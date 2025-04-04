Maliyeti “7 cent” olan 100 dolarla, “yarım ton domates” ithal eden ABD…
Baskı maliyeti “7 cent” olan “20 adet 100 dolar” ile “1 kamyon domates” ithal edebilen ABD’de, işler karıştı…
Sonra, doğal olarak, “20 adet 100 dolara” 1 kamyon domates satmaya razı olan dünya karıştı…
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ABD’nin “dış ticaret açığı” yeni rekorunu kırdı…
Sadece ocak ayı “dış ticaret açığı” 131,4 milyar dolara ulaştı…
Aynı ay toplam ithalatı 400 milyar doları aştı…
(Bunu 3 milyar dolarlık kağıtla yaptı; onu da basmadı; üstüne, yarıdan çok daha fazlasını borçlandı…)
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1 aylık açıkta en büyük payı 30 milyar dolarla Çin aldı…
ABD iş dünyasının “yoğun” yatırım yaptığı:
İsviçre ile 1 aylı açık 23 milyar dolara; İrlanda ile 13 milyar dolara, Japonya ile 7,5 milyar dolara, Güney Kore ile 5.5 milyar dolara ulaştı…
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ABD tüm bu ithalatını:
Para basıp (kanunlara/kurallara göre yapmamalı ama) yapabilir…
“Neden karşılıksız para basıyorsun?” diye sorgulayan yok!
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Hatta…
ABD’ye, “Para basıp, faizleri de düşürüp, muslukları açmalısın, gerekirse helikopterle dağıtmalısın!” diye yalvaran, böyle davranması için “üretmeden bekleyen” milyarlarca insan var dünyada…
VELHASIL
Bir tarafta:
“Dünya ve ABD için büyük sıkıntı” olarak nitelendirilen Trump yönetimi…
Ve:
“İhtiyacım olan ürünü benim vatandaşım üretmeli…”,
“Benim vatandaşım üretimde kendini geliştirmeli…”,
“Üretmeden tüketen milyonlarca vatandaş, ekonomide oyunca olmalı ve en azından tükettiği kadar üretebilmeli” anlamına gelen cümleleri…
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Diğer tarafta:
“Gerekirse para bas, gerekirse borçlanma rekoru kır;
ama benim ucuz işgücü ile, teknoloji geliştirmeden, senin teknolojilerini (banka, kart, bilgisayar/telefon programları…) kullanarak, söylediklerine uyarak, çevremi kirleterek (vb) ürettiğim ürünleri al” anlamına gelen cümleler…
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“Kim rasyonel?” tartışması yok, ama olursa, farklı açılardan bakmakta fayda var…