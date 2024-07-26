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Likiditeyi çekersek ne olur?

Serdar PAZI
Serdar PAZI PİYASANIN İÇİNDEN

Hafta içinde gelen Para Politikası Kurulu faiz kararında bir değişikliğe gidilmese de, karar metninde şahin duruşun korunması oldukça önemli. Piyasada baz etkisi ile önü­müzdeki aylarda düşecek olan yıllık enflas­yon ile beraber Eylül-Ekim döneminde ilk fa­iz indiriminin geleceği beklentisi karar son­rası azaldı.

Piyasa ile ekonomist tahminleri arasında yine bir ayrışma var. Ekonomistler bu şahin söylem ile bu sene indirim gelmeye­bilir, gelirse de sınırlı kalır derken, swap pi­yasası Eylül ile başlacak bir indirim patikası öngörüyor. Peki bunun reel ekonomiye yansı­ması nedir?

Phillips Eğrisi olarak da bilinen, ekonomide enflasyon ve istihdam arasındaki negatif korelasyon gerçeği bir kez daha önü­müze geldi. Teoride de denildiği gibi enflas­yon düşsün istiyorsan, istihdam artamaz. Enflasyon ile gerçekten mücadele etmek is­tiyorsak, dünyada enflasyon belasının kalıcı olarak üstesinden gelmiş ülkelerin yaptığı gi­bi, ekonomiyi soğutmamız gerekiyor.

Maliye politikası dezenflasyona destek vermeli

Şu ana kadar yapılan daha ziyade para po­litikası kısmında alınan önlemlerdi, faizi ar­tıralım bazı makroihtiyati tedbirleri düzen­leyelim yeterli denildi. Ancak kamunun top­ladığı vergi ve bunu nasıl harcadığı çok daha önemli, yani maliye politikası da dezenflas­yona destek vermeli. Yoksa günlük ya da haf­talık palyatif çözümlerle konunun etrafından dolanmak, sorunun daha da kronik hale gel­mesinden başka bir işe yaramaz. Gereksiz ye­re vakit kaybederiz, son 5-10 yılda yerimizde saydığımız gibi. O yüzden TCMB tarafından atılan ve atılması planlanan adımları önem­siyorum.

Atıl likiditeyi çekmek ekonomik aktiviteyi azaltır

Sistemdeki atıl likiditeyi çekmemiz, eko­nomik aktiviteyi şüphesiz azaltacak. Türkiye gibi gelir dağılımında problem yaşayan ve sı­nırları içinde yaşayan insan sayısı sürekli ar­tan bir ülkede %3 altında büyüme aslında re­sesyon olarak kabul edilir. Belki 2024-2025 bu açılardan iyi anılmayacak, ancak dünya­da artık üstesinden gelinen enflasyon prob­lemi bizim de gündemimizden çıkacak. Asga­ri ücret ile geçinmeye çalışan insanların ha­yat standardını ancak tek haneli enflasyon ile iyileştirebiliriz, aldıkları zammı bir kaç ay içinde enflasyona geri vermeleri ile değil.

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