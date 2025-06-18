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  4. Maden bulduk/bulacağız diye sevinmeliyiz; Ama “işleyemediğimiz için” çok üzülmeliyiz…

Maden bulduk/bulacağız diye sevinmeliyiz; Ama “işleyemediğimiz için” çok üzülmeliyiz…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Çeşitli kanunlarda, madencilik yatırım­larına düzen ve hız verecek değişiklik­ler yapılıyor…

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Maden, petrol, jeofizik, jeoloji dahil:

“Madencilik alanında” yıllarca eğitim al­mış, 60 bine yakın mühendisimiz var…

60’ın üzerinde madenin de doğal ev sahi­biyiz, (dünyada söz sahibi yapacak) rezerv­lerimiz var…

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Buna rağmen…

Maden kaynaklı ithalatımız (enerji ha­riç) 60 milyar doları aşıyor…

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Maden ihracatımız ise “mevcut” alışkan­lıklarla;

(-yani çoğunluğunu işlemeden satarak) 6-6,3 milyar dolar arasında değişiyor…

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Madencilik:

Irak’ın milli hasılasının (GSMH) yüzde 78,5’ini oluşturuyor...

Bu oran Suudi Arabistan’da yüzde 58,7...

Kazakistan’da yüzde 38,2...

İran’da yüzde 30...

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Bizde mi?

Yüzde 1’de kalması düşündürücü...

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“Saydığın ülkeler yüksek rezerve sahip ülkeler” diyebilirsiniz…

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Düşük rezerve sahip ülkelere bakalım:

Polonya’da yüzde 2,6...

Arnavutluk’ta yüzde 5,6...

Bulgaristan’da yüzde 3,9…

VELHASIL

Daha fazla “düşünmemiz gereken” ise:

Kanada örneği...

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Kanada’da bu oran yüzde 5,1...

Çünkü...

Hammaddeyi nihai ürüne dönüştüren beşeri sermaye sayesinde, “hammadde olarak 1’e satacağını, işleyip 50’ye satın­ca”, maden hammaddeli sanayi üretimi­nin GSMH’deki payını yüzde 40’lara kadar çıkarabiliyor.

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Kanunlarda yapılacak son düzenlemeler, madenlerimizin atıl kalmamasını, ekono­miye kazandırılmasını sağlayacak;

Sevindirici…

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Ancak…

Ekonomiye kazandırdığımız mevcut madenlerimizin çoğunluğunu, “hammad­de olarak ihraç ettiğimizi”, “işleyip katma değerli hale getiremediğimizi”, “bu alanda mühendisler yetiştiremezken; yetişmişle­ri de çeşitli nedenlerle kaybettiğimizi” bil­mek ise çok üzücü…

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