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  4. Lisede, “Bukalemun ne sever?” eğitimi alan; hayvancılıktaki verimsizliğimizi çözecek!...

Lisede, “Bukalemun ne sever?” eğitimi alan; hayvancılıktaki verimsizliğimizi çözecek!...

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Eğitimde niteliksizliği fazla dillendi­rince…

Bugünkü sorunların:

Çocukların “hayat/meslek pratiğin­den” uzak yetiştirilmesinden kaynaklan­dığının altını sıkça çizince…

Ve…

Pratiğin “herşey” olduğuna; ama müf­redata uyum zorunluluğu nedeniyle “eği­tim verenlerin” de çaresiz kaldığına dik­kat çekince…

***

En önemlisi:

Öğretmenlerin ve öğretmen adayları­nın (kültürel, alımgücü gibi nedenler­le) teknik donanımlarını güçlendireme­mesine, sıklıkla “ah, vah” edince…

***

Gaziantep’ten bir “veteriner he­kim” okurum yazmış:

“Cuma günü, kliniğe, 2 liseli stajyeri­miz teşekkür belgeleriyle geldi…

Sözüm ona ‘kalifiye eleman yetiştire­cek program’la sağlık teknikeri olacak­lar…

Tam not aldıkları derslerinden biri, ‘egzotik hayvan sağlığı’…

Ve hayatta işlerine yaramayacak bir grup ders...

‘2 tane egzotik hayvan söyler misiniz?’ dedim: Cevap yok…”

***

Sürekli karşılaştığım için ben sıra­layayım!!!:

Bukalemun, zürafa, goril, fil, timsah…

Zebra, babun, çita, kertenkele de eti/ sütü için beslediklerim!

VELHASIL

Hava, ahır, beslenme ve bakım koşulları­nın sağlıksızlığı ve “eğitim eksiği” nede­niyle büyük ve küçükbaşta doğum/yavru ölümleri artarken…

Ve aynı nedenlerle sütten kesilmeler, kiloda azalma gibi verimsizlik gösterge­leri yükselirken…

Bu verimsizlikler, “enflasyondan açıklara” mikro ve makro verileri olumsuz etkilerken…

***

Veterinerlik bölümü mezunlarımızın çoğunluğunun (niteliksiz eğitim ve edin­dirilen kültür sonucunda) evcil/egzotik hayvanlarla ‘vakit geçirmeye’ yönlendi­rilmesi, üzücü…

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