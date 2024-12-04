Merkel’in ‘Özgürlük’ü
Avrupa Birliği içinde ‘Avrupa’nın Kraliçesi’ olarak anılan Almanya’yı 16 yıl boyunca yöneten Angela Merkel’in anı kitabı ‘Özgürlük’, raflardaki yerini aldı. Elbette eleştiriler de… İstisnasız bütün siyasi liderlerin yaptığı gibi Almanya Başbakanı Merkel de aktif siyaset sahnesinden çekildikten sonra ilk işi ‘anılar’ını kitaplaştırmak oldu: ‘Özgürlük’ (Freiheit).
Papaz bir baba ve öğretmen bir annenin kızı olarak eski Doğu Almanya’da doğduğu için gençliğinde ‘papazın komünist kızı’ olarak da tanınan Merkel, hem iç siyasette hem de dış politikadaki anılarını kaleme aldığı kitabında doğal olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da yer verdi.
Kızlık soyadı Kasner olmasına, ilk eşi Ulrich Merkel’den 1982 yılında boşanıp Joachim Sauer ile 1998 tarihinde evlenmesine rağmen ‘Merkel’ soyadını bırakmayan Angela Merkel kitabında, Türkiye’nin AB üyeliğine karşı olduğunu bir kez daha dile getirdi. Ancak “geçmişte verilen sözler nedeniyle bunu engelleyecek adımlar atmadığını” yazdı.
Muhalefette olduğu dönemde Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğini desteklemeyen, en iyi ihtimalle ‘imtiyazlı ortaklık’ verilmesini savunan Merkel’in iktidara gelmesinden 15 gün sonra, 3 Ekim 2005 tarihinde Türkiye ile tam üyelik müzakereleri başladı.
‘Ahde vefa’ ilkesini doğrultusunda, sözleşmelere sadık kalınması gerektiğini anlatan Merkel, “Siyasette, her zaman işleri kolaylaştırmasa da Pacta Sunt Servanda, yani sözleşmelere sadık kalınması ilkesi, kendini kanıtlamıştır. Bunu, selefimin 2005 yılında Türkiye ile AB üyelik müzakerelerinin başlatılmasını destekleme kararını devralarak kendim bizzat deneyimledim. Oysa ben bunun hep bir hata olduğunu düşündüm” satırlarına yer verdi.
Almanya’yı 2021 yılına kadar yöneten Hristiyan Demokrat Parti CDU lideri Merkel, Türkiye ile ilişkiler ve mülteci mutabakatının (2016 Geri Kabul Anlaşması) perde arkasına da değindi yeni çıkan kitabı ‘Özgürlük’te.
Angela Merkel, “AB olarak Türkiye’de yerelde sığınmacılar için projelere mali destek verilmesiyle, sığınmacılar için sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesini sağlayarak, Türkiye’yi onlara çalışma izni vermeye, eğitim fırsatları sunmaya ikna edip, böylelikle onlara Türkiye içinde gelecek perspektifinin sağlanması gerekiyordu” diye yazdı.
“Otokratik eğilimli siyasetçi”
Cumhurbaşkanı Erdoğan için ‘otokratik eğilimli siyasetçi’ benzetmesi yapan Merkel, “Aramızda görüş birliği olduğunda, çok kibar davranır ‘değerli dostum’ derdi. Fikir ayrılığımız olduğunda ise her argüman, bitmek bilmeyen konuşmalar esnasında, aleyhte konuşmak için kullanılırdı. İşte o zaman, meseleler oldukça zaman alır, süreç uzardı. Bu arada benim gözlemim, bunun otokratik eğilimleri olan politikacıların tipik bir özelliği olduğudur. İhtiyaç olduğunda onlar için zaman sınırı olmuyor” görüşlerine yer verdi kitabında.
İstanbul’da ‘altın taht’ eleştirileri
Geri Kabul Anlaşması sürecinde muhalefet partileri ve medya tarafından Erdoğan’ın siyasi baskılarına boyun eğmekle ve göç konusundaki iş birliği için Türkiye’deki insan hakları ihlallerine sessiz kalmakla suçlanan Merkel, AB ile Türkiye arasında iş birliği sayesinde düzensiz göçün kontrol altına alındığını, bu şekilde Ege Denizi’nde çok sayıda ölümün önüne geçildiğini savundu.
Kitabında büyük tartışmalara yol açan 18 Ekim 2015’teki İstanbul ziyaretine de ayrıntılı bir şekilde yer veren Merkel, Erdoğan ile yan yana oturduğu ‘iki altın taht’ nedeniyle eleştirileri “onursuz, kısmen de sahtekarca bulduğu”nu hatırlatarak, “O esnada sadece şunu düşündüm: Bunlar harikaymış. Ancak etrafta olanlara değil, görüşmenin içeriğine, ne elde etmek istediğime odaklandım. Haritaya şöyle bir göz atmak ve Ege’deki gerçekleri görmek, gelişmeleri ancak Türkiye’yle birlikte yönetip, yönlendirebileceğimizi ve zaman kaybetme lüksümüzün olmadığını anlamak için yeterliydi. Bunun dışında her şey bir illüzyondu ve ben illüzyona teslim olmadım” diye yazdı.
İki Türk ile gurur duydu
Covid-19 pandemi aşısını icat eden bilim insanları Prof. Özlem Türeci ve Prof. Uğur Şahin ile gurur duyduğunu da dile getirdi Merkel kitabında. Dünyada 30 dile çevrileceği duyurulan kitabında Merkel, Türeci ve Şahin ile hem Almanya’nın hem de Türkiye’nin gurur duyduğunu ifade ediyor. Merkel ‘Özgürlük’ adlı kitabında, bir köpek tarafından ısırıldığı için köpek korkusu olduğunu bilen Rusya Devlet Başkanı Putin’in bir görüşmeye köpekle gelerek kendisini kameralar önünde zor onlar yaşatmaya çalıştığını da aktardı.