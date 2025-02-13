Maliye sahaya indi hasılat denetimleri başladı
Değerli okurlar geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye Bakanlığı elemanları tarafından lokanta ve restoranlara yönelik olarak işyerlerinde günlük hasılat denetimlerine başladığı kamuoyuna yansıdı. Söz konusu denetimlerin gerekçesi olan kanun düzenlemesi 7524 Sayılı Kanunla yapılmış olup düzenlemeye göre günlük yoklama yoluyla hasılatların tespiti ve bu tespitlerden yola çıkarak gerçek hasılatların beyanına yönelik vergi güvenlik müessesesi ihdas edilmiştir.
Düzenleme 1 Ocak 2025 te yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bundan sonraki süreçte hangi sektörlerde hasılat denetimlerinin yapılacağını kestirmek zor olmakla birlikte, düzenlemenin açıklandığı 326 Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde restoran işletmeciliği, kuyumculuk, güzellik salonu, plastik cerrahi, kuaförlük, plaj işletmesi, diş hekimliği faaliyeti ile ilgili örnekler verilmiş olduğunu belirtmiş olalım.
Günlük hasılat tespit ediliyor
İşyerlerinde yapılan fiili denetimler neticesinde tespit edilen günlük hasılat tutarları ortalamasından hareketle aylık hasılat tutarı hesaplanacak. Tespit edilen aylık hasılat tutarlarının toplamı, tespit yapılan ay sayısına bölünerek aylık ortalama hasılat tutarı belirlenecek. Aylık ortalama hasılat tutarı, mükellefin faaliyette bulunduğu ay sayısı ile çarpılarak ilgili takvim yılı hasılatı tespit edilecektir.
Ayda üç defa yoklama yapılacak
Yapılan düzenlemeye göre ticari veya mesleki faaliyetleri nedeniyle mükellef olanlar ve kurumlar vergisi mükelleflerine yönelik olarak günlük hasılat tutarlarını tespit etmek amacıyla bir ayda üçten, bir takvim yılında on ikiden az olmamak kaydıyla hasılat tespitine yönelik olarak yoklama yapılacak. Dolayısıyla geçtiğimiz hafta denetime gidilen iş yerlerine bu ay sonuna kadar en az iki defa daha hasılat denetimi yapılarak aylık ortalama hasılat tutarı hesaplanacak.
Hasılat farkı olanlar izaha davet edilecek
Yıllık olarak tespit edilen hasılat tutarlarıyla mükellef tarafından beyan edilen hasılat tutarları arasındaki farkın %20’den fazla olması durumunda bu mükellefler izaha davet edilecek, izaha davet edilen mükelleflerin 30 gün içinde izahta bulunması gerekmekte olup, farkın % 20 den az olması durumunda her hangi bir işlem yapılmayacaktır.
İzaha davet edilen mükellefler tarafından izah edilen gelirin vergiye tabi olmadığı ispatlanırsa mükellefler hakkında herhangi bir inceleme ve matrah takdiri işlemi yapılmayacaktır.
İzaha davet edilen mükellefler tarafından yapılan izahın yeterli bulunmayarak beyanname verilmesini gerektiren bir durumun bulunduğunun değerlendirilmesi halinde, hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, gecikme zammı ile ödenmesi şartıyla vergi ziyaı cezası % 20 oranında uygulanacaktır.
Hasılatlar denetimleri gerçeğe uygun yapılmalı
Günlük hasılat tutarı ve buradan hareketle yıllık hasılat tutarı belirlenirken yoklama yapılacak mükelleflerin; faaliyetinin niteliği, sezonluk çalışıp çalışmadığı, fiilen faaliyette bulundukları gün ve ay sayıları, hafta sonu ve hafta içi çalışmaları, tatil günleri gibi hususların göz önünde bulundurulması gerçeğe yakın sonuçların elde edilmesi açısından önem arz etmektedir. Bunlara dikkat edilmeden yapılacak olan denetimler sonucunda tarh edilecek vergi ve kesilen cezaların yargıya taşınması halinde bunların mükellef lehine sonuçlanma ihtimali yüksektir.