Merkez bankası iletişimi

Merkez bankalarında faiz indirim ka­rarları artık peşi sıra gelmeye başla­dı. AB Merkez Bankası, eylül toplantısın­da faizi 25 baz puan düşürdüğünü açıkla­dı. Euro Bölgesi enflasyon rakamlarında gerileme eğilimi bu karar için öncü oldu.

Euro Bölgesinde tarihsel veri incelendi­ğinde, 2022 yılı ağustos dönemi için euro bölgesi enflasyonu yüzde 9.1 olarak açık­lanmıştı. 2023 Ağustos döneminde yüzde 4.3 ve 2024 yılında aynı dönem için yüzde 2.2 olarak gerçekleşmişti. Son veri ile Euro Bölgesi enflasyonda 2021 yılı temmuz ayı görünümüne geri dönmüş oldu.

Bölgede en son açıklanan 2024 yılı ikinci çeyrek büyüme verisi yüzde 0.2’ye işaret ediyor. Bölgenin amiral gemisi Almanya, yüzde 0.1 daraldı. Büyüme için öncü göstergeler­den olan PMI endeksi ise Euro Bölgesi için halen 45 seviyelerinde seyrediyor. Bilin­diği gibi bu rakamın 50 ve üzerinde olma­sı ekonomide büyüme potansiyelini işaret ediyor. Dolayısıyla AB Merkez Bankası fa­iz düzenlemeleri ile ekonomik aktivitenin önünü açmaya çalışıyor.

Fed şaşırttı mı?

Geçtiğimiz hafta bir süredir merakla bek­lenen Fed faiz kararı da açıklandı. Fed, 50 baz puanlık faiz indirimi ile özellikle risk­li varlıklara olan iştahı kabarttı. Bu kararı anlamak için biraz geri gidelim.

Hatırlar­sanız ABD’de Temmuz ayı enflasyon veri­si düşme eğilimi göstermiş olsa da ABD’de işsizlik, tarım dışı istihdam ve PMI gibi ve­rilerin performansı, ekonomik aktivitede yavaşlamanın altını çizmişti. Piyasalarda­ki fiyat hareketleri; Fed’e eylül ayı toplantı­sını beklemeden olağanüstü bir faiz indiri­mine gitmesi yönünde bir tür baskı yapmış­tı.

Fed ise faiz kararında eylül ayını işaret ederek, resesyon beklemediği mesajını ver­mişti. Fed’in erken faiz indirimine gitme­yeceği beklentisi ile küresel borsalarda ve kripto piyasalarda kuvvetli düşüşlerin ya­şandığı bir kara pazartesi gerçekleşmişti. O zaman da çokça konuştuk. Piyasalar bu tarz satış baskıları ile MB’leri bir nebze yönlen­dirme çabası içerisinde olabilirler.

MB’ler karar metinleriyle piyasalara yön veriyor…

MB’lerin hem faiz kararları hem de bu ka­rar öncesi ve sonrası piyasaya verilen me­sajlar, portföy getirilerini yakından ilgilen­dirmekte. Ya da karar metinlerinin satır araları da önümüzdeki kısa vadede piya­sanın yönünün tayini açısından son dere­ce önemli. Bu nedenle bu karar metinleri­ni okuyarak çeşitli tahminler geliştirmek mümkün.

Örneğin temkinli duracağını açıklayan bir MB’nin bir sonraki kararında aksiyon almadan piyasayı izlemeye alacağı beklenebilir. Ya da MB’ler kamuya duyur­duğu bu metin içeriklerinin fiyatlanacağını bildiğinden, karar öncesi piyasanın tepki­sini ölçmeyi amaçlamış ya da fiyat hareket­lerine önden bir yön vererek olası virajları dengelemeye çalışıyor olabilir. Bu neden­le analistler sadece kararın kendisine değil karar metinlerine de yakından ilgi gösterir.

TCMB karar metninde değişiklik…

Geçtiğimiz hafta bizde de faiz kararı açık­landı. TCMB politika faizini beklentiler da­hilinde sabit tuttu. Karar metni, dezenf­lasyon politikasına paralel olarak, fiyat is­tikrarında hedef seviyeye gelinmediğine kuvvetle işaret etti.

Burada şahin bir görün­tü çizmesine karşın daha önceki metinlerde yer alan ‘gerekmesi halinde para politikası duruşu sıkılaşacaktır’ ifadesinin metinden çıkarılması, MB’nin önümüzdeki kararın­da güvercin olması yönünde kapıyı araladı­ğı şeklinde yorumlara neden oldu. Peki gü­vercin olmak için esneme alanı henüz var mı? Faizler yüksek. Finansa erişim zor. Şir­ketler uzun vadeli yatırım ve büyüme plan­larını hatta kısa vadede çalışma sermayele­rini de finansa etmekte zorlanıyor. Bu ko­şullar düşük faize olan ihtiyacı destekliyor.

Öte yandan iç talepte yeterli daralma olma­dı. MB kararında aylık enflasyonu referans alacağını bir süredir vurguluyor. Temmuz ayı verisi yüzde 3.23, ağustos verisi yüzde 2.47’ler düzeyinde açıklandı. Ancak bu geri­lemenin sürdürülebilir olduğunu söylemek için birkaç ayın verisini daha görmek lazım. Son metin bazı güvercin mesajlar içerse de MB’nin en az 2 aylık enflasyon verisini daha gözleyecek olması kuvvetli olasılık. MB için zor bir karar dönemi kapıda.