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Merkez Bankası tekrar uyardı…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Merkez Bankası…

Hükümete gönderdiği mektupta, özetle:

“2025 yılında hükümet tarafından belirle­nen (yönetilen/yönlendirilen) fiyatlar;

Ve,

Ücretlerin yanında, vergi ayarlamaları da ‘OVP hedefleri çerçevesinde’ belirlenmeli…” diyor…

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Ekliyor:

“Böyle davranılırsa, maliye politikası enf­lasyonla mücadelede destekleyici olur…”

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Uyarıyor:

“Orta ve uzun vadede, enflasyondaki katı­lık ve oynaklıkları azaltacak yapısal reform­lara odaklanılmalı…”

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Özetle:

“Gıda, konut, eğitim gibi mal/hizmetler­de arz/nitelik/verimlilik kapasitesini artı­racak politikalar uygulanmalı…” diye, yol da gösteriyor…

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Ve, yine özetle:

“Adımlar bu yönde olursa, fiyat istikrarına ve dolayısıyla toplumsal refaha olumlu katkı sağlanır…” cümlesiyle, sebep/sonuç ilişkisi­ne de ışık tutuyor…

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Hedef için “güçlü politika eşgüdümüne” de vurgu yapıyor:

“Sıkı para politikası duruşu ve güçlü po­litika eşgüdümü altında, enflasyon yüzde 5 olan orta vadeli hedefe yakınsayabilir…”

VELHASIL

Bu adımlar atılmayınca ne oldu/oluyor?

Şubat ayı enflasyonun da, Ocak ayı enf­lasyonu gibi “sürpriz yapıp” yüzde 5’in üze­rinde veya “yüzde 4-5 civarında” gelme ih­timali artırıyor…

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Daha da önemlisi:

Bu adımların atılmaması, “yüksek enf­lasyon” beklentilerindeki katılığı da artı­rıp, “yüksek enflasyon çıkma olasılığını” sürpriz olmaktan çıkarıyor…

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