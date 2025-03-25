Merkez Bankası, susuzluğa da el atar mı? (!)
Merkez Bankası yönetimi:
‘5 gündür, yerinde kararlar alıp/uygulayarak, ‘tahribatın hızını’ yavaşlatmaya çalıştı…
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Enflasyon sorununun çözümü için de uzunca bir süredir böyle davranıyor…
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Ancak…
‘Sıkıntının hızını yavaşlatmak’ ile ‘sorunu çözmek’ arasında büyük fark var…
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Sorunu oluşturan ‘asli nedenler’ devam ederken… Merkez Bankası’nın müdahaleleri ile gelen iyileşmenin, ‘sürdürülebilir’ olduğu düşünülebilir mi?
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Örneğin enflasyon…
Üretmeden tüketme;
Üreteni desteklememe;
İsraf büyütme;
Borçlanarak tüketme;
Gençleri eğitmeden/desteklemeden onlardan üretmelerini bekleme gibi yüzlerce ‘alışkanlık geliştirerek’ enflasyona zemin hazırlamışken…
Ve…
Bu sıkıntılı alışkanlıklarımızı ‘daha da geliştirme’ adına direnirken…
Ve…
Eğitim/hukuk/kültür temelinde sağlamlaşabilen ekosistem: Üretimden/verimlilikten uzaklaştırıp tüketime/israfa/borçlanmaya yönlendirirken…
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Ve enflasyon:
Sadece para politikası ile ortadan kalkacak ve sonraki yıllarda tekrar oluşmayacak kadar, basit bir sorun olmadığını, yıllarca, ‘ağır travmalar yaşatarak’ sık sık anlatmaya çalışmışken…
VELHASIL
Gıda enflasyonu için…
“Suyu verimli tutamıyoruz/kullanamıyoruz…”; “İnsanı verimli yetiştiremiyoruz, verimliyi de verimsizleştiriyoruz…”;
“Arazileri atıl bırakıyoruz; kullandığımızı da yanlış kullanıyoruz…”; “Navlun maliyetini azaltacak demir/denizyolunu geliştirmiyoruz; artıran karayoluna yoğunlaşıyoruz…” (vb) gibi onlarca neden sıralanabilir…
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Örneğin suyu tutmaktan/kullanmaya kadar yaptığımız yanlışlara devam ederken Merkez Bankası’nın politika faizine veya piyasadan çektiği likiditeye odaklanmak:
Gıda enflasyonunu kısa vadede düşürebilir/saklayabilir, ama uzun vadede yükseltir…
Sorunlar, nedeni ortadan kalktığında, tükenebilir…