“Mevcut yatırımlarla” üretebileceğimiz ürünlerin, “toplam ithalattaki” payı yüzde 16’ya yaklaştı…
İthalat “çok yüksek” ve/veya artıyor olabilir…
Ama:
Üretimi/ihracatı artırıyorsa;
Ve turizm/yurtdışı çalışan gelirleriyle cari denge/fazla verilebiliyorsa ihtiyaçtır/sürdürülebilir…
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İthalat “çok düşük” ve/veya düşüyor olabilir…
Ama:
Alım gücü, üretim ve/veya ihracattaki düşüş nedenliyse çok dikkat edilmelidir…
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Dış ticaret verileri, ithalatımızın mart ayında yavaşladığını gösteriyor…
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Ayrıntıları ise olumlu/olumsuz tarafını anlatıyor…
Maalesef;
Mart ayındaki yavaşlama, hammadde/ ara mallarının dış alımındaki düşüşten kaynaklanıyor…
(Bu, yerli üretimin ve ihracatın gerileyebileceği anlamına da geliyor…)
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Enerji fiyatları düşerken;
Enerjinin yanında, altın ithalatı da azalırken;
Mart ayında toplam ithalat binde 4 düşerken;
Tüketim malı ithalatımız yüzde 12.4 artışla 5.3 milyar dolara çıkmış...
VELHASIL
Tüketim malı ithalatımız:
İlk 3 ayda, geçen yıla oranla, yüzde 10 arttı…
13.5 milyar dolara ulaştı…
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Yani:
Tüketim mallarının, “toplam ithalat” içindeki payı yüzde 16’ya yaklaştı…
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Kısacası:
“Mevcut yatırımlarla” üretebileceğimiz ürünleri dahi yabancıdan alıyoruz…
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İki nedeni olabilir:
Ya “üretmeme”, “kapasiteleri atıl bırakma”, “yabancıdan alma” kültürümüzü daha da geliştiriyoruz; hastalığımızı kronikleştiriyoruz…
Veya yabancının maliyetleri ve destekleri ile rekabet edemiyoruz ve hastalığı kronikleştiriyoruz…