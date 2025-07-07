Mevduat enflasyonu da doları da yendi

TÜFE bazında enflasyonun yüzde 35,05 olduğu son bir yılda TL mevduatla çevrilen birikimlerin vadelere göre getirisi yüzde 46,3- 63,2 arasında, dolardaki artış ise yüzde 23. Yıllık bazda reel olarak üç ay vadeli mevduat yüzde 20,9, 1 yıl vadeli yüzde 8,4 kazandırdı.

Yüksek faizin damgası­nı vurduğu son bir yıl­da mevduat enflasyo­nun çok üzerindeki getirisi ile yatırımcısını karlı çıkarır­ken, baskılanan kurlar dola­yısıyla düşük kalan dolar ise reel kayba uğrattı. Son bir yıl­da tüketici enflasyonu yüz­de 35,05 olurken, mevduatta çevrilen fonlar nominal baz­da yüzde 63’e ulaşan nominal, yüzde 21’e varan reel getiriler sağladı. Bir yıl önce dolar boz­durarak TL mevduata geçen yatırımcının her 100 doları 133 dolara kadar çıktı.

Temmuz 2023’ten bu yana uygulanan ekonomik program kapsamında, yüzde 8,5’ten Mart 2024’te yüzde 50’ye ka­dar çıkarılan ve aralık ayına kadar bu yüksek düzeyde kalan politika faizi paralelinde mev­duat ve kredi faizleri de hızla yükselmişti. Merkez Banka­sı’nın aralıkta başlayan tedrici faiz indirim süreci ise marttan bu yana devam eden iç ve dış siyasi ve ekonomik şoklar yü­zünden kesintiye uğradı. Ni­sanda yeniden faiz artırımına gitmek zorunda kalan, mayıs ve haziranda yüzde 46’lık ora­nı sabit tutan Banka’nın tem­muz toplantısında alacağı faiz kararı bekleniyor.

1 milyon TL 632 bin TL getirdi

Merkez Bankası’nın haftalık bazdaki verilerine göre geçen yıl haziran ayının son cuma günü bankacılık sektörü orta­lamasında yıllık basit mevduat faizi bir aya kadar vadede yüz­de 54,78, üç aya kadar vadede yüzde 59,17, altı aya kadar va­dede yüzde 57,57 ve bir yıl va­delide yüzde 48,78’e çıkmış­tı. Bu oranlara göre o tarihte bankaya yatırılan ve vade ye­nileme dönemlerinde geçerli faiz ve stopaj oranları üzerin­den düzenli olarak bir ay vadeli mevduatta çevrilen birikimler son bir yılda bileşik bazda net yüzde 59,94, üç ay vadede çev­rilen fonlar yüzde 63,23, altı ay vadede tutulan hesaplar yüzde 54,05 getiri sağladı. Aynı tarih­te açılan bir yıl vadeli mevduat da stopaj sonrası yüzde 46,34 oranında net faiz getirdi.

Geçen yıl haziran sonunda 1 milyon TL ile açılan ve sürekli aynı vade ile çevrilen bir mev­duat hesabının bakiyesi, bu yıl aynı tarih itibarıyla stopaj ke­sintilerinden sonra 1 milyon 599 bin 380 lira oldu, sürek­li üç ay vade ile çevrilen aynı başlangıç tutarlı hesabın son bakiyesi de 1 milyon 632 bin 255 liraya ulaştı. Bir yıl önce altı ay vade ile açılan ve aralık sonunda aynı vade ile yenile­nen 1 milyon liralık mevdua­tın güncel bakiyesi de 1 milyon 540 bin 464 lira olurken, aynı tarihte bir yıl vade üzerinden açılan aynı tutardaki birikim stopaj sonrası 1 milyon 463 bin 400 liraya çıktı. Buna göre son bir yılda 1 milyon liralık biri­kim bir ay vadeli mevduatta 599,4 bin, üç ay vadelide 632,3 bin, altı ay vadelide 540,5 bin, bir yıl vadeli mevduatta 463,4 bin lira net getiri sağladı.

