  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Serdar PAZI
  4. Merkez bankaları haftası nasıl geçti?

Merkez bankaları haftası nasıl geçti?

Serdar PAZI
Serdar PAZI PİYASANIN İÇİNDEN

Global olarak en yakından izlenen merkez bankası olan Fed faiz kararını açıkla­dı, faizlerde değişikliğe git­meyen Fed önümüzdeki ayla­ra ilişkin de temkinli bir ton­da konuştu. Fed üyelerinin faiz konusunda bireysel bek­lentilerini içeren “dot plot” gelecek ay yapılacak toplan­tıda aktarılacak.

Şüphesiz Trump yönetimi tarafından başta Çin olmak üzere süregelen gümrük ta­rifeleri tartışmaları herke­si muhafazakar bir noktaya çekti. Volatilitenin bu kadar yüksek gittiği bir ortamda or­ta ve uzun vadeli olarak ekonomik projeksiyonlarda bulunmak ve ön­görülerin arka­sında durmak gi­derek zorlaşıyor.

Hafta içerisin­de faiz toplan­tısı gerçekleşti­ren diğer ülkele­re bakacak olursak, İsveç ve Norveç de faizleri değiştir­medi. İngiltere konusunda ise faiz kararından ziyade ka­rarın nasıl bir oy dağılımı ile alındığı önem arz etmekte.

ABD yönetiminin Çin ile gümrük tarifeleri konusun­da anlaşmak için İsviçre’de bir araya gelmesi bekleniyor. Ancak iki taraftan da görüş­meler öncesinde gelen çeliş­kili açıklamalar bir çıkarım yapmayı zor hale getirmek­te. ABD piyasalarının en kö­tü senaryoları fiyatladıktan sonra başlattığı kısmi nor­malleşme süreci devam edi­yor. Trump’ın Ortadoğu zi­yareti, İngiltere ile ticaret anlaşmasına yakın oldukla­rı yönündeki açıklamalar ve Çin haricindeki Uzakdoğu Asya ülkeleri ile atılan kar­şılıklı adımlar risk iştahında gözle görülür bir toparlanma­ya yol açmış durumda.

Dolar endeksinin emtiaya etkisi

Petrol fiyatlarının son dört yılın dip seviyelerinde dip olu­şumu çabasına şahit oluyoruz. OPEC+ tarafından üretimin artırılması fiyatları baskılar­ken, başta Hindistan-Pakis­tan olmak üzere yeni jeopolitik risk temalarının ön plana çık­ması ile düşüşün hız kestiğini görmekteyiz. Jeopolitik riskle­rin fiyata olumlu yansıdığı di­ğer bir mecra olan altın fiyat­larında ise 3 bin 500 dolar ons seviyesinden gelen kar satış­larının ardından tepki çabası var. Dolar endeksinin 100 sevi­yesi altında kaldığı bir ortam­da, dolar ile kote edilen emtia grubunda genel olarak pozitif seyrin korunması beklenebilir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Gündeme dönebildik mi? 25 Nisan 2025
Olmalı mı? Olmamalı mı? 18 Nisan 2025
Gümrük tarifeleri ne zaman eserse 11 Nisan 2025
ABD kurtuldu mu? 04 Nisan 2025
Papatya falı ya da Trump tarifeleri 28 Mart 2025
Fed iyimserliği kalıcı olur mu? 21 Mart 2025
Roller değişiyor mu gerçekten? 14 Mart 2025
TCMB Şaşırtmadı 07 Mart 2025
Altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi? 28 Şubat 2025
Belirsizlikler bitiyor mu? 21 Şubat 2025