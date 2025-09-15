“Mermerli binası” değil, “ruhu olan” okulların getirdiği/getireceği (her alanda) şampiyonluk…

Çok basittir:

Yüzlerce “okul binası” yapabiliriz…

Kampüsünü tekno­lojik ürünler/salonlar, akıllı tahtalarla donata­biliriz…

Çocukların eline “akıl­lı tablet” tutuşturabili­riz…

“Bakkal dükkanı gi­bi”, iki adımda bir “paralı okul” (apartman altlarında da­hi) açabiliriz…

Sonra:

“Okul sayısı şu kadar art­tı”, “Bu kadar kişi üniversite okuyor!” diye nicelikle övünebiliriz…

* * *

Yeteneklileri göremezsek…

Ve…

Onlara “fırsat eşitliği” ver­mezsek;

Yeteneklerini geliştiremez­sek;

Yeteneklileri yönlendire­mezsek…

* * *

Yani:

Çocuklarımıza, “parayla/ torpille değil akılla/çabayla/ emekle/rekabetle/bilgiyle” rakiplerin önüne geçilebile­ceğini gösteremezsek/öğrete­mezsek…

Gençlerin herbiri için ayrı ayrı “okul binası” yap­san da; akıllı tablet fab­rikasını önlerine sersen de “başarı gelmiyor”…

* * *

Örneğin: Batman’da, Giresun’da, Adıya­man’da (vb)…

Basketbol /voley­bol/makine/tarım vb gibi alanlardan bi­ri/ikisi için yetene­ği olan, çabalayan bir gencin, İstanbul’da ki (yüzlerce spor okulu/kursu/fabrika…) ar­kadaşı kadar imkanı/fırsatı var mı?

Yetenekleri olan, çabalayan; ancak “ailesinin maddi gücü bulunmayan” bir gencin; “ai­lesinin maddi gücü olan” bir gence göre “nitelikli bir okul­da öğrenme/geliştirme” önce­liği/fırsatı var mı?

VELHASIL

Yetenekleri görülen, geliştirilen, yönlendirilen, fırsat verilen gençlerimiz mi?

* * *

Arnavutluk'ta Tropoya’nın bir köyünden, 16 yaşında Bandırma’ya gelen ve fiziksel özellikleri/yetenekleri görülerek Bandırma takımında fırsat verilen Ercan Osmani…

12 yaşındayken, fiziksel özellikleri/yetenekleri görülerek Bandırma takımında fırsat verilen Giresunlu Alperen Şengün…

Fiziksel özellikleri/yetenekleri görülerek Bandırma takımında fırsat verilen Batmanlı Şehmus Hazer…

Nijerya'da maddi olanaksızlıklar nedeniyle “topsuz” basketbol oynayan; Ve Bandırma örneğinde olduğu gibi işini seven/saygı duyan, “mermerli binalara kapanmadan, alana çıkan, araştıran” bir öğretmen tarafından keşfedilen ve fırsat verilen Adem Bona…

* * *

Filenin sultanlarından sonra basketbol milli takımımız (12 Dev Adam) da sadece onur, gurur, mutluluk vermedi;

Eğitim sistemimiz ile ilgili yıllardır anlatmaya çalıştığımız şeyi; “her alanda rekabetçi/başarılı olabilmenin yolunu” somut olarak gösterdi…