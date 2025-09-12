Medya devinin yeni patronu Murdoch’un büyük oğlu oldu
Succession dizisinin gerçek hayattaki karşılığı olarak bilinen, Fox News’in sahibi Murdoch ailesinde yıllardır süren miras kavgası sona erdi. Yüzlerce gazete ve tv kanalını bünyesinde bulunduran medya imparatorluğunun yeni sahibi, Rupert Murdoch’un büyük oğlu Lachlan Murdoch, dünyanın en zengin yüzde 1’lik kesiminin içinde bulunuyor.
Aile içi güç ve iktidar kavgalarını anlatan “Succession” dizisinin gerçek hayatta ilham kaynağı olan ve Fox News, Wall Street Journal ve The Sun gazetelerinin de aralarında bulunduğu yüzlerce medya kuruluşunun sahibi Rupert Murdoch'un kurduğu medya imparatorluğundaki miras kavgası nihayet bitti.
Medya devinin yönetimini, dizide Jeremy Strong tarafından canlandırılan Kendall Roy karakterine benzetilen en büyük oğlu Lachlan Murdoch devraldı.
Kardeşler arasında yapılan anlaşma gereği James, Elisabeth ve Prudence Murdoch, Fox ve News Corp.’taki hisselerini altı ay içinde satarak nakde çevirecek. Bu anlaşmadan her birinin yaklaşık 1,1 milyar dolar elde etmesi bekleniyor.
Ayrıca Rupert Murdoch’un Wendi Deng’den olan küçük çocukları Grace ve Chloe için, 3,3 milyar dolar değerinde yeni bir aile vakfı kurulacak. Bu vakıf Fox’un yüzde 36’sına, News Corp.’un ise yüzde 33’üne sahip olacak.
Peki Fox News ve Wall Street Journal’ın de aralarında bulunduğu yüzlerce ulusal ve uluslararası medya kuruluşunu bünyesinde barındıran News Corp.’un yeni sahibi ve dünyanın en güçlü medya patronlarından biri olan Lachlan Murdoch kimdir?
Muhafazakar çizgide olmasıyla bilinen Lachlan Murdoch, Rupert Murdoch'un ikinci eşi olan İskoç gazeteci Anna Maria de Peyster'dan olan üç çocuğundan biri.
Londra'da doğan Lachlan, prestijli Amerikan okullarında eğitim gördü ve 1994 yılında Princeton Üniversitesi'nden mezun oldu. Bitirme tezi Alman felsefesi üzerineydi. Princeton'dan ayrıldıktan sonra kariyerinin büyük bir bölümünü Avustralya'da geçirerek babasının işlerini yönetti.
Yurtdışındaki yatırımları başarısız oldu
Lachlan bir zamanlar News Corp işinin doğal varisi olarak görülüyordu. Ancak Fox News'un eski patronu Roger Ailesi ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından 2005 yılında şirketten ayrıldı.
Lachlan Murdoch'un biyografisi olan ‘The Successor'ın yazarı Avustralyalı gazeteci Paddy Manning, Lachlan’ın bu anlaşmazlıkta babası RUbert Murdoch’tan beklediği desteği göremediğini anlatıyor. Manning, “Lachlan ülken ayrıldığında, babasının şirketine bir daha asla dönmemeye kararlıydı” diyor.
Lachlan daha sonra Avustralya'da bir yatırım şirketi kurdu ve bu şirket, çeşitli medya ve pazarlama şirketlerine, hatta Hindistan Premier Ligi kriket takımına bile para yatırdı. Ancak yaptığı yatırımların bir kısmının büyük zarar etmesinin ardından 2014 yılında babasının imparatorluğuna geri döndü.
Kardeşi demokrat, kendisi cumhuriyetçi
2015 yılında Rupert Murdoch, büyük oğlu Lachlan ve kardeşi James'i 21st Century Fox film stüdyosunun eş başkanları olarak atadı.