Son bir yıldaki getiriler, Ha­ziran 2025 sonu itibarıyla tü­ketici fiyatları (TÜFE) ba­zında yüzde 35,05 olan yıllık enflasyonla indirgendiğinde bir ay vadeli mevduatın yıllık yüzde 18,4, üç ay vadede çevri­len mevduatın yüzde 20,9, altı ay vadelinin yüzde 14,1 kazan­dırdığı belirlendi. Bir yıl önce bir yıl vade ile açılmış mevdu­at hesaplarının reel getirisi de yüzde 8,4 oldu.

Cari faizlerle mevduat hesabı açmak cazibesini koruyor

Geçen yıl haziran sonu itibarıyla yıllık TÜFE enflasyonu yüzde 71,60, piyasa katılımcılarının cari yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,52, bir yıl sonra için (Haziran 2025) tahmini de yüzde 31,79 düzeyindeydi. Haziran 2024 sonu itibaren mevduatın yıllık faizi ise vadelere göre yüzde 48,8- 52,2 arasında bulunuyordu.

Yıllık enflasyon haziran sonu itibarıyla yüzde 35 dolayına kadar inerken, bir yıl önce açılan bir yıl vadeli mevduat, aynı tarihte açılan ve her ay yenilenen bir ay vadeli mevduat, yine bu tarihte açılan ve eylül, aralık ve martta yenilenen üç ay vadeli mevduat ve aralıkta yenilenen altı ay vadeli mevduatın son bir yıldaki bileşik getirileri gerçekleşen enflasyonun çok üzerinde oluştu.

Haziran 2025 sonu itibarıyla bir ay vadeli yıllık yüzde 55,8, üç ay vadeli mevduat yüzde 57,8, altı ay vadeli yüzde 39,16 ve bir yıl vadeli mevduat 49,54 faizle açıldı. Piyasa katılımcılarının bu yıl sonu itibarıyla TÜFE enflasyonu tahmini yüzde 29,86 ve bir yıl sonrasının oranı ise yüzde 24,56 düzeyinde. Buna göre uygulanan enflasyonla mücadele programının da etkisiyle enflasyonda düşüş ve bunun devamına ilişkin beklenti giderek güçlenirken, mevcut piyasa koşulları nedeniyle politika faizi bu paralelde aşağı çekilemediği için mevduat faizleri yüksek düzeyini koruyor. Faizlerde izleyen dönemde düşüş beklense de enflasyondaki gerileme paralelinde olması öngörülmüyor. Bu nedenle bugünlerde açılan mevduata verilen yüksek faiz oranları, izleyen dönemde gerçekleşmesi beklenen enflasyonun çok üzerinde bulunuyor ve cari faizlerle mevduat hesabı açmak hala cazibesini koruyor.

Dolar bazında yüzde 30’a varan getiri

Doların, geçen yıl haziran ayının son cuma günü 32,29 TL olan serbest piyasa gişe alış kuru bu yıl aynı tarihte 39,71 TL’ye yükseldi. Buna göre son bir yılda dolarda TL’ye karşı değerlenme yüzde 23’le enflasyonun çok altında kaldı ve elinde dolar tutanlar yıllık enflasyondan arındırıldığında reel bazda yüzde 8,9 oranında zarara uğradı. Geçen yıl anılan tarihte 1 milyon TL ile 30 bin 970 dolar satın alınabiliyordu. Aynı tutarda dolar bozdurarak elde ettiği 1 milyon lirayı sürekli bir ay vadeli TL mevduatta çeviren bir tasarruf sahibi, bir yılda faiz getirisi ile birlikte elde ettiği birikimle yeniden dolar almak istediğinde bu yıl haziranın son cuma günkü kuru ile 40 bin 272 dolar, üç ay vadelide çevirenler 41 bin 100 dolar, altı ay vadelide çevirenler 38 bin 789 dolar ve bir yıl vadeli mevduatta tutan yatırımcılar 36 bin 848 dolar satın alabildi. Böylece bir yıl önce bozdurularak TL mevduata yatırılan her 100 dolar bir ay vadeli ile çevrildiyse 130 dolara, üç ay vadelide 132,70 dolara, altı ay vadelide 125,20 dolara, bir yıl vadelide tutulmuşsa 119 dolara çıktı.