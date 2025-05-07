“Mevcut yatırımlarla” üretebileceğimiz ürünlerin, “toplam ithalattaki” payı yüzde 16’ya yaklaştı…

İthalat “çok yüksek” ve/veya artıyor olabilir…

Ama:

Üretimi/ihracatı artırıyorsa;

Ve turizm/yurtdışı çalışan gelirleriyle cari denge/fazla verilebiliyorsa ihtiyaçtır/sürdü­rülebilir…

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İthalat “çok düşük” ve/veya düşüyor olabilir…

Ama:

Alım gücü, üretim ve/veya ihracattaki dü­şüş nedenliyse çok dikkat edilmelidir…

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Dış ticaret verileri, ithalatımızın mart ayında yavaşladığını gösteriyor…

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Ayrıntıları ise olumlu/olumsuz tarafını anlatıyor…

Maalesef;

Mart ayındaki yavaşlama, hammadde/ ara mallarının dış alımındaki düşüşten kaynak­lanıyor…

(Bu, yerli üretimin ve ihracatın gerile­yebileceği anlamına da geliyor…)

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Enerji fiyatları düşerken;

Enerjinin yanında, altın ithalatı da azalır­ken;

Mart ayında toplam ithalat binde 4 düşer­ken;

Tüketim malı ithalatımız yüzde 12.4 artış­la 5.3 milyar dolara çıkmış...

VELHASIL

Tüketim malı ithalatımız:

İlk 3 ayda, geçen yıla oranla, yüzde 10 arttı…

13.5 milyar dolara ulaştı…

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Yani:

Tüketim mallarının, “toplam ithalat” için­deki payı yüzde 16’ya yaklaştı…

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Kısacası:

“Mevcut yatırımlarla” üretebileceğimiz ürünleri dahi yabancıdan alıyoruz…

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İki nedeni olabilir:

Ya “üretmeme”, “kapasiteleri atıl bırak­ma”, “yabancıdan alma” kültürümüzü daha da geliştiriyoruz; hastalığımızı kronikleş­tiriyoruz…

Veya yabancının maliyetleri ve destekleri ile rekabet edemiyoruz ve hastalığı kronik­leştiriyoruz…