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“Milyonda bir” ile “milyonda 999 bin”i perdeleme kültürü…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Birçok şirkette yaşanıyor:

Genel sorunların “milyonda biri” etme­yecek bir sorun, “profesyoneller” tarafından, öne çıkarılır…

Bu yolla, “çözümü emek gerektiren” sorun­lar, uzunca bir süre rafa kaldırılır… Küçük bir adımla çözülebilecek/anlaşılabilecek (belki de sorun olarak nitelendirilmemesi gereken) ko­nu; yapılan “sayısız” ve “saatlerce süren” top­lantı ile çözülmeye çalışılır…

***

Tersi de olabiliyor:

Üretilecek ürün/hizmete (alandakilerin görüşü alınmadan) karar verilir…

Alınan karar:

Pazar, araç, gereç bulacak “alandaki, teknik çalışanlara” iletilir…

Mal veya hizmetin üretiminde/pazarla­masında sıkıntı olduğunda:

Alanda çalışanlar “sorumsuz”, “sorunlu” ilan edilir…

Sonuç mu?

Sorunun çözümü için “merkezde”, tekrar, ye­ni toplantılar organize edilir…

***

Bu “kısır döngü”, orta/uzun dönemde her­kese kaybettirir…

***

Örneğin: Kamuda tasarruf…

Vatandaşın “Kemer sıkmalıyım”, “Tasarruf etmeliyim”, “Verimliliğimi artırmalıyım” algı­sını güçlendirmek için önemli…

Ama:

Bu bilgiyi sürekli tekrarlayanlar: Kamuda ta­sarrufa, kamu işçisi ile başlamanın “tasarruf” değil, “verimsizlik” getireceğini de bilmeli…

VELHASIL

2024 merkezi bütçesi 11,1 trilyon lira…

Bunun sadece 8 milyar lirası, kamu iş­çisinin aracı, servisi, yemeği, çayı için kullanıldı…

(Bütçenin milyonda birinden de kü­çük)

***

Sorunu (çözümü kolay/dertsiz ama zamana da yayılabilecek) o alana odak­lamak isteyen profesyoneller (edinilen “kolaycılık kültürü” sayesinde) tabi ki olacak…

Ama…

Zamanla yarışan bir kamu mühendisi­ne “belediye otobüsü” kullandırmak;

Beyin gücüne veya fiziki güce ihtiyaç duyan bir kamu işçisinin “yemeğini”, “servisini” kısmak “tasarruf” değildir…

Tam tersi “verimsizlik”, “zaman kaybı”, “maliyet artışı” anlamına ge­lir

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