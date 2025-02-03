Mevduatta stopaj artışının borsaya ilk etkisi sınırlı olur

Mevduat ve yatırım fonlarında (hisse hariç) stopaj oranının yükseltilmesi, ‘örtülü’ faiz indirimi olarak yorumlanıyor. Yeni düzenleme ile sabit getirili enstrümanlarda yıllık bileşik net getiri yüzde 36 civarı olacak. Hisse senedine ilginin, aylık reel getirinin faiz indirimlerine paralel azalmasıyla zamana yayılarak artması bekleniyor.

Piyasalar geçen hafta ABD ve Avrupa merkez ban­kalarının faiz kararlarını takip etti. ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizlerini beklen­tiler doğrultusunda yüzde 4.25- 4.50 aralığında sabit tuttu. Ka­rar sonrası yapılan açıklamada, Fed’in faiz kararında ‘bekle-gör’ modunda ilerleyeceğinin mesajı verildi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) da piyasaları şaşırtmadı ve 0.25 puanlık indirime gitti.

Tür­kiye ile ilgili önemli iki gelişme cuma günü piyasalar kapandık­tan sonra gerçekleşti. Uluslarara­sı kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin kredi notunda bir değişikliğe gitmedi. Beklenti de bu yöndeydi. Fitch’in bir önce­ki not kararında görünümü ‘po­zitif’ten ‘durağan’a çevirmesi ve yaptığı açıklamada yeni not artı­rımı için bir süre bekleyeceği bek­lentilerini artırmıştı.

Türkiye’nin kredi notunu ‘BB-‘ olarak teyit eden Fitch, enflasyo­nun yılsonunda yüzde 32.8’e, po­litika faizinin ise yüzde 28’e dü­şeceği öngörüsünde bulundu. Fitch’in bu yıla ilişkin büyüme tahmini ise yüzde 2.6 seviyesin­de. Hafta sonu piyasalarda fiyat­lamaları etkiyebilecek en önemli gelişme, mevduat ve yatırım fon­larındaki stopaj oranlarının ar­tırılması oldu.

Yeni açılan ve va­desi yenilenen vadeli mevduat/ katılma hesaplarına ödenecek fa­iz ve kâr payları üzerinden yapı­lacak tevkifat oranları, 6 aya ka­dar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12, 1 yıl­dan uzun vadeli hesaplarda yüz­de 10 olacak. Bu oranlar, 1 Kasım 2024-31 Ocak 2025 tarihlerinde açılan/vadesi yenilenen hesap­larda yüzde 10, yüzde 7.5 ve yüzde 5, 1 Mayıs-31 Ekim 2024 tarihle­rinde açılan/yenilenen hesaplar­da yüzde 7.5, yüzde 5 ve yüzde 2.5, 1 Mayıs 2024’ten önce açılan veya vadesi yenilenenlerde ise yüzde 5, yüzde 3, yüzde 0 olarak uygulan­maya devam edecek.

Stopaj artışı sonrası reel getiri sürüyor

Mevduat ve yatırım fonların­da artan stopaj oranlarının artı­rılmasının ardından kararın pi­yasalara nasıl yansıyacağı me­rak ediliyor. Çünkü Türkiye’deki toplam tasarrufların yarısından fazlası mevduatta tutuluyor. Ay­rıca son dönemlerde özellikle para piyasası fonlarına yatırım­cılardan yoğun girişler yaşan­mıştı. Stopaj oranlarındaki ar­tışın yüzde 2 civarı bir faiz indi­rimine denk gelen etkisi olduğu hesaplanıyor.

Merkez Banka­sı’nın bu yılki her Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında 250 baz puanlık indirime gittiği var­sayımına göre, yeni düzenleme sonrası para piyasası fonlarında 12 aylık net getiri yüzde 36 ola­cak. Yılsonu enflasyon beklen­tileri yüzde 28-30 civarı yoğun­laştığı dikkatte alındığında sa­bit getirili enstrümanlar stopaj değişikliği sonrasında reel getiri vadetmeye devam ediyor. Ancak buradaki soru, söz konusu reel getirinin yatırımcıları tatmin edip etmeyeceği.

Hızlı bir çözülme beklenmiyor

Mevduat ve yatırım fonların­daki stopaj artışının, hisse se­netlerine etkisinin pozitif ola­cağı görüşü hakim. Ancak sabit getirili enstrümanlardan hisse senedine hızlı bir geçişin olaca­ğını söylemek için erken. Çünkü stopaj artışına rağmen hâlâ ay­lık yüzde 3.5 gibi risksiz bir ge­tiri var. Dolayısıyla sabit getirili enstrümanlardan hisse senedine yönelişin faiz indirimlerine bağ­lı olarak aylık getirilerin aşağıya gelmesine paralel olacağı görüşü hakim.

Yatırımcı profili açısın­dan mevduat ile borsa yatırım­cısı oldukça farklı. Reel getirinin daralmasıyla mevduat yatırım­cısının tek adresinin sadece bor­sa olmadığı geçmiş yıllarda gö­rüldü. Bu arada ABD’de göreve başlayan Trump, ticaret savaş­larını hızlandırdı. ABD yöneti­mi, Kanada ve Meksika’dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin’den yapılan ithalata yüzde 10 oranın­da ek gümrük vergisi getirildiğini duyurdu. ABD cephesinden gele­cek açıklamalar piyasalarda et­kili olmaya devam edecek