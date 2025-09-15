“Mermerli binası” değil, “ruhu olan” okulların getirdiği/getireceği (her alanda) şampiyonluk…
Çok basittir:
Yüzlerce “okul binası” yapabiliriz…
Kampüsünü teknolojik ürünler/salonlar, akıllı tahtalarla donatabiliriz…
Çocukların eline “akıllı tablet” tutuşturabiliriz…
“Bakkal dükkanı gibi”, iki adımda bir “paralı okul” (apartman altlarında dahi) açabiliriz…
Sonra:
“Okul sayısı şu kadar arttı”, “Bu kadar kişi üniversite okuyor!” diye nicelikle övünebiliriz…
* * *
Yeteneklileri göremezsek…
Ve…
Onlara “fırsat eşitliği” vermezsek;
Yeteneklerini geliştiremezsek;
Yeteneklileri yönlendiremezsek…
* * *
Yani:
Çocuklarımıza, “parayla/ torpille değil akılla/çabayla/ emekle/rekabetle/bilgiyle” rakiplerin önüne geçilebileceğini gösteremezsek/öğretemezsek…
Gençlerin herbiri için ayrı ayrı “okul binası” yapsan da; akıllı tablet fabrikasını önlerine sersen de “başarı gelmiyor”…
* * *
Örneğin: Batman’da, Giresun’da, Adıyaman’da (vb)…
Basketbol /voleybol/makine/tarım vb gibi alanlardan biri/ikisi için yeteneği olan, çabalayan bir gencin, İstanbul’da ki (yüzlerce spor okulu/kursu/fabrika…) arkadaşı kadar imkanı/fırsatı var mı?
Yetenekleri olan, çabalayan; ancak “ailesinin maddi gücü bulunmayan” bir gencin; “ailesinin maddi gücü olan” bir gence göre “nitelikli bir okulda öğrenme/geliştirme” önceliği/fırsatı var mı?
VELHASIL
Yetenekleri görülen, geliştirilen, yönlendirilen, fırsat verilen gençlerimiz mi?
* * *
Arnavutluk'ta Tropoya’nın bir köyünden, 16 yaşında Bandırma’ya gelen ve fiziksel özellikleri/yetenekleri görülerek Bandırma takımında fırsat verilen Ercan Osmani…
12 yaşındayken, fiziksel özellikleri/yetenekleri görülerek Bandırma takımında fırsat verilen Giresunlu Alperen Şengün…
Fiziksel özellikleri/yetenekleri görülerek Bandırma takımında fırsat verilen Batmanlı Şehmus Hazer…
Nijerya'da maddi olanaksızlıklar nedeniyle “topsuz” basketbol oynayan; Ve Bandırma örneğinde olduğu gibi işini seven/saygı duyan, “mermerli binalara kapanmadan, alana çıkan, araştıran” bir öğretmen tarafından keşfedilen ve fırsat verilen Adem Bona…
* * *
Filenin sultanlarından sonra basketbol milli takımımız (12 Dev Adam) da sadece onur, gurur, mutluluk vermedi;
Eğitim sistemimiz ile ilgili yıllardır anlatmaya çalıştığımız şeyi; “her alanda rekabetçi/başarılı olabilmenin yolunu” somut olarak gösterdi…
