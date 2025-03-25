Merkez Bankası, susuzluğa da el atar mı? (!)

Merkez Bankası yönetimi:

‘5 gündür, yerinde kararlar alıp/uy­gulayarak, ‘tahribatın hızını’ yavaşlatmaya çalıştı…

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Enflasyon sorununun çözümü için de uzunca bir süredir böyle davranıyor…

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Ancak…

‘Sıkıntının hızını yavaşlatmak’ ile ‘soru­nu çözmek’ arasında büyük fark var…

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Sorunu oluşturan ‘asli nedenler’ devam ederken… Merkez Bankası’nın müdahaleleri ile gelen iyileşmenin, ‘sürdürülebilir’ oldu­ğu düşünülebilir mi?

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Örneğin enflasyon…

Üretmeden tüketme;

Üreteni desteklememe;

İsraf büyütme;

Borçlanarak tüketme;

Gençleri eğitmeden/desteklemeden onlar­dan üretmelerini bekleme gibi yüzlerce ‘alış­kanlık geliştirerek’ enflasyona zemin hazır­lamışken…

Ve…

Bu sıkıntılı alışkanlıklarımızı ‘daha da geliş­tirme’ adına direnirken…

Ve…

Eğitim/hukuk/kültür temelinde sağlamla­şabilen ekosistem: Üretimden/verimlilikten uzaklaştırıp tüketime/israfa/borçlanmaya yönlendirirken…

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Ve enflasyon:

Sadece para politikası ile ortadan kalkacak ve sonraki yıllarda tekrar oluşmayacak kadar, basit bir sorun olmadığını, yıllarca, ‘ağır travmalar yaşatarak’ sık sık anlatmaya ça­lışmışken…

VELHASIL

Gıda enflasyonu için…

“Suyu verimli tutamıyoruz/kullanamıyo­ruz…”; “İnsanı verimli yetiştiremiyoruz, ve­rimliyi de verimsizleştiriyoruz…”;

“Arazileri atıl bırakıyoruz; kullandığımı­zı da yanlış kullanıyoruz…”; “Navlun maliye­tini azaltacak demir/denizyolunu geliştirmi­yoruz; artıran karayoluna yoğunlaşıyoruz…” (vb) gibi onlarca neden sıralanabilir…

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Örneğin suyu tutmaktan/kullanmaya ka­dar yaptığımız yanlışlara devam ederken Merkez Bankası’nın politika faizine veya pi­yasadan çektiği likiditeye odaklanmak:

Gıda enflasyonunu kısa vadede düşürebi­lir/saklayabilir, ama uzun vadede yükseltir…

Sorunlar, nedeni ortadan kalktığında, tüke­nebilir…