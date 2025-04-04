Maliyeti “7 cent” olan 100 dolarla, “yarım ton domates” ithal eden ABD…

Baskı maliyeti “7 cent” olan “20 adet 100 dolar” ile “1 kamyon domates” it­hal edebilen ABD’de, işler karıştı…

Sonra, doğal olarak, “20 adet 100 dolara” 1 kamyon domates satmaya razı olan dün­ya karıştı…

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ABD’nin “dış ticaret açığı” yeni rekoru­nu kırdı…

Sadece ocak ayı “dış ticaret açığı” 131,4 milyar dolara ulaştı…

Aynı ay toplam ithalatı 400 milyar dola­rı aştı…

(Bunu 3 milyar dolarlık kağıtla yaptı; onu da basmadı; üstüne, yarıdan çok daha fazla­sını borçlandı…)

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1 aylık açıkta en büyük payı 30 milyar do­larla Çin aldı…

ABD iş dünyasının “yoğun” yatırım yaptığı:

İsviçre ile 1 aylı açık 23 milyar dolara; İr­landa ile 13 milyar dolara, Japonya ile 7,5 milyar dolara, Güney Kore ile 5.5 milyar dolara ulaştı…

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ABD tüm bu ithalatını:

Para basıp (kanunlara/kurallara göre yapmamalı ama) yapabilir…

“Neden karşılıksız para basıyorsun?” di­ye sorgulayan yok!

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Hatta…

ABD’ye, “Para basıp, faizleri de düşü­rüp, muslukları açmalısın, gerekirse heli­kopterle dağıtmalısın!” diye yalvaran, böy­le davranması için “üretmeden bekleyen” milyarlarca insan var dünyada…

VELHASIL

Bir tarafta:

“Dünya ve ABD için büyük sıkıntı” olarak nitelendirilen Trump yönetimi…

Ve:

“İhtiyacım olan ürünü benim vatanda­şım üretmeli…”,

“Benim vatandaşım üretimde kendini ge­liştirmeli…”,

“Üretmeden tüketen milyonlarca vatan­daş, ekonomide oyunca olmalı ve en azın­dan tükettiği kadar üretebilmeli” anlamına gelen cümleleri…

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Diğer tarafta:

“Gerekirse para bas, gerekirse borçlanma rekoru kır;

ama benim ucuz işgücü ile, teknoloji ge­liştirmeden, senin teknolojilerini (banka, kart, bilgisayar/telefon programları…) kul­lanarak, söylediklerine uyarak, çevremi kirleterek (vb) ürettiğim ürünleri al” anla­mına gelen cümleler…

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“Kim rasyonel?” tartışması yok, ama olursa, farklı açılardan bakmakta fay­da var…