Mali tatil başladı
Vergi mevzuatımıza 2007 yılında girmiş olan vergisel sürelerin bazılarının uzamasını sağlayan “Mali Tatil” uygulaması 1 Temmuz itibariyle başlamış bulunmaktadır. Yapılan düzenlemelere göre göre mali tatil, her yıl Temmuz ayının birinci gününden (Haziran ayının son gününün resmi tatil olması halinde ise Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden) başlayarak aynı ayın yirminci günü sona erecektir. Bu düzenlemeler çerçevesinde “Mali Tatil” uygulaması, bu yıl 1 Temmuz 2025 günü başlayıp 20 Temmuz 2025 günü sona erecektir.
Mali tatilin vergi uygulamalarına yansıması, birkaç şekilde olmaktadır. İlki, son günü mali tatile rastlayan sürelerle ilgilidir. Bu sürelerin mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzaması, diğeri ise bazı bildirimlerin, bazı vergisel işlemlerin ve sürelerin mali tatil süresi boyunca işlememesi ve işlemeyen bu sürelerin malî tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlaması, bir diğeri ise ödeme sürelerinin uzaması, şeklindedir.
Mali tatilde beyanname verme, ödeme ve başvuru süreleri uzar
Son günü malî tatile rastlayan bazı süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır. Uzayan süreler aşağıdadır.
-Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süreleri,
-İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlarda vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödenme süresi,
-Uzlaşma talebi veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler,
-Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler.
Mali tatilde işlemeyen süreler
Aşağıda belirtilen süreler malî tatil süresince işlemez, mali tatilden sonra kaldığı yerden devam eder.
-Muhasebe kayıt süreleri: Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri,
-Bildirim süreleri: İşe başlama, işi bırakma, adres değişiklikleri, iş değişiklikler, tasfiye, ölüm gibi bildirimler
-Dava açma süreleri: Vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri işlemez Ancak Mali tatilin süreleri uzatıcı etkisinin temyiz ve istinaf başvuru sürelerini kapsamadığı sadece dava açma sürelerini kapsadığı yönünde yargı kararları olduğunu hatırlatalım.
-Tebligatlar ve Bilgi İstemeler: Tatil süresince, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmez. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligatlarda süre, malî tatilin son gününden itibaren işlemeye başlar.
Yukarıda belirtmiş olduğumuz süreler malî tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar.
Mali tatilde vergi incelemesi yapılamaz
Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, malî tatil süresince inceleme amacıyla mükelleflerden defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz.
Mali tatil kapsamına girmeyen vergiler
Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil uygulanmaz.
Son Söz; bazı vergilerin kapsam dışı kalması, beyanname ve bildirim sürelerinde önemli bir etkisinin olmaması nedeniyle “Mali Tatil” uygulamasının daha etkili ve “tatil” olarak uygulanabilir şekilde yeniden düzenlenmesi anlamlı olacaktır.