Mevduat ve dövize eurobond alternatifi
Piyasalar bu hafta eylül ayı enflasyon verisine odaklandı. Faiz indirimi beklentileriyle 2026’da TL estrümanlarda yıllık getiriler yüzde 30 civarı şekilleniyor. Tahmin edilen kur artışları ve yıllık yüzde 7 civarı faiz getirisi nedeniyle eurobondlar TL enstrümanlara ciddi rakip. Kurlarda yaşanabilecek ani artışlar eurobond getirileri artırabilir.
Piyasalar stresten bir türlü uzak kalamıyor. Oysa geçen hafta piyasalar olumlu beklentilerle haftaya başlangıç yapmıştı. Cuma günü ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 25 Eylül’de Beyaz Saray’da bir araya geleceğini açıklamış ve vadeli işlemlerde BIST30 Endeksi kontratları hızla değer kazanmıştı. Ancak hafta geneline bakıldığında bir tarafta CHP İstanbul Kurultay’ı ile ilgili haber akışı bir tarafta Beyaz Saray’daki görüşmeden gelen başlıklar piyasalar tarafından yakından takip edildi. CHP İstanbul Kurultay’ı ve Erdoğan-Trump görüşmesinden gelen açıklamaları piyasalar ‘olumsuz’ tarafından fiyatlamayı tercih etti. BIST 100 Endeksi haftayı yüzde 1.27’lik kayıpla tamamlasa da hisse bazlı çok daha sert geri çekilmeler görüldü. Özellikle Bank Of America (BofA) tarafından hafta genelinde yapılan 16 milyar TL’lik satış baskıyı arttırdı. Geçmiş dönemlerde BofA’dan gelen bu kadar yüklü satış, endekste çok daha büyük kayıplara neden olabiliyordu. Ancak bu satışların büyük kısmının karşılanmış olması endeks bazlı kayıpları sınırladı.
Eylül ayı enflasyon verisi izlenecek
Döviz ve faiz tarafı ise hisse senetlerine oranla daha sakin bir seyir izledi. Bu haftanın en kritik gündem maddesi cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan eylül ayı enflasyon rakamları. Merkez Bankası’nın eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde beklenti, enflasyonun eylül ayında aylık yüzde 2.04 artacağı yönündeydi. Piyasa katılımcıları Para Politikası Kurulu’nun eylül toplantısında 250 baz puan, ekim toplantısında yaklaşık 200 baz puan ve aralık toplantısında da 200 baz puanlık faiz indirim beklentisi ortaya koydu. Ancak son yapılan değerlendirmeler, enflasyonun yüzde 2.5 civarında gelebileceği yönünde. Yani enflasyona yönelik tahminler yukarı yönlü revize edilmiş durumda. Dolayısıyla cuma günü gelecek rakamlar, 23 Ekim’deki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik faiz indirimi beklentilerini şekillendirebilir
TL enstrümanların getirileri azalıyor
CHP merkezli haber akışları piyasalar tarafından yakından izlenmeye devam edecek bir diğer gündem maddesi. İşte böyle bir ortamda yatırımcılar, önümüzdeki döneme ilişkin yatırım planlarını yapmaya çalışıyor. Son yıllarda yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği mevduat ve para piyasası fonlarında getiriler faiz indirimlerinin beklentiler doğrultusunda gerçekleşmesi halinde yıllık yüzde 30 civarında olacak. Yatırımcıların bir gözü de döviz kurlarında. Uzun zamandır enflasyonun altında artan dolar kurlarında ani bir hareket olup olmayacağı merak ediliyor. Genel beklenti kurlarda önümüzdeki yıl da ‘kontrollü’ hareket edeceği şeklinde. Açıklanan Orta Vadeli Plan’da hesaplamalarda kullanılan ortalama dolar kuru ve piyasa beklentileri dolar kurunda gelecek yıl yüzde 22-23 civarı bir değer artışına işaret ediyor. İşte bu rakamlar dikkate alındığında yıllık yüzde 7-7.5 civarı faiz sunan Hazine ve büyük şirketlerin ihraç ettikleri eurobondlar iyi bir alternatif olarak öne çıkıyor. Kısaca beklenen kur artışı ve yıllık faiz, TL enstrümanlara paralel bir getiri vadediyor. Bu süreçte kurlarda tahminlerin üzerinde bir değer artışı eurobond yatırımcılarına daha yüksek bir getiri sunabilir.
|Borsa
|11.151,20
|-1,99 %
|Dolar
|41,5747
|0,02 %
|Euro
|48,6994
|0,06 %
|Euro/Dolar
|1,1705
|0,03 %
|Altın (GR)
|5.032,26
|0,13 %
|Altın (ONS)
|3.769,71
|0,25 %
|Brent
|68,5700
|-0,20 %