Merkez bankaları haftası nasıl geçti?

Global olarak en yakından izlenen merkez bankası olan Fed faiz kararını açıkla­dı, faizlerde değişikliğe git­meyen Fed önümüzdeki ayla­ra ilişkin de temkinli bir ton­da konuştu. Fed üyelerinin faiz konusunda bireysel bek­lentilerini içeren “dot plot” gelecek ay yapılacak toplan­tıda aktarılacak.

Şüphesiz Trump yönetimi tarafından başta Çin olmak üzere süregelen gümrük ta­rifeleri tartışmaları herke­si muhafazakar bir noktaya çekti. Volatilitenin bu kadar yüksek gittiği bir ortamda or­ta ve uzun vadeli olarak ekonomik projeksiyonlarda bulunmak ve ön­görülerin arka­sında durmak gi­derek zorlaşıyor.

Hafta içerisin­de faiz toplan­tısı gerçekleşti­ren diğer ülkele­re bakacak olursak, İsveç ve Norveç de faizleri değiştir­medi. İngiltere konusunda ise faiz kararından ziyade ka­rarın nasıl bir oy dağılımı ile alındığı önem arz etmekte.

ABD yönetiminin Çin ile gümrük tarifeleri konusun­da anlaşmak için İsviçre’de bir araya gelmesi bekleniyor. Ancak iki taraftan da görüş­meler öncesinde gelen çeliş­kili açıklamalar bir çıkarım yapmayı zor hale getirmek­te. ABD piyasalarının en kö­tü senaryoları fiyatladıktan sonra başlattığı kısmi nor­malleşme süreci devam edi­yor. Trump’ın Ortadoğu zi­yareti, İngiltere ile ticaret anlaşmasına yakın oldukla­rı yönündeki açıklamalar ve Çin haricindeki Uzakdoğu Asya ülkeleri ile atılan kar­şılıklı adımlar risk iştahında gözle görülür bir toparlanma­ya yol açmış durumda.

Dolar endeksinin emtiaya etkisi

Petrol fiyatlarının son dört yılın dip seviyelerinde dip olu­şumu çabasına şahit oluyoruz. OPEC+ tarafından üretimin artırılması fiyatları baskılar­ken, başta Hindistan-Pakis­tan olmak üzere yeni jeopolitik risk temalarının ön plana çık­ması ile düşüşün hız kestiğini görmekteyiz. Jeopolitik riskle­rin fiyata olumlu yansıdığı di­ğer bir mecra olan altın fiyat­larında ise 3 bin 500 dolar ons seviyesinden gelen kar satış­larının ardından tepki çabası var. Dolar endeksinin 100 sevi­yesi altında kaldığı bir ortam­da, dolar ile kote edilen emtia grubunda genel olarak pozitif seyrin korunması beklenebilir.