Maaşını zamanında alamayan çalışan kıdem tazminatı hak eder
Kıdem tazminatı, özel sektör çalışanlarına kendi arzu ve isteği dışında işten çıkartıldığında ya da haklı bir sebeple işten ayrıldıklarında son çalıştığı işyerinde an az bir yıllık çalışması olması kaydı ile her bir yıla bir brüt ücret şeklinde işveren tarafından işçiye ödenen paradır.
Kıdem tazminatı bir yıla bir brüt ücret şeklindedir ancak kıdem tazminatının tavanı vardır. 30 Haziran 2025’e kadar kıdem tazminatının tavanı 46.655,43 TL’dir.
Çalışanların maaşları en geç takip eden ayın 20. gününe kadar ödenir. İşçinin maaşının ödenmemesi, eksik ödenmesi veya geciktirilerek ödenmesi haklı nedenle fesih sebebidir.
İşçinin maaşının sürekli geç ödenmesi nedeniyle haklı feshi imkanını kullanabilmesi için yapması gerekenler;
1 Noter aracılığı ile akdinin haklı nedenle derhal fesih edildiği bildirimini işverene yapabilir. Bu durumda ihtar tarihi itibariyle işine devam etmek zorunda değildir.
2 İşveren işçinin iş akdini feshinin haklı nedene dayandığını kabul etmiyor ise zorunlu arabuluculuk için müracaatta bulunması gerekir.
3 Maksimum bir ay sürebilecek arabuluculuk aşamasında işçi ve işveren arasında uzlaşı sağlanamaması durumunda işçi bu konuda dava açabilir. Bu süreci bir avukat aracılığı yürütmesi hak kaybına uğramaması açısından önemlidir.
Haklı sebeple iş akdini fesih eden işçi arabuluculukta anlaşamamış ve iş dava konusu olmuş ise bu sürede başka bir işyerinde çalışabilir. Dava sonunda yasal faizi ile birlikte alamadığı ücretlerini, kıdem tazminatını ve diğer sosyal haklarını alır. Ancak ihbar tazminatı alamaz.
Bu durum belediye çalışanları içinde geçerlidir. Son dönemlerde belediyelerin gelirlerine SGK borçları nedeniyle el konulması nedeniyle belediye çalışanlarının maaşlarının da gecikmeli olarak ödendiğini biliyoruz. Maaşlarını düzenli alamayan belediye çalışanları da aynı yolu izleyebilirler.
Bu durum emekli olduktan sonra SGDP ile çalışanlar içinde geçerlidir. Emekli olduktan sonra çalışanlar maaşlarını düzenli alamıyorlar ise iş akdini haklı sebeple feshi edebilirler.
Emekli maaşı haczedilebilir mi?
Emekli maaşlarına, emeklilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna borçları var ise 1/4’üne, emekli aylıkları asgari ücretin altında ise de 1/10’una haciz uygulanır. Aynı zamanda nafaka borçları için de emekli aylıklarına haciz uygulaması mümkündür.
Bunlar dışında, bankalar, diğer kamu kurumları, icra daireleri emekli aylıklarına haciz uygulayamaz. Ancak kişinin açık muvafakati bulunması halinde haczedilmesi mümkündür. Burada dikkat edilmesi gereken borcun vadesi geçtikten sonra kişinin kendi isteği ile emekli aylığından kesinti yapılabilmesi için rıza göstermesi gerekmektedir.
Bu konuda 5510 sayılı kanunun 93. Maddesi emekli aylığının hangi hallerde haczedilebileceğini belirlemiştir.