Mevduat ve dövize eurobond alternatifi

Piyasalar bu hafta eylül ayı enflasyon verisine odaklandı. Faiz indirimi beklentileriyle 2026’da TL estrümanlarda yıllık getiriler yüzde 30 civarı şekilleniyor. Tahmin edilen kur artışları ve yıllık yüzde 7 civarı faiz getirisi nedeniyle eurobondlar TL enstrümanlara ciddi rakip. Kurlarda yaşanabilecek ani artışlar eurobond getirileri artırabilir.

Piyasalar stresten bir türlü uzak kalamıyor. Oysa geçen hafta pi­yasalar olumlu beklentiler­le haftaya başlangıç yapmış­tı. Cuma günü ABD Başka­nı Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 25 Eylül’de Beyaz Saray’da bir araya geleceğini açıklamış ve vadeli işlemlerde BIST30 Endeksi kontratları hızla de­ğer kazanmıştı. Ancak hafta ge­neline bakıldığında bir tarafta CHP İstanbul Kurultay’ı ile ilgili haber akışı bir tarafta Beyaz Sa­ray’daki görüşmeden gelen baş­lıklar piyasalar tarafından yakın­dan takip edildi. CHP İstanbul Kurultay’ı ve Erdoğan-Trump görüşmesinden gelen açıklamaları piya­salar ‘olumsuz’ ta­rafından fiyatlamayı tercih etti. BIST 100 Endeksi haftayı yüzde 1.27’lik kayıpla tamam­lasa da hisse bazlı çok daha sert geri çekilmeler görüldü. Özellikle Bank Of America (BofA) tarafın­dan hafta genelinde yapılan 16 milyar TL’lik satış baskıyı arttırdı. Geçmiş dönemlerde Bo­fA’dan gelen bu kadar yüklü sa­tış, endekste çok daha büyük ka­yıplara neden olabiliyordu. An­cak bu satışların büyük kısmının karşılanmış olması endeks bazlı kayıpları sınırladı.

Eylül ayı enflasyon verisi izlenecek

Döviz ve faiz tarafı ise hisse senetlerine oranla daha sakin bir seyir izledi. Bu haftanın en kritik gündem maddesi cuma günü Türkiye İstatistik Kuru­mu (TÜİK) tarafından açıkla­nacak olan eylül ayı enflasyon rakamları. Merkez Banka­sı’nın eylül ayı Piyasa Katı­lımcıları Anketi’nde beklen­ti, enflasyonun eylül ayında aylık yüzde 2.04 artacağı yönündeydi. Piyasa katılımcıları Para Politika­sı Kurulu’nun eylül toplantısında 250 baz puan, ekim toplantısın­da yaklaşık 200 baz puan ve ara­lık toplantısında da 200 baz puan­lık faiz indirim beklentisi ortaya koydu. Ancak son yapılan değer­lendirmeler, enflasyonun yüz­de 2.5 civarında gelebileceği yö­nünde. Yani enflasyona yöne­lik tahminler yukarı yönlü revize edilmiş durum­da. Dolayısıyla cuma gü­nü gelecek rakamlar, 23 Ekim’deki Para Politika­sı Kurulu (PPK) toplan­tısına yönelik faiz indi­rimi beklentilerini şekil­lendirebilir

TL enstrümanların getirileri azalıyor

CHP merkezli haber akışları piyasalar tarafından yakından izlenmeye devam edecek bir diğer gündem maddesi. İşte böyle bir ortamda yatırımcılar, önümüzdeki döneme ilişkin yatırım planlarını yapmaya çalışıyor. Son yıllarda yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği mevduat ve para piyasası fonlarında getiriler faiz indirimlerinin beklentiler doğrultusunda gerçekleşmesi halinde yıllık yüzde 30 civarında olacak. Yatırımcıların bir gözü de döviz kurlarında. Uzun zamandır enflasyonun altında artan dolar kurlarında ani bir hareket olup olmayacağı merak ediliyor. Genel beklenti kurlarda önümüzdeki yıl da ‘kontrollü’ hareket edeceği şeklinde. Açıklanan Orta Vadeli Plan’da hesaplamalarda kullanılan ortalama dolar kuru ve piyasa beklentileri dolar kurunda gelecek yıl yüzde 22-23 civarı bir değer artışına işaret ediyor. İşte bu rakamlar dikkate alındığında yıllık yüzde 7-7.5 civarı faiz sunan Hazine ve büyük şirketlerin ihraç ettikleri eurobondlar iyi bir alternatif olarak öne çıkıyor. Kısaca beklenen kur artışı ve yıllık faiz, TL enstrümanlara paralel bir getiri vadediyor. Bu süreçte kurlarda tahminlerin üzerinde bir değer artışı eurobond yatırımcılarına daha yüksek bir getiri sunabilir.