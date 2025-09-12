Medya devinin yeni patronu Murdoch’un büyük oğlu oldu

Succession dizisinin gerçek hayattaki karşılığı olarak bilinen, Fox News’in sahibi Murdoch ailesinde yıllardır süren miras kavgası sona erdi. Yüzlerce gazete ve tv kanalını bünyesinde bulunduran medya imparatorluğunun yeni sahibi, Rupert Murdoch’un büyük oğlu Lachlan Murdoch, dünyanın en zengin yüzde 1’lik kesiminin içinde bulunuyor.

Aile içi güç ve iktidar kavga­larını anlatan “Successi­on” dizisinin gerçek hayat­ta ilham kaynağı olan ve Fox News, Wall Street Journal ve The Sun ga­zetelerinin de aralarında bulun­duğu yüzlerce medya kuruluşu­nun sahibi Rupert Murdoch'un kurduğu medya imparatorluğun­daki miras kavgası nihayet bitti.

Medya devinin yönetimini, di­zide Jeremy Strong tarafından canlandırılan Kendall Roy karak­terine benzetilen en büyük oğlu Lachlan Murdoch devraldı.

Kardeşler arasında yapılan an­laşma gereği James, Elisabeth ve Prudence Murdoch, Fox ve News Corp.’taki hisselerini altı ay için­de satarak nakde çevirecek. Bu anlaşmadan her birinin yaklaşık 1,1 milyar dolar elde etmesi bek­leniyor.

Ayrıca Rupert Murdoch’un Wendi Deng’den olan küçük ço­cukları Grace ve Chloe için, 3,3 milyar dolar değerinde yeni bir aile vakfı kurulacak. Bu va­kıf Fox’un yüzde 36’sına, News Corp.’un ise yüzde 33’üne sahip olacak.

Peki Fox News ve Wall Street Journal’ın de aralarında bulun­duğu yüzlerce ulusal ve ulusla­rarası medya kuruluşunu bünye­sinde barındıran News Corp.’un yeni sahibi ve dünyanın en güçlü medya patronlarından biri olan Lachlan Murdoch kimdir?

Muhafazakar çizgide olmasıy­la bilinen Lachlan Murdoch, Ru­pert Murdoch'un ikinci eşi olan İskoç gazeteci Anna Maria de Peyster'dan olan üç çocuğundan biri.

Londra'da doğan Lachlan, prestijli Amerikan okulların­da eğitim gördü ve 1994 yılın­da Princeton Üniversitesi'nden mezun oldu. Bitirme tezi Alman felsefesi üzerineydi. Prince­ton'dan ayrıldıktan sonra kariye­rinin büyük bir bölümünü Avust­ralya'da geçirerek babasının iş­lerini yönetti.

Yurtdışındaki yatırımları başarısız oldu

Lachlan bir zamanlar News Corp işinin doğal varisi olarak gö­rülüyordu. Ancak Fox News'un eski patronu Roger Ailesi ile ya­şadığı anlaşmazlığın ardından 2005 yılında şirketten ayrıldı.

Lachlan Murdoch'un biyog­rafisi olan ‘The Successor'ın ya­zarı Avustralyalı gazeteci Paddy Manning, Lachlan’ın bu anlaş­mazlıkta babası RUbert Murdo­ch’tan beklediği desteği göreme­diğini anlatıyor. Manning, “Lach­lan ülken ayrıldığında, babasının şirketine bir daha asla dönmeme­ye kararlıydı” diyor.

Lachlan daha sonra Avustral­ya'da bir yatırım şirketi kurdu ve bu şirket, çeşitli medya ve pazar­lama şirketlerine, hatta Hindis­tan Premier Ligi kriket takımı­na bile para yatırdı. Ancak yaptığı yatırımların bir kısmının büyük zarar etmesinin ardından 2014 yılında babasının imparatorlu­ğuna geri döndü.

