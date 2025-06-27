Mal/hizmet dolaşımında AB ile “gümrük birliği varsa”; Neden mal/hizmet üreten/ satan/götüren vize alamıyor?
AB iş dünyası da ses yükseltiyor:
Türkiye’ye vizelerin kolaylaştırılmasını istiyor…
Çünkü:
Türkiye ciddi bir pazar;
Ve ciddi miktarda mal/ hizmet satabiliyor…
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Örneğin:
Satabilecekleri makineleri, alıcının görmesi/incelemesi gerekiyor… Ama alıcı, “vize sorunu” nedeniyle AB ülkelerine gidemiyor…
Sonuçta:
Türk iş dünyası, alımı, gidebildiği ülkelerden yapıyor…
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Örneğin:
Sattıkları makineyi; Türkiye’den gelen TIR’larla göndermek istiyor…
Bu yolla maliyetleri düşürebiliyor… Ama taşıyıcı sayısı, “vize sorunu” nedeniyle azalıyor ve maliyetler artıyor…
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Sadece AB iş dünyası mı?
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Siyaset ve bürokraside de sesler yükseliyor…
Örneğin, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski: “İnsanlar vize randevusu almak için aylarca, hatta bazen bir yıl beklemek zorunda kalıyor. Bu sürdürülebilir bir durum değil… Türkiye ile kurmak istediğimiz stratejik ilişkilerde bu kabul edilemez. Bu, hepimiz için utanç verici.” diye, sert bir özeleştiride bulunabiliyor…
VELHASIL
AB ülkeleri:
Kosova, Gürcistan gibi ülkelere “vizesiz seyahat” imkanı tanıyor…
Hatta… Kolombiya, Venezuela gibi sıkıntılı ülkelere dahi “vizesiz seyahat” kolaylığı sağlıyor…
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Neden;
Stratejik ortak, önemli NATO müttefiki Türkiye’ye katı vize uyguluyor?
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Hemde;
AB iş dünyası, Türkiye’ye yönelik katı vize uygulamasından zarar görürken… Yanı sıra bu uygulamayla, turizmini baltalarken… Türk iş dünyası ile birlikte, “Avrupa’ya mal ve hizmet üreten/satan/götürene vize yoksa; mal hizmet dolaşımında “gümrük birliği neden var?” diye sorgularken…
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Acaba AB ülkeleri, bizim bilmediğimiz/görmediğimiz farklı bir şey mi görüyor?