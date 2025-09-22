Maliyet baskısı, yeniden “ortaklık/verimlilik kültürü” edinmemizi sağlar mı?

Yaklaşık 16 yıl önce…

Dönemin Orta Anadolu İhracatçı Birlikle­ri Başkanı Ahmet Kahraman ile konuşurken dik­kat çekmişti:

“Unutulmamalı, Finlandiya sadece endüstri­yel ormancılıkla, kişi başı gelirini 11 bin Euro ar­tırdı…

Biz de ormanlarımızı kullanarak mobilya, ka­ğıt ve orman ürünlerinin milli gelire katkısı­nı 2023 yılına kadar 20-25, ihracatını ise 12-13 milyar dolara çıkarabiliriz… ”

* * *

Eklemişti: “Geliştirilen/geliştirilecek orman­lar, kuraklığın da önleyicisi olarak öne çıkıyor…”

* * *

Yaklaşık 6 yıl önce…

Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Tahsin Ata, yaptığımız sohbette dikkat çekmişti:

“Türkiye’nin yaklaşık 23 milyon hektar olan orman alanlarının 11 milyon hektarı kullanıl­mıyor… ”

* * *

O’da Finlandiya örneğini eklemişti:

“Ülkemizin orman varlığı Finlandiya’nın or­man varlığı ile aynı…

Finlandiya’da ormanların yüzde 62’si özel kooperatiflere/şahıslara ait… Uygulanan bu po­litika ile her geçen yıl verimlilik ve orman geniş­liği artıyor… Bu sayede, Finlandiya’nın orman ve orman ürünlerinin milli gelire yıllık katkısı 30 milyar dolara, ihracata katkısı 15 milyar dolara yaklaşıyor…”

* * *

Diğer katkılar mı? “Bu yolla, büyük oranda is­tihdam sağlanıyor… Avcılık ve ormanlarda yeti­şen meyveler ayrı bir gelir kapısı açıyor; makine, nakliye, lojistik gibi sektörler için de katma de­ğer oluşturuluyor…

Orman atıklarından üretilen bio enerji de çok önemli bir ürün haline geliyor…”

VELHASIL

Orman ürünleri ve mobilyacılıkta da 2023 hedefi konmuştu:

12-13 milyar dolarlık ihracat, yüksek istihdam ve milli gelire 20-25 milyar dolarlık katkı…

* * *

Atıl bırakılan, verimsiz işletilen ormanla­rımızın “verimli işletilmesi” için, Finlandiya modeli de gözümüzün önündeydi…

* * *

2023 yılında ihracat 8 milyar dolarda kaldı…

Ayrıca, hammadde olarak ithal ettiğimiz orman ürünleri de rekor düzeyde arttı ve ih­raç ürünlerde de kullanıldı…

(Yani hammadde için atılması gereken adım­lar atılmadı, çok yetersiz kaldı…)

* * *

OAİB Başkanı Tahsin Ata, önceki gün farklı bir şey söyledi: “Dışalım ve lojistikte kurduğumuz kümelenmeler ve ortaklıklar geri gitmemizi en­gelliyor, nefes almamızı sağlıyor…”

* * *

“Zor”, oyunu bozuyor…

Olumsuz yönde dönüşen/dönüştürülen sos­yal yapı nedeniyle, “Küçük olsun, benim olsun” anlayışını benimsemiş, ortaklık/birliktelik kül­türünden uzaklaşmıştık… Maliyetlerde artış, alım gücünde daralma gibi “ekonomik baskı­lar”, uzaklaştığımız kültürü yeniden edinme şansı (!) doğurdu… O baskı/zorluklar, verimlili­ğimizi daha da artırıp, atıl bıraktığımız (orman­larımız gibi…) potansiyelimizi “gelişmişlerin yaptığı gibi” değerlendirmemizi sağlar mı?