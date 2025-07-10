Mevduat ve fonda stopaj artışı sürprizi
Mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranlarının %15’ten %17.5’e çıkartılması kararını piyasalar ‘sürpriz’ olarak yorumladı. Yaşanan stopaj artışı sonrasında aylık 100 bin TL’sini yıllık %49 faizle mevduat yapanların aylık getirileri yaklaşık 85 TL (%2.97) azalarak 2 bin 877 TL’den 2 bin 792 TL’ye inecek.
Mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranları Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yüzde 15’ten yüzde 17.5’e yükseltildi. 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 17.5'e, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda ise yüzde 12'den yüzde 15'e çıkarıldı. Merkez Bankası’nın 24 Temmuz’da faiz kararını vereceği Para Piyasası Kurulu (PPK) toplantısına çevrilmişken alınan stopaj kararı piyasalar tarafından sürpriz olarak yorumlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranını en son 1 Şubat’ta artırmıştı.
Mevcut faizler sabit varsayılan hesaplamaya göre tasarruf sahipleri açısından yıllık bazda vadelere göre yüzde 3,2-yüzde 3,6 arasında bir getiri kaybına denk. Ancak stopaj artırımı sonrası bankaların mevduat kaybetmemek için faiz ayarlamasına gitmesi de olası.
Yeni düzenleme getiriyi nasıl etkileyecek?
Stopaj artışının piyasaları nasıl etkileyeceğine yönelik beklentilere geçmeden önce, stopaj artışının mevduat yatırımcısının getirisini ne oranda etkileyeceğine bakalım. Bu noktada şunu hatırlatmakta yarar var, yeni stopaj oranları karar sonrası alınan fonlar ya da bağlanan vadeli mevduat hesapları için geçerli.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre TL mevduatta bankacılık sektörü ortalamasında yıllık basit faiz oranları halen 1 aya kadar vadede yüzde 55,8, üç aya kadar vadede yüzde 57,8, altı aya kadar vadede yüzde 39,16 ve bir yıla kadar vadede yüzde 49,54 düzeyinde. Bu faiz oranları üzerinden açıldığı ve aynı vade ile aynı faizle yenileneceği varsayılan bir ay vadeli mevduatın yıllık bileşik net getirisi yüzde 15’lik stopaja göre yüzde 59,23, üç ay vadeli mevduatın yüzde 58,95 ve altı ay vadelinin yüzde 36,06 düzeyindeydi. Bu vadelere uygulanan stopaj oranının yüzde 17,5’e çıkması ile yıllık bileşik getiri oranı bir ay vadelide yüzde 57,11’e, üç ay vadelide yüzde 56,91’e ve altı ay vadelide yüzde 34,92’ye düşmüş oldu. Bir yıl vade ile açılacak mevduat hesabı da yüzde 12’lik eski orana göre bir yılın sonunda yüzde 43,6 net getiri sağlayacakken, yüzde 15’e çıkan stopaj dolayısıyla artık yüzde 42,11 oranında bir net getiri sağlayacak.
Stopaj oranları aynı kalsaydı 1 milyon TL’lik bir hesap sürekli bir ay vade ile çevrildiğinde bir yılın sonunda net 592 bin 300 TL, üç ay vade ile çevrilse 589 bin 500 TL, altı ay vadelide 360 bin 600 TL ve bir yıl vade ile açılan aynı tutardaki birikim de 436 bin TL tutarında net faiz getirecekti. Yeni stopaj oranları ile bu oranların bir yıl boyunca değişmediği ve faizin de aynı kaldığı varsayımına göre ise bir yıl vade ile çevrilen birikim yıllık bileşik bazda 571 bin 100 TL, üç vade ile çevrilen 569 bin 100, altı ay vade ile çevrilen 349 bin 200 ve bir yıl vadeli olarak yatırılan 421 bin 100 TL net getiri sağlayacak. Buna göre 1 milyon liralık bir mevduat hesabında tasarruf sahibinin stopaj artırımı dolayısıyla uğrayacağı teorik yıllık kayıp vadelere göre 11 bin 400-21 bin 200 TL arasında.
