Merkez bu sefer farklı mı?

PPK uzun, zamandır merakla beklenen faiz kararını verdi ve analiz beklentilerinin çok üzerinde bir artışla politika faizini %25 seviyesine getirdi. İlk planda kararın yansıması dolar kurunda düşüş ve bankacılık sektörü öncülüğünde endekste yükseliş şeklinde oldu.

Kredi ve mevduat faizlerinde bu karara ve gelecek dönemde de gelebilecek ek artırım beklentilerine paralel olarak yükseliş yaşanacaktır. TL mevduat faizlerinin yüzde 30-40 bandının üst kısmına yakınsaması ve kredi faizlerinin de bu bandın hemen üstünde şekillenmesi beklenebilir.

Ekonomi yönetiminin menkul kıymet tesisi uygulamasına tutunarak Hazine bütçesi üzerindeki baskının sınırlı kalmasına çalışacaklarını düşünüyorum.