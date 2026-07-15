Maliye'nin yeni müfettişi: Yapay zekâ

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de vergi idareleri dijital dönü­şümün en yoğun yaşandığı kamu kurumlarının başında geliyor. Bir­kaç yıl öncesine kadar elektronik beyanname, e-fatura ve e-defter uy­gulamaları önemli bir yenilik olarak görülürken, bugün artık bambaşka bir döneme giriyoruz. Bu yeni döne­min adı yapay zekâdır.

Türkiye'de Gelir İdaresi Başkanlığı uzun süre­dir dijital verileri etkin şekilde kul­lanıyor. e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Defter, POS kayıtları, banka hareketleri, tapu bilgileri, noter işlemleri, SGK verileri ve kamu kurum­larından elde edilen bilgiler tek bir veri havuzunda değerlendirilebilmektedir. Yapay zekâ uygulamalarının gelişmesiy­le birlikte bu veriler artık sadece depo­lanmayacak; anlamlandırılacak, ilişki­lendirilecek ve analiz edilerek risk pu­anları oluşturulacaktır.

Avantajı fazlasıyla var

Yapay zekâ yalnızca teknolojik bir ge­lişme değil, aynı zamanda vergi yöneti­minin anlayışını değiştiren stratejik bir dönüşümdür. Esas hedef, milyonlarca veriyi aynı anda analiz ederek riskleri önceden tespit edebilmek, kayıt dışılığı azaltmak ve vergiye gönüllü uyumu artır­maktır. Öncelikle vergi denetimleri daha isabetli hale gelecektir. Eskiden rastgele veya sınırlı kriterlere göre seçilen mükel­lefler yerine, gerçekten risk taşıyan işlet­meler tespit edilebilecektir.

Yapay zekâ, birbirinden bağımsız görünen milyon­larca işlemi birkaç saniye içerisinde kar­şılaştırarak olağan dışı hareketleri tespit edebilir. Aynı sektörde faaliyet gösteren işletmeler arasındaki kârlılık farklılık­ları, sahte belge düzenleme ihtimalleri, zincirleme KDV organizasyonları veya gerçek ekonomik faaliyetle bağdaşma­yan finansal hareketler klasik yöntemle­re göre çok daha kısa sürede ortaya çıka­rarak kayıt dışı ekonomiyle mücadelede önemli bir başarı sağlayacaktır.

Bir diğer avantaj ise vergi tahsilatında ortaya çıka­caktır. Tahsil kabiliyeti düşük alacaklar, ödeme alışkanlıkları, sektör bazlı riskler ve ekonomik göstergeler birlikte değer­lendirilerek kamu alacaklarının daha et­kin şekilde yönetilmesi mümkün olabi­lecektir. Yapay zekâ sayesinde vergileme ve denetim işlemleri hem daha hızlı bir şekilde hem de daha düşük maliyetle ger­çekleştirilebilmektedir.

Bazı dezavantajları da var

Yapay zekâ ne kadar gelişmiş olursa olsun, nihayetinde geçmiş verilerle çalı­şan bir algoritmadır. Verinin eksik veya hatalı olması halinde yanlış sonuç üret­mesi kaçınılmazdır. Vergi hukukunda ise her olayın kendi özellikleri bulunmak­tadır. Ticari hayatın dinamikleri her za­man matematiksel modellerle açıklana­mayabilir. En önemli risklerden biri de "algoritmik yanlılık" olarak ifade edilen durumdur. Yapay zekâ belirli sektörleri veya belirli büyüklükteki işletmeleri sü­rekli riskli olarak değerlendirebilir.

Bu durumda bazı mükellefler hak etmedik­leri halde sürekli denetim baskısıyla kar­şı karşıya kalabilirler. Vergi idaresinin kullandığı algoritmaların şeffaf olmama­sı ise mükellef hakları bakımından yeni tartışmaları beraberinde getirebilir. Bir başka önemli sorun kişisel verilerin ko­runmasıdır. Vergi idaresi artık yalnızca mali verileri değil, çok farklı kaynaklar­dan elde edilen bilgileri de analiz edebil­mektedir. Bu nedenle veri güvenliği, kişi­sel mahremiyet ve bilgiye erişim sınırları her zamankinden daha fazla önem kaza­nacaktır. Siber güvenlik riskleri de göz ar­dı edilmemelidir.

Hukuken tartışma da devam ediyor

Yapay zekânın hukuki sorumluluğu da ayrı bir tartışma konusudur. Bir mü­kellefin riskli olarak sınıflandırılması, otomatik ceza önerileri oluşturul­ması veya incelemeye sevk edilme­si halinde, hatalı kararın sorumlu­luğu kime ait olacaktır? Algoritmayı geliştiren yazılım firmasına mı, sis­temi kullanan kamu görevlisine mi, yoksa sistemi kuran idareye mi? Bu soruların cevabı henüz tam olarak netleşmiş değildir. Vergi uygulama­larında unutulmaması gereken te­mel ilke şudur: Yapay zekâ karar ve­ren değil, karar verene yardımcı olan bir araç olmalıdır.

Vergi incelemesi, tarhiyat ve ceza gibi mükellefin ma­li ve hukuki durumunu doğrudan etki­leyen işlemlerde insan değerlendirmesi her zaman belirleyici olmalıdır. Çünkü vergi hukuku yalnızca rakamlardan de­ğil; olayın ekonomik gerçekliğinden, hu­kuki yorumdan ve hakkaniyet ilkesin­den beslenmektedir. Yapay zekâ, büyük veri kümesi üzerinde çalışırken, kişisel ve finansal verilerin güvenliği ciddi bir endişe kaynağı olabilir. Mükelleflerin vergi bilgilerinin dijital ortamda saklan­ması, bu verilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi riskini taşır. Veri ihlalle­ri veya siber saldırılar hem mükellefler hem de vergi idaresi için ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, verilerin güven­liği sağlanmalı ve güçlü şifreleme yön­temleri ile korunmalıdır.

Gelir İdaresi sistemi geliştirmeye devam edecek

Önümüzdeki yıllarda vergi idareleri­nin çok daha güçlü yapay zekâ sistemleri kullanacağı açıktır. Bu gelişme, kayıt dışı­lığın azaltılması ve vergi adaletinin güç­lendirilmesi açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. Ancak teknolojinin başarı­sı, yalnızca algoritmaların doğruluğuna değil; hukukun üstünlüğüne, şeffaflığa, hesap verebilirliğe ve mükellef haklarına gösterilecek özenle ölçülecektir. Yaşanan teknolojik gelişme bir şekilde vergileme üzerinde etkili olmuştur. Verginin gele­ceği artık sadece maliye politikalarının değil, aynı zamanda veri yönetiminin, etik ilkelerin ve yapay zekâ teknolojile­rinin de konusu haline gelmiştir. Asıl ba­şarı, teknolojiyi insanın yerine koymakta değil; insan aklını ve hukuku güçlendiren bir yardımcı olarak kullanabilmektedir.