2017 yılında New York Times'ta yayınlanan bir makaleye göre Lachlan ve James kardeşler babalarının şirketinin kültürünü dönüştürmeye, şirkete daha fazla şeffaflık ve işyerinde çeşitlilik getirmeye çalıştılar.
Ancak film stüdyosu 2019'da Disney'e satıldı ve James Murdoch ertesi yıl News Corp yönetim kurulundan istifa etti. İstifa mektubunda, “bazı editoryal içeriklerle ilgili anlaşmazlıklar” nedeniyle ayrıldığını belirten James Murdoch’un, ailesinin muhafazakar görüşlerinin aksine, Demokrat Partili eski ABD Başkanı Joe Biden'ın kampanyasına yüz binlerce dolar bağışladığı ortaya çıktı.
Varis olarak ortaya çıktı
Lachlan Murdoch’un, babasının varisi olarak ilk kez ortaya çıkması, 1990'ların sonunda yönetici olarak çalıştığı döneme dayanıyor. Avustralya’dan geri döndükten sonra da medya imparatorluğunda üst düzey pozisyonlarda yer aldı. Kardeşlerine kıyasla daha muhafazakar olduğu bilinen Lachlan’ın, ABD’de ilk kurulduğu günden beri kendini sağcı Cumhuriyetçi Parti yanında konumlandıran Fox News’ın yeni yönetim kurulu başkanlığı için en uygun isim olduğu düşünüldü.
Nitekim daha önceki yıllarda da fikir ve siyasi görüş farklılıkları aile içinde bölünmeye yol açmış, bu nedenle çocuklarının birbirleriyle anlaşamayacağını düşünen Rubert Murdoch, medya imparatorluğunun kontrolünü Lachlan'a devretmek istemişti. Ancak Nevada Mahkemesi, Rupert Murdoch’un bu girişimine izin vermemişti.
Trump ile ilişkisi karmaşık
Her ne kadar Fox News Cumhuriyetçi Parti’yi desteklese de, Lachlan Murdoch’un, ABD Başkanı seçilen Donald Trump ile inişli çıkışlı bir ilişkisi bulunuyor.
Lachlan Murdoch, Trump veya kendi politikası hakkında pek fazla kamuoyu açıklaması yapmadı, ancak biyografi yazarı Paddy Manning, onun ve babasının Trump’ın büyük hayranları olmadığının “sır olmadığını” söylüyor.
Ayrıca, Fox News'un, Donald Trump’ın seçimleri kaybettiği 2020 başkanlık seçimlerinin ardından Trump taraftarlarının 6 Ocak 2021’de ABD Kongresi basmasının, kanal tarafından canlı yayınlanmama kararının sorumlusunun Lachlan Murdoch olduğu iddia ediliyor.
En zengin yüzde 1’in içinde
Lachlan Murdoch’un dünyanın en zengin yüzde 1’lik kesiminin içinde olduğu biliniyor. “Australian Financial Review”, Murdoch'u, toplam serveti 3,75 milyar Avustralya doları (Yaklaşık 2,4 milyar dolar) ile ülkenin en zenginleri listesinde 35. sıraya yerleştirdi. Zira The Successsion'ın açılışındaki bir sahne de aslında Lachlan Murdoch ve eşinin servetine göz kırpıyor: Çift, kendi teknelerinden beş kat daha pahalı bir teknenin teslimatını beklerken, Sidney Limanı'nda lüks bir yatla gezintiye çıkıyorlar. Çiftin, diğer mülklerinin yanı sıra Los Angeles'ta 150 milyon dolarlık Chartwell Estate adlı mülkü de bulunuyor.
|Borsa
|10.382,89
|-1,92 %
|Dolar
|41,3363
|0,02 %
|Euro
|48,5681
|-0,07 %
|Euro/Dolar
|1,1735
|0,00 %
|Altın (GR)
|4.829,37
|0,02 %
|Altın (ONS)
|3.633,66
|-0,20 %
|Brent
|66,0900
|-1,96 %