Faiz indirim beklentileri töprülendi
Stopaj artışının piyasalara etkisine gelirsek… Karar öncesinde piyasaların gözü Merkez Bankası’nın bu ayki PPK toplantısına çevrilmişti. Beklentilerin altında gelen haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından 24 Temmuz’daki toplantıya yönelik faiz indirimi tahminleri 350-500 baz puan aralığında yoğunlaşmıştı. Stopaj artışının ardından yapılan yorumlar, yüksek orandaki faiz indirimi beklentilerinin yeniden 250-350 baz puan bandında yoğunlaşacağı yönünde. Dolayısıyla mevduat yatırımcısının getirisi önce stopaj ardından olası bir faiz indirimi kararıyla azalmaya devam edecek. Ancak şu aşamada mevduattan bir çıkış beklenmiyor. Çünkü mevduat ve para piyasası fonlarının sunduğu getiri önemli bir reel getiri sunmaya devam edecek.
Dövize, borsaya kayış olur mu?
Stopaj artışının döviz talebi yaratıp yaratmayacağı bir başka tartışma konusu. Yeni oranların karar sonrası alınan yatırım kararlarını etkiyeceği için özellikle para piyasası fonlarında parasını değerlendirenlerin buradaki birikimlerini bozup dövize yönlendirmesi beklenmiyor. Yine mevduat getirilerinde yaşanacak düşüşün şu aşamada çıkışı gerektirecek boyutta olmadığı ifade ediliyor. Kısaca hem mevduat hem de para piyasası fonlarında elde edilen reel getiri ve enflasyonun seyri önümüzdeki süreçte önemli. Reel faizin cazibesini koruduğu bir ortamda TL varlıklardan dövize yüklü bir geçişin şu aşamada öngörülmüyor. Stopaj artışının borsa cephesinde de şu aşamada bir para girişi yaratacak boyutta olmadığı görüşü hakim.
Toplam mevduatın yüzde 50’sini kapsıyor
Vadesi bir yıla kadar olan hesaplar için gidilen stopaj artırımı bankalardaki TL cinsi mevduatın yüzde 82’sini, toplam mevduatın ise yüzde 50,3’ünü kapsıyor.
BDDK’nın aylık verilerine göre mayıs sonu itibarıyla 22 trilyon 98,5 milyar lira olan bankacılık sektöründeki toplam mevduat hacminin 8 trilyon 541,4 milyarını yabancı para mevduat ile kıymetli maden depo hesapları, yüzde 61,5 oranındaki 13 trilyon 557,1 milyar lira ile en büyük bölümünü ise TL cinsi hesaplar oluşturuyor. Bunun da tamamına yakını yurt içi yerleşiklere ait.
Söz konusu TL mevduat hacminin yüzde 16,5 oranındaki 2 trilyon 239,1 milyarı vadesiz hesaplarda. TL mevduatın yüzde 18,2 oranındaki 2 trilyon 467,9 milyarı bir aya kadar, yüzde 48,9 oranında 6 trilyon 636,1 milyar lira ile en büyük bölümü 1-3 ay, yüzde 12,3 oranındaki 1 trilyon 662,5 milyarı 3-6 ay, yüzde 2,6 oranındaki 353,1 milyar liralık bölümü de 6-12 ay vadeli. Buna göre bir yıla kadar (bir yıl dahil) vadelerdeki mevduatın hacmi 11 trilyon 119,7 milyar liraya ulaşıyor. Stopaj artırımından etkilenmeyecek olan bir yıldan uzun vadeli mevduat ise sadece 198,5 milyar lira ile toplam TL mevduatın yüzde 1,5’i, toplam mevduat hacmindeki payı da yüzde 0,9 düzeyinde.