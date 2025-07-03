Mali tatil başladı

Vergi mevzuatımıza 2007 yılında gir­miş olan vergisel sürelerin bazıları­nın uzamasını sağlayan “Mali Tatil” uy­gulaması 1 Temmuz itibariyle başlamış bulunmaktadır. Yapılan düzenlemelere göre göre mali tatil, her yıl Temmuz ayı­nın birinci gününden (Haziran ayının son gününün resmi tatil olması halinde ise Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden) başlayarak aynı ayın yirmin­ci günü sona erecektir. Bu düzenlemeler çerçevesinde “Mali Tatil” uygulaması, bu yıl 1 Temmuz 2025 günü başlayıp 20 Temmuz 2025 günü sona erecektir.

Ma­li tatilin vergi uygulamalarına yansıma­sı, birkaç şekilde olmaktadır. İlki, son gü­nü mali tatile rastlayan sürelerle ilgilidir. Bu sürelerin mali tatilin son gününü iz­leyen tarihten itibaren yedi gün uzama­sı, diğeri ise bazı bildirimlerin, bazı ver­gisel işlemlerin ve sürelerin mali tatil sü­resi boyunca işlememesi ve işlemeyen bu sürelerin malî tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlaması, bir diğeri ise ödeme sürelerinin uzaması, şeklindedir.

Mali tatilde beyanname verme, ödeme ve başvuru süreleri uzar

Son günü malî tatile rastlayan bazı sü­reler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır. Uzayan süreler aşağıdadır.

-Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni sü­resinde verilmesi gereken beyannamele­rin verilme süreleri,

-İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlarda vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödenme süresi,

-Uzlaşma talebi veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler,

-Devamlı bilgi verme hükümleri kap­samında verilmesi gereken bilgilerin ve­rilmesine ilişkin süreler.

Mali tatilde işlemeyen süreler

Aşağıda belirtilen süreler malî tatil sü­resince işlemez, mali tatilden sonra kal­dığı yerden devam eder.

-Muhasebe kayıt süreleri: Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli süre­lerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri,

-Bildirim süreleri: İşe başlama, işi bı­rakma, adres değişiklikleri, iş değişiklik­ler, tasfiye, ölüm gibi bildirimler

-Dava açma süreleri: Vergiyle ilgili iş­lemlere ilişkin dava açma süreleri işle­mez Ancak Mali tatilin süreleri uzatıcı etkisinin temyiz ve istinaf başvuru süre­lerini kapsamadığı sadece dava açma sü­relerini kapsadığı yönünde yargı kararla­rı olduğunu hatırlatalım.

-Tebligatlar ve Bilgi İstemeler: Tatil süresince, bilgi isteme talepleri mükel­leflere, vergi ve ceza sorumlularına bildi­rilmez. Ancak tatil süresi içinde gerçek­leşen tebligatlarda süre, malî tatilin son gününden itibaren işlemeye başlar.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz süreler malî tatilin bitiminden itibaren tekrar iş­lemeye başlar.

Mali tatilde vergi incelemesi yapılamaz

Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üze­rine ya da Vergi Usul Kanunu hükümleri­ne göre yapılan aramalı incelemeler ha­riç olmak üzere, malî tatil süresince ince­leme amacıyla mükelleflerden defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükel­lefin işyerinde incelemeye başlanılmaz.

Mali tatil kapsamına girmeyen vergiler

Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergi­si, şans oyunları vergisi ile gümrük ida­releri, il özel idareleri ve belediyeler ta­rafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil uygulanmaz.

Son Söz; bazı vergilerin kapsam dışı kalması, beyanname ve bildirim sürele­rinde önemli bir etkisinin olmaması ne­deniyle “Mali Tatil” uygulamasının daha etkili ve “tatil” olarak uygulanabilir şe­kilde yeniden düzenlenmesi anlamlı ola­caktır.