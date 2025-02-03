Mevduatta stopaj artışının borsaya ilk etkisi sınırlı olur
Mevduat ve yatırım fonlarında (hisse hariç) stopaj oranının yükseltilmesi, ‘örtülü’ faiz indirimi olarak yorumlanıyor. Yeni düzenleme ile sabit getirili enstrümanlarda yıllık bileşik net getiri yüzde 36 civarı olacak. Hisse senedine ilginin, aylık reel getirinin faiz indirimlerine paralel azalmasıyla zamana yayılarak artması bekleniyor.
Piyasalar geçen hafta ABD ve Avrupa merkez bankalarının faiz kararlarını takip etti. ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizlerini beklentiler doğrultusunda yüzde 4.25- 4.50 aralığında sabit tuttu. Karar sonrası yapılan açıklamada, Fed’in faiz kararında ‘bekle-gör’ modunda ilerleyeceğinin mesajı verildi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) da piyasaları şaşırtmadı ve 0.25 puanlık indirime gitti.
Türkiye ile ilgili önemli iki gelişme cuma günü piyasalar kapandıktan sonra gerçekleşti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin kredi notunda bir değişikliğe gitmedi. Beklenti de bu yöndeydi. Fitch’in bir önceki not kararında görünümü ‘pozitif’ten ‘durağan’a çevirmesi ve yaptığı açıklamada yeni not artırımı için bir süre bekleyeceği beklentilerini artırmıştı.
Türkiye’nin kredi notunu ‘BB-‘ olarak teyit eden Fitch, enflasyonun yılsonunda yüzde 32.8’e, politika faizinin ise yüzde 28’e düşeceği öngörüsünde bulundu. Fitch’in bu yıla ilişkin büyüme tahmini ise yüzde 2.6 seviyesinde. Hafta sonu piyasalarda fiyatlamaları etkiyebilecek en önemli gelişme, mevduat ve yatırım fonlarındaki stopaj oranlarının artırılması oldu.
Yeni açılan ve vadesi yenilenen vadeli mevduat/ katılma hesaplarına ödenecek faiz ve kâr payları üzerinden yapılacak tevkifat oranları, 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olacak. Bu oranlar, 1 Kasım 2024-31 Ocak 2025 tarihlerinde açılan/vadesi yenilenen hesaplarda yüzde 10, yüzde 7.5 ve yüzde 5, 1 Mayıs-31 Ekim 2024 tarihlerinde açılan/yenilenen hesaplarda yüzde 7.5, yüzde 5 ve yüzde 2.5, 1 Mayıs 2024’ten önce açılan veya vadesi yenilenenlerde ise yüzde 5, yüzde 3, yüzde 0 olarak uygulanmaya devam edecek.
Stopaj artışı sonrası reel getiri sürüyor
Mevduat ve yatırım fonlarında artan stopaj oranlarının artırılmasının ardından kararın piyasalara nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Çünkü Türkiye’deki toplam tasarrufların yarısından fazlası mevduatta tutuluyor. Ayrıca son dönemlerde özellikle para piyasası fonlarına yatırımcılardan yoğun girişler yaşanmıştı. Stopaj oranlarındaki artışın yüzde 2 civarı bir faiz indirimine denk gelen etkisi olduğu hesaplanıyor.
Merkez Bankası’nın bu yılki her Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında 250 baz puanlık indirime gittiği varsayımına göre, yeni düzenleme sonrası para piyasası fonlarında 12 aylık net getiri yüzde 36 olacak. Yılsonu enflasyon beklentileri yüzde 28-30 civarı yoğunlaştığı dikkatte alındığında sabit getirili enstrümanlar stopaj değişikliği sonrasında reel getiri vadetmeye devam ediyor. Ancak buradaki soru, söz konusu reel getirinin yatırımcıları tatmin edip etmeyeceği.
Hızlı bir çözülme beklenmiyor
Mevduat ve yatırım fonlarındaki stopaj artışının, hisse senetlerine etkisinin pozitif olacağı görüşü hakim. Ancak sabit getirili enstrümanlardan hisse senedine hızlı bir geçişin olacağını söylemek için erken. Çünkü stopaj artışına rağmen hâlâ aylık yüzde 3.5 gibi risksiz bir getiri var. Dolayısıyla sabit getirili enstrümanlardan hisse senedine yönelişin faiz indirimlerine bağlı olarak aylık getirilerin aşağıya gelmesine paralel olacağı görüşü hakim.
Yatırımcı profili açısından mevduat ile borsa yatırımcısı oldukça farklı. Reel getirinin daralmasıyla mevduat yatırımcısının tek adresinin sadece borsa olmadığı geçmiş yıllarda görüldü. Bu arada ABD’de göreve başlayan Trump, ticaret savaşlarını hızlandırdı. ABD yönetimi, Kanada ve Meksika’dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin’den yapılan ithalata yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getirildiğini duyurdu. ABD cephesinden gelecek açıklamalar piyasalarda etkili olmaya devam edecek