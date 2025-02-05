Mevduata yansıyan ‘faiz’ krediye de yansımalı…

Dün Ulusal İstihdam Stratejisi açık­landı…

Örneğin tarım için:

“Tarımsal ürüne dayalı katma değeri yüksek ürün üretilebilmesi amacıyla sa­nayi kuruluşlarının sayısının artırılması için, kırsal kesimlerde yaşamın cazip hale getirilmesi sağlanacak” diye vurgulandı…

***

Önceki stratejilerde de olan maddeler tekrarlandı…

***

Aynı şekilde:

“Gelişen teknoloji ve değişen insani ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, sürdürülebilir enerji, tarımsal ürünlerin çeşitliliğinin arttırılması ve katma de­ğeri yüksek ürünlere geçiş gibi yeni giri­şimler;

Ve özellikle mikro, küçük ve orta öl­çekli işletmeleri desteklemek üzere, tek­nik ve finansal kaynaklara erişim hızlan­dırılacak…” diye ‘tekrar’ vurgulandı…

***

“Tarımsal üretim yapacak girişimci­ler ve hayvancılıkla uğraşan veya uğraş­mak isteyen çiftçilerle iletişim halinde olan kamu çalışanlarının, kitle fonlama finansman seçeneği hakkında bilgi sahi­bi olması;

Ve girişimcilere bilgi vermesi sağlana­cak” cümlesi de 2025-2028 Stratejisi’n­de yerini aldı…

VELHASIL

Konya’dan, kapasitesini artırmak isteyen ‘yem fabrikası’ sahibi okurum yazmış…

Özetle:

“…Komşu ülkelerden de talep almaya başladık…

Bu nedenle kapasite artırmayı planlı­yoruz…

‘Gelişmiş teknoloji’ ile artırmayı, katma değeri yükseltmeyi arzuluyo­ruz…

Ama…

Merkez Bankası tarafından, stopajla birlikte 6-7 puan indirilen faizler, sadece mevduat faizlerini etkiledi…

İşletme/yatırım için kredi kullanmak is­teyen üretici için faizler değişmedi!

Ayrıca:

Alacaklarımızı tahsil edemiyoruz…

Aldığımız çek karşılıksız çıkıyor, bir de onunla uğraşıyoruz…”

***

Bu açıklama ise:

Girişimcilerimizin ‘hazır’ olduğunu, ‘uygulama’ beklediğini gösteriyor…