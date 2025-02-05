Mevduata yansıyan ‘faiz’ krediye de yansımalı…
Dün Ulusal İstihdam Stratejisi açıklandı…
Örneğin tarım için:
“Tarımsal ürüne dayalı katma değeri yüksek ürün üretilebilmesi amacıyla sanayi kuruluşlarının sayısının artırılması için, kırsal kesimlerde yaşamın cazip hale getirilmesi sağlanacak” diye vurgulandı…
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Önceki stratejilerde de olan maddeler tekrarlandı…
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Aynı şekilde:
“Gelişen teknoloji ve değişen insani ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, sürdürülebilir enerji, tarımsal ürünlerin çeşitliliğinin arttırılması ve katma değeri yüksek ürünlere geçiş gibi yeni girişimler;
Ve özellikle mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemek üzere, teknik ve finansal kaynaklara erişim hızlandırılacak…” diye ‘tekrar’ vurgulandı…
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“Tarımsal üretim yapacak girişimciler ve hayvancılıkla uğraşan veya uğraşmak isteyen çiftçilerle iletişim halinde olan kamu çalışanlarının, kitle fonlama finansman seçeneği hakkında bilgi sahibi olması;
Ve girişimcilere bilgi vermesi sağlanacak” cümlesi de 2025-2028 Stratejisi’nde yerini aldı…
VELHASIL
Konya’dan, kapasitesini artırmak isteyen ‘yem fabrikası’ sahibi okurum yazmış…
Özetle:
“…Komşu ülkelerden de talep almaya başladık…
Bu nedenle kapasite artırmayı planlıyoruz…
‘Gelişmiş teknoloji’ ile artırmayı, katma değeri yükseltmeyi arzuluyoruz…
Ama…
Merkez Bankası tarafından, stopajla birlikte 6-7 puan indirilen faizler, sadece mevduat faizlerini etkiledi…
İşletme/yatırım için kredi kullanmak isteyen üretici için faizler değişmedi!
Ayrıca:
Alacaklarımızı tahsil edemiyoruz…
Aldığımız çek karşılıksız çıkıyor, bir de onunla uğraşıyoruz…”
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Bu açıklama ise:
Girişimcilerimizin ‘hazır’ olduğunu, ‘uygulama’ beklediğini gösteriyor…