Merkez Bankası tekrar uyardı…
Merkez Bankası…
Hükümete gönderdiği mektupta, özetle:
“2025 yılında hükümet tarafından belirlenen (yönetilen/yönlendirilen) fiyatlar;
Ve,
Ücretlerin yanında, vergi ayarlamaları da ‘OVP hedefleri çerçevesinde’ belirlenmeli…” diyor…
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Ekliyor:
“Böyle davranılırsa, maliye politikası enflasyonla mücadelede destekleyici olur…”
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Uyarıyor:
“Orta ve uzun vadede, enflasyondaki katılık ve oynaklıkları azaltacak yapısal reformlara odaklanılmalı…”
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Özetle:
“Gıda, konut, eğitim gibi mal/hizmetlerde arz/nitelik/verimlilik kapasitesini artıracak politikalar uygulanmalı…” diye, yol da gösteriyor…
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Ve, yine özetle:
“Adımlar bu yönde olursa, fiyat istikrarına ve dolayısıyla toplumsal refaha olumlu katkı sağlanır…” cümlesiyle, sebep/sonuç ilişkisine de ışık tutuyor…
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Hedef için “güçlü politika eşgüdümüne” de vurgu yapıyor:
“Sıkı para politikası duruşu ve güçlü politika eşgüdümü altında, enflasyon yüzde 5 olan orta vadeli hedefe yakınsayabilir…”
VELHASIL
Bu adımlar atılmayınca ne oldu/oluyor?
Şubat ayı enflasyonun da, Ocak ayı enflasyonu gibi “sürpriz yapıp” yüzde 5’in üzerinde veya “yüzde 4-5 civarında” gelme ihtimali artırıyor…
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Daha da önemlisi:
Bu adımların atılmaması, “yüksek enflasyon” beklentilerindeki katılığı da artırıp, “yüksek enflasyon çıkma olasılığını” sürpriz olmaktan çıkarıyor…