Mevduattan daha fazla kazandıran; Ve mevduatları da artıracak “yatırım”…

20 trilyon liraya ulaşan mevduatı ve 18 trilyon liraya ulaşan kredi hacmini katlamak;

Yüzde 60’ları aşan kredi faizini azalt­mak için:

Tarım, hayvancılık ve sanayi üretimi mevduattan daha fazla kazandırmalı…

Girişimciyi de, tasarruf sahibini de “elindeki paranın miktarını değil, de­ğerini arttıracak”, “kazandıracak” ya­tırımlara odaklamalı…

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Bu sayede tasarruflar artabilir…

Bu sayede kredi hacmi genişleyebilir…

Bu sayede finansmanın maliyeti düşü­rülebilir…

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Diğer alternatiflerin:

Daha büyük sıkıntıların temeli olduğu bilinmeli;

Sağlayabileceği iyileşmenin “geçici” ol­duğu görülmelidir…

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Bugün:

Üreten kesimde çoğunluk, işçilikten taşımacılığa “yüksek maliyetlerin” kıs­kacında…

Artı gelişmişlerin “öldürücü”, “haksız” rekabeti ile karşı karşıya…

Ve verimsizlik tuzağında…

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Ayrıca, yerliye satamayınca, ihracata odaklanmakta…

Ve “pazarını korumak, müşteri kaybet­memek adına” zararına satmakta…

Artı: Finansman darboğazında…

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Parasını/tasarrufunu:

Yatırım yerine mevduatta değerlendi­renlere göre ciddi zararda…

VELHASIL

Gaziantep örneği:

Sahip olduğu mevduat 241 milyar lira iken, 575 milyar liralık kredi kullanmış Gaziantep’te yaşayanlar ve üretenler…

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Yüksek kredi kullanabilme imkanı:

Gaziantep’te yaşayanların ve üreten­lerin, tasarruflarını, mevduattan ziyade üretim yatırımlarında değerlendirdiğini gösteriyor…

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Yani… Gaziantep, bugün, “üretime yönelttiği tasarruflarının”, karşılığını alıyor…

Ama…

Kredinin yüksek maliyeti ile de, “ge­nelde üretime yönelmeyen tasarrufla­rın” cezasını çekiyor…