Maliye'nin yeni müfettişi: Yapay zekâ
Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de vergi idareleri dijital dönüşümün en yoğun yaşandığı kamu kurumlarının başında geliyor. Birkaç yıl öncesine kadar elektronik beyanname, e-fatura ve e-defter uygulamaları önemli bir yenilik olarak görülürken, bugün artık bambaşka bir döneme giriyoruz. Bu yeni dönemin adı yapay zekâdır.
Türkiye'de Gelir İdaresi Başkanlığı uzun süredir dijital verileri etkin şekilde kullanıyor. e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Defter, POS kayıtları, banka hareketleri, tapu bilgileri, noter işlemleri, SGK verileri ve kamu kurumlarından elde edilen bilgiler tek bir veri havuzunda değerlendirilebilmektedir. Yapay zekâ uygulamalarının gelişmesiyle birlikte bu veriler artık sadece depolanmayacak; anlamlandırılacak, ilişkilendirilecek ve analiz edilerek risk puanları oluşturulacaktır.
Avantajı fazlasıyla var
Yapay zekâ yalnızca teknolojik bir gelişme değil, aynı zamanda vergi yönetiminin anlayışını değiştiren stratejik bir dönüşümdür. Esas hedef, milyonlarca veriyi aynı anda analiz ederek riskleri önceden tespit edebilmek, kayıt dışılığı azaltmak ve vergiye gönüllü uyumu artırmaktır. Öncelikle vergi denetimleri daha isabetli hale gelecektir. Eskiden rastgele veya sınırlı kriterlere göre seçilen mükellefler yerine, gerçekten risk taşıyan işletmeler tespit edilebilecektir.
Yapay zekâ, birbirinden bağımsız görünen milyonlarca işlemi birkaç saniye içerisinde karşılaştırarak olağan dışı hareketleri tespit edebilir. Aynı sektörde faaliyet gösteren işletmeler arasındaki kârlılık farklılıkları, sahte belge düzenleme ihtimalleri, zincirleme KDV organizasyonları veya gerçek ekonomik faaliyetle bağdaşmayan finansal hareketler klasik yöntemlere göre çok daha kısa sürede ortaya çıkararak kayıt dışı ekonomiyle mücadelede önemli bir başarı sağlayacaktır.
Bir diğer avantaj ise vergi tahsilatında ortaya çıkacaktır. Tahsil kabiliyeti düşük alacaklar, ödeme alışkanlıkları, sektör bazlı riskler ve ekonomik göstergeler birlikte değerlendirilerek kamu alacaklarının daha etkin şekilde yönetilmesi mümkün olabilecektir. Yapay zekâ sayesinde vergileme ve denetim işlemleri hem daha hızlı bir şekilde hem de daha düşük maliyetle gerçekleştirilebilmektedir.
Bazı dezavantajları da var
Yapay zekâ ne kadar gelişmiş olursa olsun, nihayetinde geçmiş verilerle çalışan bir algoritmadır. Verinin eksik veya hatalı olması halinde yanlış sonuç üretmesi kaçınılmazdır. Vergi hukukunda ise her olayın kendi özellikleri bulunmaktadır. Ticari hayatın dinamikleri her zaman matematiksel modellerle açıklanamayabilir. En önemli risklerden biri de "algoritmik yanlılık" olarak ifade edilen durumdur. Yapay zekâ belirli sektörleri veya belirli büyüklükteki işletmeleri sürekli riskli olarak değerlendirebilir.
Bu durumda bazı mükellefler hak etmedikleri halde sürekli denetim baskısıyla karşı karşıya kalabilirler. Vergi idaresinin kullandığı algoritmaların şeffaf olmaması ise mükellef hakları bakımından yeni tartışmaları beraberinde getirebilir. Bir başka önemli sorun kişisel verilerin korunmasıdır. Vergi idaresi artık yalnızca mali verileri değil, çok farklı kaynaklardan elde edilen bilgileri de analiz edebilmektedir. Bu nedenle veri güvenliği, kişisel mahremiyet ve bilgiye erişim sınırları her zamankinden daha fazla önem kazanacaktır. Siber güvenlik riskleri de göz ardı edilmemelidir.
Hukuken tartışma da devam ediyor
Yapay zekânın hukuki sorumluluğu da ayrı bir tartışma konusudur. Bir mükellefin riskli olarak sınıflandırılması, otomatik ceza önerileri oluşturulması veya incelemeye sevk edilmesi halinde, hatalı kararın sorumluluğu kime ait olacaktır? Algoritmayı geliştiren yazılım firmasına mı, sistemi kullanan kamu görevlisine mi, yoksa sistemi kuran idareye mi? Bu soruların cevabı henüz tam olarak netleşmiş değildir. Vergi uygulamalarında unutulmaması gereken temel ilke şudur: Yapay zekâ karar veren değil, karar verene yardımcı olan bir araç olmalıdır.
Vergi incelemesi, tarhiyat ve ceza gibi mükellefin mali ve hukuki durumunu doğrudan etkileyen işlemlerde insan değerlendirmesi her zaman belirleyici olmalıdır. Çünkü vergi hukuku yalnızca rakamlardan değil; olayın ekonomik gerçekliğinden, hukuki yorumdan ve hakkaniyet ilkesinden beslenmektedir. Yapay zekâ, büyük veri kümesi üzerinde çalışırken, kişisel ve finansal verilerin güvenliği ciddi bir endişe kaynağı olabilir. Mükelleflerin vergi bilgilerinin dijital ortamda saklanması, bu verilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi riskini taşır. Veri ihlalleri veya siber saldırılar hem mükellefler hem de vergi idaresi için ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, verilerin güvenliği sağlanmalı ve güçlü şifreleme yöntemleri ile korunmalıdır.
Gelir İdaresi sistemi geliştirmeye devam edecek
Önümüzdeki yıllarda vergi idarelerinin çok daha güçlü yapay zekâ sistemleri kullanacağı açıktır. Bu gelişme, kayıt dışılığın azaltılması ve vergi adaletinin güçlendirilmesi açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. Ancak teknolojinin başarısı, yalnızca algoritmaların doğruluğuna değil; hukukun üstünlüğüne, şeffaflığa, hesap verebilirliğe ve mükellef haklarına gösterilecek özenle ölçülecektir. Yaşanan teknolojik gelişme bir şekilde vergileme üzerinde etkili olmuştur. Verginin geleceği artık sadece maliye politikalarının değil, aynı zamanda veri yönetiminin, etik ilkelerin ve yapay zekâ teknolojilerinin de konusu haline gelmiştir. Asıl başarı, teknolojiyi insanın yerine koymakta değil; insan aklını ve hukuku güçlendiren bir yardımcı olarak kullanabilmektedir.
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