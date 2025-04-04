  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Ferit Barış PARLAK
  4. Maliyeti “7 cent” olan 100 dolarla, “yarım ton domates” ithal eden ABD…

Maliyeti “7 cent” olan 100 dolarla, “yarım ton domates” ithal eden ABD…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Baskı maliyeti “7 cent” olan “20 adet 100 dolar” ile “1 kamyon domates” it­hal edebilen ABD’de, işler karıştı…

Sonra, doğal olarak, “20 adet 100 dolara” 1 kamyon domates satmaya razı olan dün­ya karıştı…

***

ABD’nin “dış ticaret açığı” yeni rekoru­nu kırdı…

Sadece ocak ayı “dış ticaret açığı” 131,4 milyar dolara ulaştı…

Aynı ay toplam ithalatı 400 milyar dola­rı aştı…

(Bunu 3 milyar dolarlık kağıtla yaptı; onu da basmadı; üstüne, yarıdan çok daha fazla­sını borçlandı…)

***

1 aylık açıkta en büyük payı 30 milyar do­larla Çin aldı…

ABD iş dünyasının “yoğun” yatırım yaptığı:

İsviçre ile 1 aylı açık 23 milyar dolara; İr­landa ile 13 milyar dolara, Japonya ile 7,5 milyar dolara, Güney Kore ile 5.5 milyar dolara ulaştı…

***

ABD tüm bu ithalatını:

Para basıp (kanunlara/kurallara göre yapmamalı ama) yapabilir…

“Neden karşılıksız para basıyorsun?” di­ye sorgulayan yok!

***

Hatta…

ABD’ye, “Para basıp, faizleri de düşü­rüp, muslukları açmalısın, gerekirse heli­kopterle dağıtmalısın!” diye yalvaran, böy­le davranması için “üretmeden bekleyen” milyarlarca insan var dünyada…

VELHASIL

Bir tarafta:

“Dünya ve ABD için büyük sıkıntı” olarak nitelendirilen Trump yönetimi…

Ve:

“İhtiyacım olan ürünü benim vatanda­şım üretmeli…”,

“Benim vatandaşım üretimde kendini ge­liştirmeli…”,

“Üretmeden tüketen milyonlarca vatan­daş, ekonomide oyunca olmalı ve en azın­dan tükettiği kadar üretebilmeli” anlamına gelen cümleleri…

***

Diğer tarafta:

“Gerekirse para bas, gerekirse borçlanma rekoru kır;

ama benim ucuz işgücü ile, teknoloji ge­liştirmeden, senin teknolojilerini (banka, kart, bilgisayar/telefon programları…) kul­lanarak, söylediklerine uyarak, çevremi kirleterek (vb) ürettiğim ürünleri al” anla­mına gelen cümleler…

***

“Kim rasyonel?” tartışması yok, ama olursa, farklı açılardan bakmakta fay­da var…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Sebze/meyve üretimindeki yıllık düşüşü “göremezsek”… 03 Nisan 2025
'Onlar tatilde, biz çabalıyoruz…' düşüncesinin getirdiği verimsizlik… 02 Nisan 2025
“Her an herşey olabilir” algısının yatırım/üretim/ ihracata etkisi… 28 Mart 2025
“En değerli maden: İnsan…”, ama… 27 Mart 2025
Elektriğe zam “yüzde 25” mi olacak? 26 Mart 2025
Merkez Bankası, susuzluğa da el atar mı? (!) 25 Mart 2025
Açığı olmayan, “kuralcı sistemlerin/kültürlerin” getirisi… 24 Mart 2025
“Yaşlanan” değil, “Yetenek/saygı/ paylaşım geliştirmeden yaşlanan” nüfus sorun… 21 Mart 2025
Güven tam, beklentiler olumluysa… 20 Mart 2025
Darı unundan baklava, İncir ağacından oklava olmaz… 19 Mart 2025