Maliye izaha davet etmeye devam ediyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında vergi kayıp ve kaçaklarını önlemek için gelişmiş teknolojiler ve yapay zeka kullanılarak mükellefler, mükelleflerle muamelede bulunan kişiler ya da kamu idare ve müesseselerinden çok geniş bilgi toplayabilme imkanına sahiptir.
Elde edilen bu verilerden yola çıkılarak değişik sektörlere denetimler yapılmakta, kimi zaman ise denetim yapılacak sektörlerle ilgili olarak kamuoyuyla veriler paylaşılmaktadır.
Geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya üzerinden yapmış olduğu açıklamada kayıt dışılıkla mücadelede denetimleri genişlettiklerini, sosyal medya ve dijital platformlardan sundukları hizmetlere ilişkin kazançları ile beyanları arasında uyumsuzluk bulunanların izaha davet edildiği belirtilmiştir. Sayın Bakan tarafından daha önce de çok sayıda sektörle ilgili olarak izaha davet işleminin uygulanacağı açıklanmış olup önümüzdeki süreçte de bu uygulamanın devam edeceği anlaşılmaktadır.
İzaha davet nedir?
Vergi Usul Kanununun 370. Maddesiyle yürürlüğe giren izaha davet uygulaması, belli şartlar dahilinde mükelleflerin incelemeye sevk edilmesine gerek kalmadan, vergisel durumlarını yazılı veya sözlü izah etmelerine olanak sağlayan bir düzenlemedir. Vergi incelemesine başlanılmadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden önce, verginin ziyaa uğratıldığı yönünde emareler bulunan ve yetkili merciler tarafından yapılan ön tespitlere dayanılarak mükellefler izaha davet edilebilir. İzah konusu ile ilgili olarak tespit tarihine kadar ihbarda bulunulmamış olması şarttır.
İzaha davet yazısının tebliği
Kendisine izaha davet yazısı tebliğ edilenlerin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yetkili komisyona izahta bulunmaları gerekmektedir. Süresinde yapılan izah, komisyonca en geç 45 gün içinde değerlendirilerek sonuca bağlanır.
Mükellefçe vergi ziyaına neden olunmadığı yönünde izahta bulunulması, komisyonca yeterli bulunması ve beyanname verilmesini gerektirir bir durumun olmadığının değerlendirilmesi halinde mükellef hakkında söz konusu tespitle ilgili olarak vergi incelemesine ve takdir komisyonuna sevk işlemi yapılmaz.
Vergi cezası yüzde 20 uygulanır
Mükelleflerce yapılan izahın yeterli bulunmayarak beyanname verilmesini gerektiren bir durumun bulunduğunun komisyonca değerlendirilmesi halinde, değerlendirme sonucunu içeren yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi ve izah zammıyla birlikte ödenmesi şartlarıyla vergi ziyaı cezası %20 oranında kesilir. Ayrıca kesilen vergi ziyaı cezası için uzlaşma veya % 50 cezalarda indirim hakkı bulunmaktadır. Tahakkuk eden vergilerle izah zammının 30 günlük süre içerisinde ödenmemesi durumunda %20 oranında kesilmiş olan indirimli ceza, %50 oranı esas alınarak ikmal edilir ve izah zammı gecikme faizine dönüştürülür.
Sahte belge kullanımlarında izaha davet
Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde yer alan kaçakçılık fiilleriyle verginin ziyaa uğratılmış olabileceği hallerde haklarında ön tespit yapılanlar izaha davet edilmezler. Ancak sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair yapılan ön tespitlerde, kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı 2024 yılı için 500 bin Türk lirasını geçmeyen veya bu tutarı geçse dahi ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5’ini aşmayan mükellefler izaha davet edilirler.