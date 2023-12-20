Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında Tarım ve Ormancılık Tarihi Sempozyumu yapıldı. İlk defa düzenlenen programın içeriği dopdolu. Türkiye’nin dört bir tarafından gelen bilim insanları tarım tarihini anlatırken fenomenler, sanatçılar, tarım yazarları her açıdan medya, tarım ilişkisini irdeledi.

Programın açılışını yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın “yüreğimin ve aklımın bir parçasını buraya bırakıp bütçe görüşmelerine gidiyorum” derken ki heyecanında ne kadar haklı olduğunu gün boyu katıldığımız oturumlardaki yaratıcı içeriklerde gördük. Programın en çarpıcı sunumlardan birini Bilim Üniversitesinden İsmail Yolcu yaptı. Yolcu’nun sunumu tarım eğitimi başta olmak üzere eğitimde ne denli sorunlu olduğumuzu bir kez daha ortaya koysa da Türk tarımının geleceği için nerden başlamamız gerektiğini hatırlattı.

Günün manşeti Yolcu’dan geldi; “mavi yaka, beyaz yaka out yeşil yaka in.” Prof. Dr. Cemal Taluğ’un hatıralarındaki umutlandıran bilgiler yüreğimize su serpti. 1933’de kurulan ‘Yüksek Ziraat Enstitüsü’nde’ bugün ki Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde Türkiye’nin ilk kimya ve fizik doktorası yapıldığını biliyor muydunuz? Binlerce yıllık tarım tarihine kuş uçuşu bi koşu gitseydik hafızalarımızda ‘tarım ektik, uygarlık biçtik’ kalırdı kuşkusuz.

Türkiye Tohumcular Birliği TÜRKTOB tarafından her yıl düzenlenen Tohumculuk Zirvesi, Antalya’da binlerce üreticiyle, konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı Genel Müdürlerini buluşturdu. 2 gün boyunca üreticiler, akıllarındaki tüm soruları konunun muhataplarıyla paylaştılar. Bürokratlar, Türkiye’nin dört bir tarafından gelen çiftçilerin sorularıyla terleyip, alın terine akıl teri katma gerekliliğini ortaya koyan cevaplar bulmaya çalıştı. Konuşanlar, konuşulanlar her biri tarım endüstrisinin gerçek paydaşları, tarıma değer katanları.

ABD Meclisi Ulusal Okul Öğle Yemeği Programı kapsamında okullarda çocukların içtiği sütteki yağ oranını yüzde 1’den fazla olmasını düzenleyen, ‘süt yasasını’ onayladı. Michelle Obama’nın savunduğu ‘açlıksız çocuklar yasasına’ göre öğle yemeğinin kalitesi öğrenme ile doğrudan ilintili. İsviçreli Syngenta’yı alan Çin tarımı Arkansas’tan kovuldu. Vali Sarah Sanders; ‘Çinli Syngenta’nın Arkansas’taki yaptığı ARGE çalışmalarının ABD ulusal güvenliği için bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekerek, onlardan eyaleti terk etmelerini’ istedi.

Yabancıların sahip olduğu tarımsal arazilerin uzun vadede tarım ve gıda kırılganlığını tehdit edebileceğine yönelik endişelerden ötürü ABD ‘yabancı mülkiyet yasalarına düzenleme getirdi.’ Haftanın umutlandıran havadisleri yanında zamanın arazlarına yenik düşen gelişmeler de var. “Ahlaki erozyon var, çocuklarımızı kültürümüze uygun yetiştirmeliyiz” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kötü bir haber de tarıma dair kültürel atıklardan.

Geleceği dizayn eden yapılar, tarımsal üretimi planlarken bir taraftan da “uyarlanabilir iştah mekanizmasıyla” beslenme kültüründeki değişimin kültürel kodlarını ilmek ilmek örüyor. Gün içinde karşımıza çıkan siyasi, apolitik, kültürel, magazinsel her türlü iletişim mesajlarıyla beslenme paradigmalarımızı değiştirecek zihinsel altyapı imar ediliyor. Felç olmuş kültür zenginliğimiz bir süre sonra, sürü disipliniyle “duvarlarla örülü özgürlük mağarasında” yozlaşmaya başlıyor.

Bu sırada yediklerimiz içtiklerimiz, tarafı olduklarımız, bertaraf olmaya razı geldiklerimiz yıkıcı yeniliklerin etrafında el ele tutuşmuş halde geleceği yerle yeksan ediyor. Ezcümle; ne kadar kaçmaya çalışsak ta yok saydığımız yapay gıdalar, yemek zorunda kalacağımız mikroplar, gülerek geçiştirdiğimiz çöp bilgiler, kültürü yozlaştıran her mesaj. Ahlak süzgecinden geçmeden, zihnimizde mayalanmadan, bilimle sınanmadan gelecek laboratuvarlarında işlenip geleceği yerle yeksan ediyor...