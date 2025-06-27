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Mal/hizmet dolaşımında AB ile “gümrük birliği varsa”; Neden mal/hizmet üreten/ satan/götüren vize alamıyor?

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

AB iş dünyası da ses yükseltiyor:

Türkiye’ye vizelerin kolaylaştırılmasını isti­yor…

Çünkü:

Türkiye ciddi bir pa­zar;

Ve ciddi miktarda mal/ hizmet satabiliyor…

***

Örneğin:

Satabilecekleri makineleri, alı­cının görmesi/incelemesi gereki­yor… Ama alıcı, “vize sorunu” ne­deniyle AB ülkelerine gidemiyor…

Sonuçta:

Türk iş dünyası, alımı, gidebildi­ği ülkelerden yapıyor…

***

Örneğin:

Sattıkları makineyi; Türki­ye’den gelen TIR’larla göndermek istiyor…

Bu yolla maliyetleri düşürebili­yor… Ama taşıyıcı sayısı, “vize so­runu” nedeniyle azalıyor ve mali­yetler artıyor…

***

Sadece AB iş dünyası mı?

***

Siyaset ve bürokraside de sesler yükseliyor…

Örneğin, AB Türkiye Delegas­yonu Başkanı Büyükelçi Tho­mas Ossowski: “İnsanlar vize randevusu almak için aylarca, hat­ta bazen bir yıl beklemek zorunda kalıyor. Bu sürdürülebilir bir du­rum değil… Türkiye ile kurmak is­tediğimiz stratejik ilişkilerde bu kabul edilemez. Bu, hepimiz için utanç verici.” diye, sert bir özeleş­tiride bulunabiliyor…

VELHASIL

AB ülkeleri:

Kosova, Gürcistan gibi ülkele­re “vizesiz seyahat” imkanı tanı­yor…

Hatta… Kolombiya, Venezuela gibi sıkıntılı ülkelere dahi “vize­siz seyahat” kolaylığı sağlıyor…

***

Neden;

Stratejik ortak, önemli NATO müttefiki Türkiye’ye katı vize uyguluyor?

***

Hemde;

AB iş dünyası, Türkiye’ye yö­nelik katı vize uygulamasından zarar görürken… Yanı sıra bu uy­gulamayla, turizmini baltalar­ken… Türk iş dünyası ile birlik­te, “Avrupa’ya mal ve hizmet üre­ten/satan/götürene vize yoksa; mal hizmet dolaşımında “güm­rük birliği neden var?” diye sor­gularken…

***

Acaba AB ülkeleri, bizim bil­mediğimiz/görmediğimiz farklı bir şey mi görüyor?

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