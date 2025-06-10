  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Prof. Dr. Aykut GÜL
  4. Meyve ve sebzede daha etkin ve adil bir pazarlama sistemi mümkün mü?

Meyve ve sebzede daha etkin ve adil bir pazarlama sistemi mümkün mü?

Prof. Dr. Aykut GÜL
Prof. Dr. Aykut GÜL STRATEJİK DÜŞÜNCE aykut.gul@dunya.com

Gıda enflasyonunun arz ve talep dengesin­deki bozulmalardan kaynaklanan dina­miklerini, yaş meyve-sebze pazarlama kanal­larını, tarımsal üretimi riske atan zirai don ve kuraklığın etkilerini peş peşe konu edindiğimiz yazı serimiz devam ediyor.

Geçen hafta tüketici fiyat endeksi yıllık baz­da yüzde 35,41 olarak açıklandı. Önceki aya gö­re yüzde 2,45 gerileme var. Gıda enflasyonun­da ise mayıs ayında yüzde 0,8’lik bir gerileme görüldü ve TÜFE’nin altında kaldı (%32,8). Yüksek bir artış beklenirken gelen bu değerler umutları artırdı.

Üretici, tüketici ve aracılar: Yeni denge arayışları

Yeni Hal Yasa Taslağı, yoğun tartışmaların ardından, bayramla birlikte heyecanını kaybet­meye başladı. Neredeyse tüm paydaşlar görüş­lerini açıkladılar ve yüksek hararetten soğuma sürecine geçildi.

Taslakla ilgili ilk köşe yazımızda taslağın özünün; sebze ve meyve piyasalarında rekabe­tin iyileştirilmesi, aracı sayısının azaltılması, üretici örgütlerinin desteklenmesi ve ülke ge­nelini ilgilendiren konularda bazı yetkilerin be­lediyelerden merkezi yönetime aktarılması ol­duğunu belirtmiştik.

Son yazımızda ATED Başkanı Prof. Dr. Ze­ki Bayramoğlu’nun görüşlerine ve bu konudaki proje ve çalıştay sonuçlarına yer vermiştik. Bu yazımızda da konuya devam ediyoruz.

Meseleler derin, çözüm net: Planla, sözleş ve örgütlen

Taslakta yer alan üretici örgütlerinin destek­lenmesi en önemli konu. Ancak asıl sorun üre­tici örgütlerinin etkin ve yetkin olamamasında. Tarımsal örgütlenme, yaş meyve-sebzenin de ötesinde tüm tarım sektörünün, dahası kırsal kalkınma sürecinin temel meselesi.

Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Derecelendiril­mesi Yönetmeliği’nin uygulanmasıyla, birçok avantajlar elde eden 105 adet 1. derece tarım­sal örgütün belirlenmesi önemli bir adım. Üre­tim girdilerinin temini, sözleşmeli üretim, or­tak makine kullanımı, ürünlerin pazarlanması, nakliyesi ve depolanması bakımından daha ba­şarılı olan örgütler üyelerinin karlılıklarını ar­tırabiliyor. Güçlü örgütler, üyelerinin daha sağ­lıklı planlama yapmalarına katkı sağlarken, söz konusu yasa taslağının hazırlanması gibi süreç­lerde de lobi güçlerini kullanabiliyorlar. Tarım ürünlerinin pazarlanmasında Avrupa Birliği’n­de yüzde 60’lardaki oranın ülkemizde sadece yüzde 10’larda kalması gıda enflasyonunu yük­selten ana neden.

Yaş meyve-sebze konusunda en çok pazarla­ma marjları sorun olarak gündeme gelir. Aslın­da zaman zaman 7-8 kata kadar yükselen üre­tici ve tüketici fiyatları arasındaki fark, normal dönemlerde iki kat civarındadır. Bu sonuçlar, Bayramoğlu ve arkadaşlarının araştırma bulgu­ları arasında yer alıyor. Bayramdan hemen önce belli başlı meyve-sebzelerde, hallerdeki fiyatlar ile semt pazarlarındaki ve marketlerdeki fiyat­lar arasındaki makasın makul düzeyde olduğu­nu bizzat gözlemledim.

Bayramoğlu’nun da vurguladığı üzere, aslın­da mevcut Hal Kayıt Sistemi oldukça başarı­lı. Ancak sorun sisteme girilen verilerde. Ver­giden kaçırmak için üreticiden alınan ürünün fiyatının düşük gösterilmesi ve kontrollerin yetersiz kalması büyük bir sorun. Ayrıca tarla­dan çıkan ürün ile perakendecinin ürünü kıyas­lanırken aynı çeşit ve kalite seçilmesi gerekir­ken buna fazla dikkat edilmiyor. Bu nedenle de pazarlama marjı olduğundan yüksek görülüyor.

Çözüm ne?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumak­lı’nın da her vesile ile dile getirdiği sözleşmeli üretim, yaş meyve-sebzede yaygınlaştırılmalı ve yeni dönemde tarımsal üretim planlamasına başlıca meyve ve sebzeler de dahil edilmelidir.

Enflasyon, ülkemizin en temel ekonomik so­runu. Gıda enflasyonu da bunun en büyük ne­deni. Yaş meyve-sebze ise mutfaktaki yangının körükleyici unsuru.

Çözüm ise planlı üretimde, sözleşmeli üre­timde, atık ve kayıpların azaltılmasında, lojis­tik maliyetlerin düşürülmesinde (demiryolu ve denizyolu alternatifleri ile), arz güvenliği­nin tehlikeye girdiği durumlarda belediyelerin müdahil olmalarında ve güçlü üretici örgütlen­mesinde. Yıllardır güncellenmeyi bekleyen ya­sa taslağında bunlar mutlaka dikkate alınmalı.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Üreticiden tüketiciye yaş meyve ve sebzenin zorlu yolculuğu 03 Haziran 2025
Hal Yasa taslağı gıda enflasyonuna çare olur mu? 29 Mayıs 2025
Şura kararları ve gelecek vizyonu 20 Mayıs 2025
Yeşil enerji kaynağı olarak tarımsal voltaikler 13 Mayıs 2025
Büyük buluşmadan alnının akıyla çıkmak 06 Mayıs 2025
Tarımda kendine yeterlilik artık çok daha önemli 30 Nisan 2025
Tarımda risk ve belirsizlik: Zirai don sınavı 22 Nisan 2025
Sorun kırsal nüfusun azalması değil 15 Nisan 2025
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2024 karnesi 08 Nisan 2025
Tarımsal ekonomimizin GZFT analizi- 3 25 Mart 2025