınan bedeller hariç) ibaret bulunması halinde, bu kazançların elde edilme tarihinden itibaren yabancı kurum veya Türkiye’de adına hareket eden kimse tarafından bu kazançların elde edilmesi tarihinden itibaren 15 gün içinde verilir ve tahakkuk eden vergi beyanname verme süresi içinde ödenir.
Tasfiyeye giren kurumlarda tasfiye beyannamesi, tasfiyenin aynı takvim yılı içinde sonuçlanması halinde, tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir. Tasfiyeye giriş tarihi ile tasfiyenin sonuçlanma tarihinin farklı takvim yıllarında gerçekleşmesi durumunda, her bir tasfiye dönemine ilişkin tasfiye beyannamesi tasfiye döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın son günü akşamına kadar, tasfiyenin sona erdiği döneme ilişkin tasfiye beyannamesi ise; tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir.
Kurumlar vergisi oranı
-7456 Sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi oranı %25 olarak belirlenmiş olup, sektörler itibariyle farklı oranlar belirlenmiştir. Bunlar;
-Bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri için % 30,
-Payları Borsa İstanbul Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumlar için %23, bu kurumların ihracat faaliyetinde % 18,
-İhracatçı kurumlar için ihracat faaliyetlerinde % 20,
-Sanayi sicil belgesine haiz ve fiilen üretimle iştigal eden kurumlar % 24,
-Payları Borsa İstanbul Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az % 20 oranında halka arz edilen ve sanayi sicil belgesine haiz ve fiilen üretimle iştigal eden kurumlar için % 22, oranında uygulanacaktır.