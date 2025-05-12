Mevduattan daha fazla kazandıran; Ve mevduatları da artıracak “yatırım”…
20 trilyon liraya ulaşan mevduatı ve 18 trilyon liraya ulaşan kredi hacmini katlamak;
Yüzde 60’ları aşan kredi faizini azaltmak için:
Tarım, hayvancılık ve sanayi üretimi mevduattan daha fazla kazandırmalı…
Girişimciyi de, tasarruf sahibini de “elindeki paranın miktarını değil, değerini arttıracak”, “kazandıracak” yatırımlara odaklamalı…
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Bu sayede tasarruflar artabilir…
Bu sayede kredi hacmi genişleyebilir…
Bu sayede finansmanın maliyeti düşürülebilir…
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Diğer alternatiflerin:
Daha büyük sıkıntıların temeli olduğu bilinmeli;
Sağlayabileceği iyileşmenin “geçici” olduğu görülmelidir…
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Bugün:
Üreten kesimde çoğunluk, işçilikten taşımacılığa “yüksek maliyetlerin” kıskacında…
Artı gelişmişlerin “öldürücü”, “haksız” rekabeti ile karşı karşıya…
Ve verimsizlik tuzağında…
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Ayrıca, yerliye satamayınca, ihracata odaklanmakta…
Ve “pazarını korumak, müşteri kaybetmemek adına” zararına satmakta…
Artı: Finansman darboğazında…
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Parasını/tasarrufunu:
Yatırım yerine mevduatta değerlendirenlere göre ciddi zararda…
VELHASIL
Gaziantep örneği:
Sahip olduğu mevduat 241 milyar lira iken, 575 milyar liralık kredi kullanmış Gaziantep’te yaşayanlar ve üretenler…
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Yüksek kredi kullanabilme imkanı:
Gaziantep’te yaşayanların ve üretenlerin, tasarruflarını, mevduattan ziyade üretim yatırımlarında değerlendirdiğini gösteriyor…
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Yani… Gaziantep, bugün, “üretime yönelttiği tasarruflarının”, karşılığını alıyor…
Ama…
Kredinin yüksek maliyeti ile de, “genelde üretime yönelmeyen tasarrufların” cezasını çekiyor…