Lisede, “Bukalemun ne sever?” eğitimi alan; hayvancılıktaki verimsizliğimizi çözecek!...
Eğitimde niteliksizliği fazla dillendirince…
Bugünkü sorunların:
Çocukların “hayat/meslek pratiğinden” uzak yetiştirilmesinden kaynaklandığının altını sıkça çizince…
Ve…
Pratiğin “herşey” olduğuna; ama müfredata uyum zorunluluğu nedeniyle “eğitim verenlerin” de çaresiz kaldığına dikkat çekince…
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En önemlisi:
Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının (kültürel, alımgücü gibi nedenlerle) teknik donanımlarını güçlendirememesine, sıklıkla “ah, vah” edince…
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Gaziantep’ten bir “veteriner hekim” okurum yazmış:
“Cuma günü, kliniğe, 2 liseli stajyerimiz teşekkür belgeleriyle geldi…
Sözüm ona ‘kalifiye eleman yetiştirecek program’la sağlık teknikeri olacaklar…
Tam not aldıkları derslerinden biri, ‘egzotik hayvan sağlığı’…
Ve hayatta işlerine yaramayacak bir grup ders...
‘2 tane egzotik hayvan söyler misiniz?’ dedim: Cevap yok…”
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Sürekli karşılaştığım için ben sıralayayım!!!:
Bukalemun, zürafa, goril, fil, timsah…
Zebra, babun, çita, kertenkele de eti/ sütü için beslediklerim!
VELHASIL
Hava, ahır, beslenme ve bakım koşullarının sağlıksızlığı ve “eğitim eksiği” nedeniyle büyük ve küçükbaşta doğum/yavru ölümleri artarken…
Ve aynı nedenlerle sütten kesilmeler, kiloda azalma gibi verimsizlik göstergeleri yükselirken…
Bu verimsizlikler, “enflasyondan açıklara” mikro ve makro verileri olumsuz etkilerken…
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Veterinerlik bölümü mezunlarımızın çoğunluğunun (niteliksiz eğitim ve edindirilen kültür sonucunda) evcil/egzotik hayvanlarla ‘vakit geçirmeye’ yönlendirilmesi, üzücü…