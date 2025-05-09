Merkez bankaları haftası nasıl geçti?
Global olarak en yakından izlenen merkez bankası olan Fed faiz kararını açıkladı, faizlerde değişikliğe gitmeyen Fed önümüzdeki aylara ilişkin de temkinli bir tonda konuştu. Fed üyelerinin faiz konusunda bireysel beklentilerini içeren “dot plot” gelecek ay yapılacak toplantıda aktarılacak.
Şüphesiz Trump yönetimi tarafından başta Çin olmak üzere süregelen gümrük tarifeleri tartışmaları herkesi muhafazakar bir noktaya çekti. Volatilitenin bu kadar yüksek gittiği bir ortamda orta ve uzun vadeli olarak ekonomik projeksiyonlarda bulunmak ve öngörülerin arkasında durmak giderek zorlaşıyor.
Hafta içerisinde faiz toplantısı gerçekleştiren diğer ülkelere bakacak olursak, İsveç ve Norveç de faizleri değiştirmedi. İngiltere konusunda ise faiz kararından ziyade kararın nasıl bir oy dağılımı ile alındığı önem arz etmekte.
ABD yönetiminin Çin ile gümrük tarifeleri konusunda anlaşmak için İsviçre’de bir araya gelmesi bekleniyor. Ancak iki taraftan da görüşmeler öncesinde gelen çelişkili açıklamalar bir çıkarım yapmayı zor hale getirmekte. ABD piyasalarının en kötü senaryoları fiyatladıktan sonra başlattığı kısmi normalleşme süreci devam ediyor. Trump’ın Ortadoğu ziyareti, İngiltere ile ticaret anlaşmasına yakın oldukları yönündeki açıklamalar ve Çin haricindeki Uzakdoğu Asya ülkeleri ile atılan karşılıklı adımlar risk iştahında gözle görülür bir toparlanmaya yol açmış durumda.
Dolar endeksinin emtiaya etkisi
Petrol fiyatlarının son dört yılın dip seviyelerinde dip oluşumu çabasına şahit oluyoruz. OPEC+ tarafından üretimin artırılması fiyatları baskılarken, başta Hindistan-Pakistan olmak üzere yeni jeopolitik risk temalarının ön plana çıkması ile düşüşün hız kestiğini görmekteyiz. Jeopolitik risklerin fiyata olumlu yansıdığı diğer bir mecra olan altın fiyatlarında ise 3 bin 500 dolar ons seviyesinden gelen kar satışlarının ardından tepki çabası var. Dolar endeksinin 100 seviyesi altında kaldığı bir ortamda, dolar ile kote edilen emtia grubunda genel olarak pozitif seyrin korunması beklenebilir.