Kardeşi demokrat, kendisi cumhuriyetçi

2015 yılında Rupert Murdo­ch, büyük oğlu Lachlan ve karde­şi James'i 21st Century Fox film stüdyosunun eş başkanları ola­rak atadı.

2017 yılında New York Ti­mes'ta yayınlanan bir makaleye göre Lachlan ve James kardeşler babalarının şirketinin kültürünü dönüştürmeye, şirkete daha faz­la şeffaflık ve işyerinde çeşitlilik getirmeye çalıştılar.

Ancak film stüdyosu 2019'da Disney'e satıldı ve James Mur­doch ertesi yıl News Corp yöne­tim kurulundan istifa etti. İsti­fa mektubunda, “bazı editoryal içeriklerle ilgili anlaşmazlıklar” nedeniyle ayrıldığını belirten Ja­mes Murdoch’un, ailesinin mu­hafazakar görüşlerinin aksine, Demokrat Partili eski ABD Baş­kanı Joe Biden'ın kampanyasına yüz binlerce dolar bağışladığı or­taya çıktı.

Varis olarak ortaya çıktı

Lachlan Murdoch’un, baba­sının varisi olarak ilk kez orta­ya çıkması, 1990'ların sonunda yönetici olarak çalıştığı döneme dayanıyor. Avustralya’dan geri döndükten sonra da medya im­paratorluğunda üst düzey pozis­yonlarda yer aldı. Kardeşlerine kıyasla daha muhafazakar oldu­ğu bilinen Lachlan’ın, ABD’de ilk kurulduğu günden beri kendini sağcı Cumhuriyetçi Parti yanın­da konumlandıran Fox News’ın yeni yönetim kurulu başkanlığı için en uygun isim olduğu düşü­nüldü.

Nitekim daha önceki yıl­larda da fikir ve siyasi görüş fark­lılıkları aile içinde bölünmeye yol açmış, bu nedenle çocuklarının birbirleriyle anlaşamayacağını düşünen Rubert Murdoch, med­ya imparatorluğunun kontrolünü Lachlan'a devretmek istemişti. Ancak Nevada Mahkemesi, Ru­pert Murdoch’un bu girişimine izin vermemişti.

Trump ile ilişkisi karmaşık

Her ne kadar Fox News Cum­huriyetçi Parti’yi desteklese de, Lachlan Murdoch’un, ABD Baş­kanı seçilen Donald Trump ile inişli çıkışlı bir ilişkisi bulunuyor.

Lachlan Murdoch, Trump ve­ya kendi politikası hakkında pek fazla kamuoyu açıklaması yap­madı, ancak biyografi yazarı Paddy Manning, onun ve baba­sının Trump’ın büyük hayranla­rı olmadığının “sır olmadığını” söylüyor.

Ayrıca, Fox News'un, Donald Trump’ın seçimleri kaybettiği 2020 başkanlık seçimlerinin ar­dından Trump taraftarlarının 6 Ocak 2021’de ABD Kongresi bas­masının, kanal tarafından canlı yayınlanmama kararının sorum­lusunun Lachlan Murdoch oldu­ğu iddia ediliyor.

En zengin yüzde 1’in içinde

Lachlan Murdoch’un dünya­nın en zengin yüzde 1’lik kesi­minin içinde olduğu biliniyor. “Australian Financial Review”, Murdoch'u, toplam serveti 3,75 milyar Avustralya doları (Yakla­şık 2,4 milyar dolar) ile ülkenin en zenginleri listesinde 35. sıra­ya yerleştirdi. Zira The Success­sion'ın açılışındaki bir sahne de aslında Lachlan Murdoch ve eşi­nin servetine göz kırpıyor: Çift, kendi teknelerinden beş kat da­ha pahalı bir teknenin teslimatı­nı beklerken, Sidney Limanı'nda lüks bir yatla gezintiye çıkıyorlar. Çiftin, diğer mülklerinin yanı sı­ra Los Angeles'ta 150 milyon do­larlık Chartwell Estate adlı mül­kü de bulunuyor.